大多数毛囊炎是细菌引起的，通常是葡萄球菌（葡萄球菌感染）。其他类型的细菌和真菌也会引起毛囊炎。

通常，皮肤潮湿或摩擦刺激的部位（如运动器材擦着的皮肤或臀部）会发生毛囊炎。如果您是老年人或有以下情况，则更容易患上毛囊炎：

皮肤有损伤

肥胖

糖尿病

免疫功能低下

有时，坚硬毛发在剃掉后会重新长入皮肤（毛发内生），导致不会感染的毛囊炎