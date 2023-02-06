医生可能会通过手术将管子（移植物）插入您的主动脉以修补动脉瘤。目前有两类可行的手术：

医生可以切开腹部以插入移植物。

医生可通过大腿的动脉将移植物置于主动脉。

手术类型取决于您的年龄、健康状况以及动脉瘤位于主动脉的哪一段。

如果动脉瘤破裂或即将破裂，紧急手术修补有可能会挽救生命。若不手术，会导致死亡。