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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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Rh 不相容

（胎儿和新生儿溶血性疾病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是 Rh 因子？

Rh 因子是一些人红细胞表面的一种蛋白质。

  • 如果有这种蛋白质，则为 Rh 阳性

  • 如果没有这种蛋白质，则为 Rh 阴性

  • Rh 阳性或 Rh 阴性不影响你的健康，但它会影响怀孕

  • Rh 因子不会随着时间而变化——一生都会呈现阳性或阴性

什么是 Rh 不相容？

  • Rh 不相容是指孕妇为 Rh 阴性，但胎儿为 Rh 阳性

  • 如果孕妇为 Rh 阳性，而胎儿为 Rh 阴性，则不会出现 Rh 不相容

仅在以下情况，才会出现 Rh 不相容：

  • 孕妇为 Rh 阴性并且

  • 婴儿父亲为 Rh 阳性并且

  • 婴儿为 Rh 阳性

为什么 Rh 不相容会导致问题？

Rh 不相容本身并不是问题。如果胎儿的一些 Rh 阳性血液进入孕妇的 Rh 阴性血液内，Rh 不相容就会成为问题。许多人认为婴儿的血液不会与母体的血液混合。然而，这种混合经常发生在：

  • 分娩时

  • 自然流产时

  • 人工流产时

  • 怀孕期间腹部严重受伤时

当胎儿的 Rh 阳性血液进入孕妇的 Rh 阴性血液时，孕妇的免疫系统会做出不利的反应。免疫系统会产生一种叫做 Rh 抗体的蛋白质来对抗胎儿的 Rh 阳性血液。这些 Rh 抗体会进入并破坏胎儿的 Rh 阳性血细胞。

Rh 不相容不会伤害第一次怀孕，因为在生下第一个孩子或流产之前，不会有任何 Rh 抗体。

但 Rh 不相容会伤害第二次（或以后的）怀孕。 如果孕妇在孕早期产生 Rh 抗体，那么 Rh 阳性的胎儿可能会有问题。Rh 抗体可能会破坏胎儿的一些红细胞，并导致胎儿出现：

怀孕期间 Rh 不相容的次数越多，Rh 抗体就越多。孕妇拥有的 Rh 抗体越多，下一个胎儿的问题就越严重。

医生如何判断我是否患有 Rh 不相容？

怀孕期间第一次就医时，孕妇会接受血液测试，以确定 Rh 因子。

如果孕妇为 Rh 阳性，则没有问题。

如果孕妇为 Rh 阴性，则胎儿的生父应接受血液测试以确定 Rh 因子：

  • 如果胎儿的生父为 Rh 阴性，则没有问题

  • 如果胎儿的生父为 Rh 阳性，则胎儿可能是 Rh 阳性，可导致 Rh 不相容

如果孕妇为 Rh 阴性，而胎儿的生父没有接受测试，或者为 Rh 阳性，则孕妇需要在整个怀孕期间进行血液测试，以监测 Rh 抗体。

如果存在 Rh 不相容，医生会做什么？

  • 如果孕妇的身体没有产生太多 Rh 抗体，则孕妇和胎儿不需要任何治疗

如果血液测试显示孕妇的身体产生了大量 Rh 抗体，将进行更多的测试来了解胎儿是否贫血（没有足够的健康红细胞）。这些测试可能包括从胎儿身上采集血液样本，并使用特殊的超声检查（拍摄子宫内部的动态照片）来观察胎儿大脑中的血流。

  • 如果胎儿贫血，则胎儿会在出生前（甚至出生后）输血一次或多次

  • 医生通常会开具一些叫做皮质类固醇的药物来帮助胎儿的肺部生长

  • 当胎儿的肺成长到足以在母体外正常呼吸时，医生会人工发动（催产）分娩

如何预防 Rh 不相容？

如果孕妇血型为 Rh 阴性，医生会给孕妇注射 Rh0(D) 免疫球蛋白。这会降低孕妇身体对婴儿 Rh 阳性血液的反应能力。从而使孕妇不太可能产生会伤害胎儿的 Rh 抗体。注射时间和情形为：

  • 怀孕 28 周时

  • 产下 Rh 阳性血的婴儿后 ，甚至在自然流产或人工流产后，72 小时内

  • 任何阴道流血后

  • 胎儿血液和孕妇的血液混合后，在进行了某些测试（例如羊膜穿刺术和绒膜绒毛取样）之后

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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