什么是尿路梗阻？
尿路是尿液从肾脏流向膀胱和体外的路径。梗阻意味着您的尿路在该路径的某个部位被阻塞。
尿路梗阻可能发生于肾脏、将每侧肾脏连接到膀胱的管道（输尿管）、膀胱或小便流出的管道（尿道）
许多东西可导致尿路梗阻，包括瘢痕组织、肿瘤或肾结石
尿路梗阻可引起疼痛和感染
如果持续时间足够长，尿路梗阻可导致肾损伤
医生根据病因通过药物或手术解除梗阻
膨胀的肾脏
出现肾盂积水的肾脏会因尿液受阻而肿大（膨胀）。尿液从梗阻部位开始向后积聚并留在肾小管以及中央集尿区域（肾盂）中。
尿路梗阻的病因是什么？
尿路梗阻的症状有哪些？
尿路梗阻的症状取决于梗阻的位置、发生的速度以及阻塞的严重程度。
症状包括：
腹部一侧或肋骨下方背部一侧剧烈疼痛
尿量减少
夜间尿频
恶心和呕吐
如果梗阻引起尿路感染，您可能会出现发热、脓尿或血尿。
医生如何判断我是否患有尿路梗阻？
医生根据您出现的症状怀疑尿路梗阻。为了确诊，医生通常做：
超声扫描或 CT 扫描（计算机断层扫描）
如果显示有梗阻，但未显示原因，则医生可能：
进行排泄性膀胱尿道造影 (VCUG) 检查，医生使用导管向您的膀胱中注射染料并进行一次 X 光检查以查看您的尿流通畅情况
使用可弯曲的可视导管检查您的尿道、前列腺和膀胱
医生还可能进行血液检查，以寻找肾损伤的迹象，并进行尿液检查，来查找尿路感染。
医生如何治疗尿路梗阻？
医生会为您解除尿路梗阻。
如果您有肾结石，医生通常会等待其自行排出
如果肾结石不能自行排出，医生会尝试使用强大的声波（冲击波碎石术）碎石或使用内镜清除结石
对于前列腺肥大，医生会给予您药物或激素，以缩减前列腺的大小
如果他们无法解除梗阻，医生会插入一根导管到您的肾脏中来排出尿液
医生还将治疗您的尿路梗阻引起的任何问题，如尿路感染或肾脏问题。