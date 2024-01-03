什么是疣？
什么原因会导致疣？
疣是一种称为 HPV 的病毒引起的。有超过 100 种类型的 HPV。触摸他人的疣，包括与阴茎、阴道或直肠有疣的人发生性关系，都会染上疣。口交会导致口腔或喉咙感染 HPV。
儿童和青壮年更容易染上疣。免疫系统脆弱的人（如 HIV/艾滋病患者或器官移植者）的风险也较高。
有哪些具体类型的疣？
常见疣：
小而坚实的增生物，表面粗糙，可能是灰色、黄色、棕色或黑色
出现在易受伤的身体部位，如膝盖、面部、手指或肘部
可能传给附近的皮肤
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跖疣和掌疣：
质地硬，扁平，粗糙，可能为灰色或棕色，中心小且为黑色
掌疣长在您的手掌上
跖疣通常出现在脚底上，但可能会表现为足背或脚趾上有凸起增生物
跖疣通常有触痛，在您站立或行走时可能会感到疼痛
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
马赛克样疣是较小的跖疣或掌疣聚在一起。
甲周疣：
甲周围的厚增生物，可能有花椰菜的质地
可能会导致甲周皮肤感染等问题
咬指甲或经常弄湿手的人（如洗碗工）通常会发生
丝状疣：
长且窄的小增长物，常出现在眼睑、面部、颈部或唇上
通常容易治疗
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扁平疣：
在儿童和青壮年中更常见
通常成簇出现，为顶部扁平的黄棕色、粉色或肉色光滑斑点
常出现在你的脸上、手背掌上，沿刮痕，或剃须的地方 - 如男性胡须或女性腿上
可能难以治疗
出现在阴茎、肛门、外阴、阴道或子宫颈上
可能是扁平光滑的，也可能像花椰菜一样凹凸不平
如在你的肛门附近，通常会发痒
通过性行为传播
长疣部位患癌风险升高
可以通过接种 HPV 疫苗来预防
医生如何判断我是否有疣？
医生通过外观来识别疣。如果您有医生无法识别的皮肤增生物，可能会将其切除，并在显微镜下观察（活检）。
医生如何治疗疣？
许多疣在无需治疗的情况下即可在一两年后消失，尤其是常见疣。如您有生殖器疣，医生会使用药膏、化学药品或（有时）手术治疗。医生将使用化学药品、冷冻、激光烧除或切除法去除大部分类型的疣。治疗取决于疣的类型、所在身体部位以及大小。
任何类型的疣在消失或被切除后都可能会复发，尤其是跖疣。
使用化学药膏和液体去除疣：
医生通常使用含有水杨酸、三氯乙酸或其他使疣消失或脱落的化学物质的乳膏或液体
某些化学物质可以按指示在家里小心使用，以免烧伤皮肤
您或您的医生需要在每次治疗前刮掉疣上的死亡组织
为了根除疣，你或你的医生可能会在数周到数月内进行多次治疗
使用冷冻（冷冻疗法）去除疣：
医生常使用冷冻法治疗跖疣、丝状疣和甲下疣
治疗儿童的疣时，医生可能会对该部位进行麻醉
你通常需要隔一个月治疗多次，尤其是如果你的疣很大的话
使用烧灼和切割法去除疣：
医生使用激光或电流烧掉疣
这些治疗方法是很有效的，但更疼，通常会遗留瘢痕