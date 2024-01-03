疣是一种皮肤小增生物，是一种称为人乳头瘤病毒 (HPV) 的病毒引起的。有很多不同类型的 HPV。疣会长在你皮肤的任何部位，并且还可能传给其他人。

疣可能是凸起或扁平的增生物

它们可能会出现在正常皮肤或生殖器上

所有年龄的人都会长疣，但在儿童中尤其常见

大多数疣是无害的，但某些类型的生殖器疣会致癌

如果您的疣不自行消退，医生可用化学药品、冷冻、烧灼或切除方法将它除掉

疫苗可以预防某些类型的 HPV 感染，尤其是还会致癌的类型