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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是疣？

疣是一种皮肤小增生物，是一种称为人乳头瘤病毒 (HPV) 的病毒引起的。有很多不同类型的 HPV。疣会长在你皮肤的任何部位，并且还可能传给其他人。

  • 疣可能是凸起或扁平的增生物

  • 它们可能会出现在正常皮肤或生殖器上

  • 所有年龄的人都会长疣，但在儿童中尤其常见

  • 大多数疣是无害的，但某些类型的生殖器疣会致癌

  • 如果您的疣不自行消退，医生可用化学药品、冷冻、烧灼或切除方法将它除掉

  • 疫苗可以预防某些类型的 HPV 感染，尤其是还会致癌的类型

什么原因会导致疣？

疣是一种称为 HPV 的病毒引起的。有超过 100 种类型的 HPV。触摸他人的疣，包括与阴茎、阴道或直肠有疣的人发生性关系，都会染上疣。口交会导致口腔或喉咙感染 HPV。

儿童和青壮年更容易染上疣。免疫系统脆弱的人（如 HIV/艾滋病患者或器官移植者）的风险也较高。

有哪些具体类型的疣？

常见疣：

  • 小而坚实的增生物，表面粗糙，可能是灰色、黄色、棕色或黑色

  • 出现在易受伤的身体部位，如膝盖、面部、手指或肘部

  • 可能传给附近的皮肤

跖疣和掌疣：

  • 质地硬，扁平，粗糙，可能为灰色或棕色，中心小且为黑色

  • 掌疣长在您的手掌上

  • 跖疣通常出现在脚底上，但可能会表现为足背或脚趾上有凸起增生物

  • 跖疣通常有触痛，在您站立或行走时可能会感到疼痛

马赛克样疣是较小的跖疣或掌疣聚在一起。

甲周疣：

  • 甲周围的厚增生物，可能有花椰菜的质地

  • 可能会导致甲周皮肤感染等问题

  • 咬指甲或经常弄湿手的人（如洗碗工）通常会发生

丝状疣：

  • 长且窄的小增长物，常出现在眼睑、面部、颈部或唇上

  • 通常容易治疗

扁平疣：

  • 在儿童和青壮年中更常见

  • 通常成簇出现，为顶部扁平的黄棕色、粉色或肉色光滑斑点

  • 常出现在你的脸上、手背掌上，沿刮痕，或剃须的地方 - 如男性胡须或女性腿上

  • 可能难以治疗

生殖器疣：

  • 出现在阴茎、肛门、外阴、阴道或子宫颈上

  • 可能是扁平光滑的，也可能像花椰菜一样凹凸不平

  • 如在你的肛门附近，通常会发痒

  • 通过性行为传播

  • 长疣部位患癌风险升高

  • 可以通过接种 HPV 疫苗来预防

医生如何判断我是否有疣？

医生通过外观来识别疣。如果您有医生无法识别的皮肤增生物，可能会将其切除，并在显微镜下观察（活检）。

医生如何治疗疣？

许多疣在无需治疗的情况下即可在一两年后消失，尤其是常见疣。如您有生殖器疣，医生会使用药膏、化学药品或（有时）手术治疗。医生将使用化学药品、冷冻、激光烧除或切除法去除大部分类型的疣。治疗取决于疣的类型、所在身体部位以及大小。

任何类型的疣在消失或被切除后都可能会复发，尤其是跖疣。

使用化学药膏和液体去除疣：

  • 医生通常使用含有水杨酸、三氯乙酸或其他使疣消失或脱落的化学物质的乳膏或液体

  • 某些化学物质可以按指示在家里小心使用，以免烧伤皮肤

  • 您或您的医生需要在每次治疗前刮掉疣上的死亡组织

  • 为了根除疣，你或你的医生可能会在数周到数月内进行多次治疗

使用冷冻（冷冻疗法）去除疣：

  • 医生常使用冷冻法治疗跖疣、丝状疣和甲下疣

  • 治疗儿童的疣时，医生可能会对该部位进行麻醉

  • 你通常需要隔一个月治疗多次，尤其是如果你的疣很大的话

使用烧灼和切割法去除疣：

  • 医生使用激光或电流烧掉疣

  • 这些治疗方法是很有效的，但更疼，通常会遗留瘢痕

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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