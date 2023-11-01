提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

毛囊炎和皮肤脓肿

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

毛囊炎

什么是毛囊炎？

毛囊炎是毛囊（皮肤上长出毛发的器官）的炎症或感染。如由感染引起，则是一种非常小的皮肤脓肿

  • 毛囊炎通常是细菌感染引起的

  • “热水浴缸毛囊炎”是一种由某些长在热水浴缸或按摩浴缸中的细菌所引起的毛囊炎

  • 毛囊炎表现为毛发根部有红色或白色小痘

  • 被感染的毛囊会瘙痒或轻微疼痛

  • 抗生素乳液或凝胶通常可治愈毛囊炎

什么原因会导致毛囊炎？

大多数毛囊炎是细菌引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）。其他类型的细菌和真菌也会引起毛囊炎。

通常，皮肤潮湿或摩擦刺激的部位（如运动器材擦着的皮肤或臀部）会发生毛囊炎。如果您是老年人或有以下情况，则更容易患上毛囊炎：

  • 皮肤有损伤

  • 肥胖

  • 糖尿病

  • 免疫功能低下

有时，坚硬毛发在剃掉后会重新长入皮肤（毛发内生），导致不会感染的毛囊炎

毛囊炎有哪些症状？

  • 毛囊有红色或白色小痘

  • 痘可能会发痒或轻微疼痛

  • 你可能有一个或多个被感染的毛囊

  • 如果被感染的毛囊变大且变得更深，则会变成皮肤脓肿（疖）

医生如何治疗毛囊炎？

医生可能会让您：

  • 用抗菌皂清洗身体

  • 用温热盐水弄湿毛巾，每天在毛囊炎处敷几次

  • 在皮肤上涂抗菌素乳膏

  • 如有大面积毛囊被感染，口服抗生素

如你经常出现毛发内生，医生可能会让你：

  • 停止剃须一段时间

  • 如果毛囊被感染，服用抗生素

热水浴缸毛囊炎将自行消失。检查热水浴缸的氯含量并固定这种含量，以防其他人患上毛囊炎。

皮肤脓肿

什么是皮肤脓肿？

皮肤脓肿是你皮肤上的脓包。脓液是身体抵抗感染时产生的一种浓稠液体。你的身体内也可能有脓肿。

  • 皮肤脓肿是细菌感染引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）

  • 有时，皮肤或毛囊（毛发长出来的地方）破损也会让你感染这种细菌

  • 脓肿是充满脓液的疼痛肿块

  • 医生会切开脓肿引流脓液，有时还给你抗生素

两种特定类型的皮肤脓肿是：

  • 疮疡（疖）：在毛囊周围形成的皮肤脓肿

  • 痈：在皮肤深处相互连接的多个疮疡

细菌可能会从皮肤脓肿中扩散，并感染你身体的其他组织及器官。

如果感染进入血流，你可能会出现高热、低血压和器官衰竭（脓毒症）。

皮肤脓肿可能会反复发作，但原因不明。

什么原因会导致皮肤脓肿？

皮肤脓肿是细菌感染引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）。一种可引起蜂窝织炎的葡萄球菌被称为 MRSA（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）。MRSA 对许多抗生素耐药，难以治疗。

如果您是老年人或有以下情况，则更容易患上皮肤脓肿：

  • 皮肤有损伤

  • 肥胖

  • 糖尿病

  • 免疫功能低下

皮肤脓肿有哪些症状？

皮肤脓肿可能会出现在身体任何部位。

  • 它们是红色的肿胀肿块，很疼，触痛明显

  • 疖呈红色，发亮，通常直径不到 2.5 厘米

  • 不是疖的脓肿可长到约 5 至 7 厘米

  • 如不治疗，脓肿会变大，破开，脓液流出

  • 你可能发热，感觉不适

医生如何诊断皮肤脓肿？

如果脓肿很小，医生会让你用温布或热水瓶稍微加热。如果这不起作用，医生会：

  • 切开皮肤脓肿，并排出脓液

  • 用盐溶液冲洗脓袋

医生还会在袋里放纱布 1-2 天，保持开放，以便持续引流。

大多数皮肤脓肿不需要抗生素。但如果出现以下情况，医生可能会给你抗生素：

如果您反复发生皮肤脓肿，医生会：

  • 让你用杀菌液皂冲洗皮肤

  • 让你使用抗生素 1-2 个月

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。