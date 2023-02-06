什么是腹主动脉瘤？
腹主动脉瘤
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主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要血管（动脉）。动脉瘤是指动脉壁内出现膨隆。腹主动脉瘤是主动脉腹段出现膨隆。
动脉瘤可能引起腹部有搏动感
较大或正在生长的动脉瘤需要手术治疗，以防止其破裂
如果动脉瘤破裂，血液流出，您会出现剧烈疼痛和低血压
动脉瘤破裂时，若不及时手术，会导致死亡
医生通常是在常规检查或由于其他问题进行影像学检查（例如 X 光检查或 CT 扫描）期间意外发现动脉瘤的
如果您存在以下情况，则更容易形成腹主动脉瘤：
男性
50 至 80 岁之间
家族中有人发病
患有高血压
抽烟
是什么原因导致了腹主动脉瘤？
腹主动脉瘤的症状有哪些？
许多人都没有症状。
腹主动脉瘤的症状包括：
腹部有搏动感
即使没有受伤，也感到背部剧烈疼痛
动脉瘤破裂后引起的症状包括：
下腹部和背部剧烈疼痛
动脉瘤上方部位出现压痛
血压突然急剧下降（休克）
动脉瘤破裂后，若不及时治疗，会导致死亡。
医生如何判断我是否有腹主动脉瘤？
医生通常由于在常规体检中触摸到感觉腹部中间有搏动性膨隆而发现动脉瘤。医生会将听诊器放在膨隆上听诊，尝试寻找血液流过动脉瘤时产生的呼呼声。医生在由于其他原因进行影像学检查（例如 X 光检查或 CT 扫描）时也会意外发现动脉瘤。
为了检查动脉瘤的大小，医生可能会预约以下检查：
医生如何治疗腹主动脉瘤？
医生每 3 到 6 个月左右检查一次动脉瘤的大小。
如果动脉瘤的宽度小于 2 英寸左右，医生可能会让您：
戒烟
服用降压药
如果动脉瘤较大，您需要手术治疗。
手术
医生可能会通过手术将管子（移植物）插入您的主动脉以修补动脉瘤。目前有两类可行的手术：
医生可以切开腹部以插入移植物。
医生可通过大腿的动脉将移植物置于主动脉。
手术类型取决于您的年龄、健康状况以及动脉瘤位于主动脉的哪一段。
如果动脉瘤破裂或即将破裂，紧急手术修补有可能会挽救生命。若不手术，会导致死亡。