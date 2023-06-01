提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

肾脏感染

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是肾脏感染？

您的肾脏是两个豆形器官，它可以将废物从您的血液中过滤出来并制成尿液。有时肾脏可发生细菌感染。

  • 肾脏感染通常是由细菌通过泌尿道传播到肾脏引起的

  • 肾脏感染通常可导致寒战、发热和背痛

  • 肾脏感染在女性中的发病率高于男性

  • 大多数肾脏感染可通过抗生素治愈

泌尿道

肾脏感染的病因是什么？

大多数肾脏感染由通常存在于大肠中的细菌引起。细菌通过您的泌尿道从外面进入您的肾脏：

  • 首先，细菌进入您的尿道（将尿液从膀胱排出体外的管道）

  • 然后细菌移动到您的膀胱

  • 从膀胱中，细菌可以通过输尿管（连接肾脏和膀胱的管道）移动到肾脏

您更可能出现肾脏感染：

  • 如果有什么东西堵塞了您的泌尿道，那么尿液很难流出来

  • 如果您有肾结石

  • 如果您使用导尿管（一个细的，柔软的管子放入尿道排出尿液）

  • 如果您患有糖尿病免疫系统功能受损

  • 在怀孕期间（因为来自正在生长的婴儿的压力可以阻止尿流）

肾脏感染的症状是什么？

  • 突然发冷和发烧

  • 您的腰部疼痛

  • 胃部不适

60 岁或 70 岁以上的人可能有：

  • 意识模糊

  • 发热

  • 血液感染

医生如何判断我是否患有肾脏感染？

您的医生可以根据以下情况判断您是否患有肾脏感染：

  • 您的症状

  • 检测您的尿液

医生可能进行血液检查以查看感染是否已扩散至血流。

您的医生也可以让您接受肾脏和泌尿道的影像学检查（CT 扫描 [计算机断层扫描] 或超声检查）。成像检查的目的是寻找可能导致肾脏感染的堵塞和其他异常情况。您可能需要成像检查，如果您：

  • 服用抗生素 3 天后仍有发热

  • 经常出现肾脏感染

  • 进行血液检查，显示您有肾脏损伤

医生如何治疗肾脏感染？

医生会：

  • 让您使用抗生素 5 至 14 天

  • 在完成抗生素治疗后不久，再次进行尿样检查，确保感染消失

如果您有以下情况，您可能需要在医院停留几天以通过静脉注射进行抗生素治疗：

  • 呕吐很多

  • 脱水（体内水分太少）

  • 存在削弱免疫系统功能的疾病，如某些类型的癌症、糖尿病艾滋病 (AIDS)

  • 存在严重感染的征象，如低血压或意识模糊

您离开医院后，您会在家里服用抗生素。

如果您有肾结石或有尿道问题，医生会针对这些问题进行治疗。

我如何预防肾脏感染？

如果您频繁出现肾脏感染，您的医生可能会让您定期服用小剂量的抗生素。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。