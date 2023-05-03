什么是 Rh 因子？
Rh 因子是一些人红细胞表面的一种蛋白质。
如果有这种蛋白质，则为 Rh 阳性
如果没有这种蛋白质，则为 Rh 阴性
Rh 阳性或 Rh 阴性不影响你的健康，但它会影响怀孕
Rh 因子不会随着时间而变化——一生都会呈现阳性或阴性
什么是 Rh 不相容？
Rh 不相容是指孕妇为 Rh 阴性，但胎儿为 Rh 阳性
如果孕妇为 Rh 阳性，而胎儿为 Rh 阴性，则不会出现 Rh 不相容
仅在以下情况，才会出现 Rh 不相容：
孕妇为 Rh 阴性并且
婴儿父亲为 Rh 阳性并且
婴儿为 Rh 阳性
为什么 Rh 不相容会导致问题？
Rh 不相容本身并不是问题。如果胎儿的一些 Rh 阳性血液进入孕妇的 Rh 阴性血液内，Rh 不相容就会成为问题。许多人认为婴儿的血液不会与母体的血液混合。然而，这种混合经常发生在：
分娩时
自然流产时
人工流产时
怀孕期间腹部严重受伤时
当胎儿的 Rh 阳性血液进入孕妇的 Rh 阴性血液时，孕妇的免疫系统会做出不利的反应。免疫系统会产生一种叫做 Rh 抗体的蛋白质来对抗胎儿的 Rh 阳性血液。这些 Rh 抗体会进入并破坏胎儿的 Rh 阳性血细胞。
Rh 不相容不会伤害第一次怀孕，因为在生下第一个孩子或流产之前，不会有任何 Rh 抗体。
但 Rh 不相容会伤害第二次（或以后的）怀孕。 如果孕妇在孕早期产生 Rh 抗体，那么 Rh 阳性的胎儿可能会有问题。Rh 抗体可能会破坏胎儿的一些红细胞，并导致胎儿出现：
怀孕期间 Rh 不相容的次数越多，Rh 抗体就越多。孕妇拥有的 Rh 抗体越多，下一个胎儿的问题就越严重。
医生如何判断我是否患有 Rh 不相容？
怀孕期间第一次就医时，孕妇会接受血液测试，以确定 Rh 因子。
如果孕妇为 Rh 阳性，则没有问题。
如果孕妇为 Rh 阴性，则胎儿的生父应接受血液测试以确定 Rh 因子：
如果胎儿的生父为 Rh 阴性，则没有问题
如果胎儿的生父为 Rh 阳性，则胎儿可能是 Rh 阳性，可导致 Rh 不相容
如果孕妇为 Rh 阴性，而胎儿的生父没有接受测试，或者为 Rh 阳性，则孕妇需要在整个怀孕期间进行血液测试，以监测 Rh 抗体。
如果存在 Rh 不相容，医生会做什么？
如何预防 Rh 不相容？
如果孕妇血型为 Rh 阴性，医生会给孕妇注射 Rh0(D) 免疫球蛋白。这会降低孕妇身体对婴儿 Rh 阳性血液的反应能力。从而使孕妇不太可能产生会伤害胎儿的 Rh 抗体。注射时间和情形为：
怀孕 28 周时
产下 Rh 阳性血的婴儿后 ，甚至在自然流产或人工流产后，72 小时内
任何阴道流血后
胎儿血液和孕妇的血液混合后，在进行了某些测试（例如羊膜穿刺术和绒膜绒毛取样）之后