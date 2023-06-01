什么是肾脏感染？
您的肾脏是两个豆形器官，它可以将废物从您的血液中过滤出来并制成尿液。有时肾脏可发生细菌感染。
肾脏感染通常是由细菌通过泌尿道传播到肾脏引起的
肾脏感染通常可导致寒战、发热和背痛
肾脏感染在女性中的发病率高于男性
大多数肾脏感染可通过抗生素治愈
泌尿道
肾脏感染的病因是什么？
肾脏感染的症状是什么？
突然发冷和发烧
您的腰部疼痛
胃部不适
60 岁或 70 岁以上的人可能有：
意识模糊
发热
血液感染
医生如何判断我是否患有肾脏感染？
您的医生可以根据以下情况判断您是否患有肾脏感染：
您的症状
检测您的尿液
医生可能进行血液检查以查看感染是否已扩散至血流。
您的医生也可以让您接受肾脏和泌尿道的影像学检查（CT 扫描 [计算机断层扫描] 或超声检查）。成像检查的目的是寻找可能导致肾脏感染的堵塞和其他异常情况。您可能需要成像检查，如果您：
服用抗生素 3 天后仍有发热
经常出现肾脏感染
进行血液检查，显示您有肾脏损伤
医生如何治疗肾脏感染？
医生会：
让您使用抗生素 5 至 14 天
在完成抗生素治疗后不久，再次进行尿样检查，确保感染消失
如果您有以下情况，您可能需要在医院停留几天以通过静脉注射进行抗生素治疗：
呕吐很多
脱水（体内水分太少）
存在削弱免疫系统功能的疾病，如某些类型的癌症、糖尿病或艾滋病 (AIDS)
存在严重感染的征象，如低血压或意识模糊
您离开医院后，您会在家里服用抗生素。
如果您有肾结石或有尿道问题，医生会针对这些问题进行治疗。
我如何预防肾脏感染？
如果您频繁出现肾脏感染，您的医生可能会让您定期服用小剂量的抗生素。