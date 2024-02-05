尿路是尿液从肾脏流向膀胱和体外的路径。梗阻意味着您的尿路在该路径的某个部位被阻塞。

尿路梗阻可能发生于肾脏、将每侧肾脏连接到膀胱的管道（输尿管）、膀胱或小便流出的管道（尿道）

许多东西可导致尿路梗阻，包括瘢痕组织、肿瘤或肾结石

尿路梗阻可引起疼痛和感染

如果持续时间足够长，尿路梗阻可导致肾损伤

医生根据病因通过药物或手术解除梗阻