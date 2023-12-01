血管造影是一种使用 X 线对血管拍摄图像的医学检查。拍摄的照片称为血管造影照片。

在问题区域，医生通常只需要1或2处血管照片，而不是所有的血管。为获得照片，医生用针将导管（细柔性管）放在问题区域附近血管中。然后，他们通过导管注入液体（称为造影剂）。造影剂会在X光（视频或图片）上显示出来，从而勾勒出血管内部轮廓。照片显示了您的血液流动状况以及血管是否有问题。