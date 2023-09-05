青春期是男孩和女孩发生性成熟的童年期的最后一部分。他们开始看起来更像成人，并能够生孩子。男孩会长出面部和身体毛发，嗓音变深沉和睾丸增大。女孩的乳房发育和长出阴毛。女孩的青春期通常始于 8 至 13 岁，男孩始于 10 至 14 岁。

青春期发育延迟是指青春期的开始时间晚于预期。当女孩的青春期开始于 13 岁之后和男孩开始于 14 岁之后，即为青春期延迟。

如果您家族中很多人青春期开始较晚，则青春期发育延迟可能是正常的

有时青春期发育延迟是由健康问题引起的，或者是因为孩子接受放射治疗或化疗（例如，治疗癌症）导致

男孩青春期发育延迟的迹象是到 14 岁时睾丸无生长

女孩青春期发育延迟的迹象包括到 13 岁没有乳房发育或到 16 岁没有月经

治疗取决于青春期发育延迟的原因——医生可能会让您的孩子服用激素