什么是血管造影（血管造影）？
血管造影是一种使用 X 线对血管拍摄图像的医学检查。拍摄的照片称为血管造影照片。
在问题区域，医生通常只需要1或2处血管照片，而不是所有的血管。为获得照片，医生用针将导管（细柔性管）放在问题区域附近血管中。然后，他们通过导管注入液体（称为造影剂）。造影剂会在X光（视频或图片）上显示出来，从而勾勒出血管内部轮廓。照片显示了您的血液流动状况以及血管是否有问题。
医生通常通过您的腹股沟或手臂中的小切口插入导管
血管造影术用于检查血管异常
血管造影时，医生也可同时处理血管病变
为什么我需要血管造影？
血管造影术会发生什么？
根据医生希望看到的血管，检查可能会持续不到一个小时至几个小时。
检查前
医生通常会要求您在12小时内不要吃东西或喝东西。
检查过程中
您会接受一种药物，来帮助您放松，但不会入睡
医生会给您注射药物，麻醉相关区域，通常在您的腹股沟，或有时是在手臂上，他们会切开一个小开口
他们会将导管插入切口并将其穿入他们想看的血管
他们会通过导管注射造影剂
X光机将在造影剂流入血管时拍摄照片
检查期间，医生可能会要求您深呼吸、屏住呼吸或咳嗽
检查后
医生取下导管并向切口施加压力以防止出血。您可能需要平躺几小时。有时需要在医院观察一夜。医生可能会让您休息，并多喝液体。
进行血管造影有什么风险？
辐射
血管造影使您暴露的辐射比单次 X 线检查要多。例如，冠状动脉造影的辐射剂量是单次胸部 X 线检查的 350 到 750 倍。医生试图限制您一生中接触到的辐射总量。太多的辐射会增加您患癌症的机会。
其他问题
针头刺入可能会有点疼
有些人在注入造影剂时感到不舒服
有些人对造影剂有过敏反应（如打喷嚏、出疹或呼吸困难）
如果您有肾脏问题，造影剂可能会让您的肾脏问题变得更糟
医生插入导管的部位可能会出血、感染或受伤