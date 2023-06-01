您的医生可以根据以下情况判断您是否患有肾脏感染：

您的症状

检测您的尿液

医生可能进行血液检查以查看感染是否已扩散至血流。

您的医生也可以让您接受肾脏和泌尿道的影像学检查（CT 扫描 [计算机断层扫描] 或超声检查）。成像检查的目的是寻找可能导致肾脏感染的堵塞和其他异常情况。您可能需要成像检查，如果您：