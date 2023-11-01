毛囊炎
什么是毛囊炎？
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
毛囊炎是毛囊（皮肤上长出毛发的器官）的炎症或感染。如由感染引起，则是一种非常小的皮肤脓肿。
毛囊炎通常是细菌感染引起的
“热水浴缸毛囊炎”是一种由某些长在热水浴缸或按摩浴缸中的细菌所引起的毛囊炎
毛囊炎表现为毛发根部有红色或白色小痘
被感染的毛囊会瘙痒或轻微疼痛
抗生素乳液或凝胶通常可治愈毛囊炎
什么原因会导致毛囊炎？
大多数毛囊炎是细菌引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）。其他类型的细菌和真菌也会引起毛囊炎。
通常，皮肤潮湿或摩擦刺激的部位（如运动器材擦着的皮肤或臀部）会发生毛囊炎。如果您是老年人或有以下情况，则更容易患上毛囊炎：
皮肤有损伤
肥胖
糖尿病
免疫功能低下
有时，坚硬毛发在剃掉后会重新长入皮肤（毛发内生），导致不会感染的毛囊炎
毛囊炎有哪些症状？
毛囊有红色或白色小痘
痘可能会发痒或轻微疼痛
你可能有一个或多个被感染的毛囊
如果被感染的毛囊变大且变得更深，则会变成皮肤脓肿（疖）
医生如何治疗毛囊炎？
医生可能会让您：
用抗菌皂清洗身体
用温热盐水弄湿毛巾，每天在毛囊炎处敷几次
在皮肤上涂抗菌素乳膏
如有大面积毛囊被感染，口服抗生素
如你经常出现毛发内生，医生可能会让你：
停止剃须一段时间
如果毛囊被感染，服用抗生素
热水浴缸毛囊炎将自行消失。检查热水浴缸的氯含量并固定这种含量，以防其他人患上毛囊炎。
皮肤脓肿
什么是皮肤脓肿？
皮肤脓肿是你皮肤上的脓包。脓液是身体抵抗感染时产生的一种浓稠液体。你的身体内也可能有脓肿。
皮肤脓肿是细菌感染引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）
有时，皮肤或毛囊（毛发长出来的地方）破损也会让你感染这种细菌
脓肿是充满脓液的疼痛肿块
医生会切开脓肿引流脓液，有时还给你抗生素
两种特定类型的皮肤脓肿是：
疮疡（疖）：在毛囊周围形成的皮肤脓肿
痈：在皮肤深处相互连接的多个疮疡
细菌可能会从皮肤脓肿中扩散，并感染你身体的其他组织及器官。
如果感染进入血流，你可能会出现高热、低血压和器官衰竭（脓毒症）。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
皮肤脓肿可能会反复发作，但原因不明。
什么原因会导致皮肤脓肿？
皮肤脓肿是细菌感染引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）。一种可引起蜂窝织炎的葡萄球菌被称为 MRSA（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）。MRSA 对许多抗生素耐药，难以治疗。
如果您是老年人或有以下情况，则更容易患上皮肤脓肿：
皮肤有损伤
肥胖
糖尿病
免疫功能低下
皮肤脓肿有哪些症状？
皮肤脓肿可能会出现在身体任何部位。
它们是红色的肿胀肿块，很疼，触痛明显
疖呈红色，发亮，通常直径不到 2.5 厘米
不是疖的脓肿可长到约 5 至 7 厘米
如不治疗，脓肿会变大，破开，脓液流出
你可能发热，感觉不适