贫血是血中红细胞减少导致的疾病。

当红细胞破坏太快、失血过多或骨髓不能产生足够多的血细胞时，就会发生贫血。

如果红细胞分解速度过快，可能会导致贫血、胆红素（红细胞正常分解过程中产生的黄色色素）水平升高、新生儿皮肤和眼白可能呈黄色（这种情况称为黄疸）。

如果大量血液迅速流失，新生儿可能会患上重病并发展为休克、面色苍白、心跳加快、血压降低以及呼吸又快又浅。

如果出现较不严重的失血或逐渐失血，则新生儿可能看起来正常，但苍白。

治疗可能涉及通过静脉（经静脉）输液，然后进行输血或交换输血。

它含有血红蛋白，血红蛋白使血液呈现红色，并从肺部携带氧气运送至全身组织。细胞利用氧气从食物中产生身体需要的能量，并产生废物二氧化碳。红细胞携带二氧化碳离开组织并返回肺部。当红细胞数量过低时，血液携带的氧气减少，并且患者出现疲劳和虚弱（另见成人贫血概述）。

骨髓含有可产生血细胞的专门细胞。通常，骨髓在出生至 3 或 4 周龄之间很少产生新的红细胞，从而在出生后 2-3 个月内引起红细胞计数缓慢下降（称为生理性贫血）。

非常早产儿的红细胞计数下降更大。这种情况称为早产儿贫血。早产儿贫血最常影响孕龄（卵子受精后在子宫中停留的时间长度）少于 32 周的婴儿和在医院住院许多天的婴儿。

严重的贫血会发生在以下几种情况下

红细胞分解得太快（称为溶血的过程）。

在早产儿中抽取了大量血液用于血液检查。

生产或分娩过程中流失血液过多。

骨髓不能产生足够的新的红细胞。

这些过程中的几种情况可同时发生。

新生儿贫血的症状 轻度或者中度贫血一般没有症状。中度贫血可能导致迟钝（嗜睡）或喂养不良。 新生儿贫血的并发症 在产程或分娩过程中突然大量失血的新生儿可能会休克、面色苍白、心跳加快、血压降低、呼吸又快又浅。 当贫血是红细胞迅速分解导致时，胆红素产生也增加，新生儿的皮肤和眼白可能会呈黄色（黄疸）。

新生儿贫血的诊断 出生前，进行产前超声

出生后，根据症状和血液检查 在出生前，医生可能会进行产前超声检查，有时可能会发现胎儿有贫血迹象。 出生后，根据症状进行贫血诊断，并通过对新生儿血液样本进行的检查证实。此外，在美国的一些州对新生儿进行一些贫血病因筛查，例如 G6PD 缺乏症。 实验室检测 铁检测