什么是青春期发育延迟？
青春期是男孩和女孩发生性成熟的童年期的最后一部分。他们开始看起来更像成人，并能够生孩子。男孩会长出面部和身体毛发，嗓音变深沉和睾丸增大。女孩的乳房发育和长出阴毛。女孩的青春期通常始于 8 至 13 岁，男孩始于 10 至 14 岁。
青春期发育延迟是指青春期的开始时间晚于预期。当女孩的青春期开始于 13 岁之后和男孩开始于 14 岁之后，即为青春期延迟。
如果您家族中很多人青春期开始较晚，则青春期发育延迟可能是正常的
有时青春期发育延迟是由健康问题引起的，或者是因为孩子接受放射治疗或化疗（例如，治疗癌症）导致
男孩青春期发育延迟的迹象是到 14 岁时睾丸无生长
女孩青春期发育延迟的迹象包括到 13 岁没有乳房发育或到 16 岁没有月经
治疗取决于青春期发育延迟的原因——医生可能会让您的孩子服用激素
男孩和女孩性发育的里程碑
在青春期，性发育以固定的顺序发生。但是，变化何时开始以及变化的速度因人而异。
对于女孩，青春期发育始于 8 至 13 岁左右，持续约 4 年。
男孩青春期发育始于 9 至 14 岁左右，持续约 4 至 6 年。
该图表显示性发育里程碑的典型顺序和正常发育范围。
是什么导致了青春期发育延迟？
青春期发育延迟的症状有哪些？
青春期发育延迟在男孩中更为常见。青春期发育延迟的男孩通常：
14 岁时睾丸无生长
矮小
青春期发育延迟的女孩通常：
到 13 岁时未出现乳房发育
16 岁时无月经
如果儿童青春期发育延迟，可能会被取笑或欺凌。
我的孩子什么时候应该去看医生治疗青春期发育延迟？
没有青春期迹象的男孩应该在 14 岁前去看医生
没有青春期迹象的女孩应该在 12 到 13 岁之间去看医生——16 岁前没有月经的女孩应该去看医生
您的孩子的医生可能希望每 6 个月看诊一次孩子，以查看青春期是否开始。
医生如何判断我的孩子是否患有青春期发育延迟？
医生会根据您的孩子的性发育来诊断青春期发育延迟。
为了解青春期发育延迟的原因，医生询问您的孩子的饮食习惯。他们也会做检查：
您的孩子骨骼的 X 线检查
血液化验
激素水平检测
有时进行基因检测
有时进行 MRI（磁共振成像）检查，确保没有脑部或垂体问题
医生如何治疗青春期发育延迟？
医生将治疗可阻止青春期开始的任何健康问题。
天生发育延迟的孩子通常不需要任何治疗。如果青春期发育延迟引起很多压力或持续很长时间，医生可能会开性激素处方。性激素将开始青春期，并帮助您的孩子的身体和性发育。
遗传性疾病无法治愈，但是接受性激素可以帮助身体发育。