Rh 不相容本身并不是问题。如果胎儿的一些 Rh 阳性血液进入孕妇的 Rh 阴性血液内，Rh 不相容就会成为问题。许多人认为婴儿的血液不会与母体的血液混合。然而，这种混合经常发生在：

分娩时

自然流产时

人工流产时

怀孕期间腹部严重受伤时

当胎儿的 Rh 阳性血液进入孕妇的 Rh 阴性血液时，孕妇的免疫系统会做出不利的反应。免疫系统会产生一种叫做 Rh 抗体的蛋白质来对抗胎儿的 Rh 阳性血液。这些 Rh 抗体会进入并破坏胎儿的 Rh 阳性血细胞。

Rh 不相容不会伤害第一次怀孕，因为在生下第一个孩子或流产之前，不会有任何 Rh 抗体。

但 Rh 不相容会伤害第二次（或以后的）怀孕。 如果孕妇在孕早期产生 Rh 抗体，那么 Rh 阳性的胎儿可能会有问题。Rh 抗体可能会破坏胎儿的一些红细胞，并导致胎儿出现：

贫血

黄疸

脑损伤

分娩前死亡（流产）

怀孕期间 Rh 不相容的次数越多，Rh 抗体就越多。孕妇拥有的 Rh 抗体越多，下一个胎儿的问题就越严重。