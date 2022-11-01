贫血是血中红细胞减少导致的疾病。
当红细胞破坏太快、失血过多或骨髓不能产生足够多的血细胞时，就会发生贫血。
如果红细胞分解速度过快，可能会导致贫血、胆红素（红细胞正常分解过程中产生的黄色色素）水平升高、新生儿皮肤和眼白可能呈黄色（这种情况称为黄疸）。
如果大量血液迅速流失，新生儿可能会患上重病并发展为休克、面色苍白、心跳加快、血压降低以及呼吸又快又浅。
如果出现较不严重的失血或逐渐失血，则新生儿可能看起来正常，但苍白。
治疗可能涉及通过静脉（经静脉）输液，然后进行输血或交换输血。
它含有血红蛋白，血红蛋白使血液呈现红色，并从肺部携带氧气运送至全身组织。细胞利用氧气从食物中产生身体需要的能量，并产生废物二氧化碳。红细胞携带二氧化碳离开组织并返回肺部。当红细胞数量过低时，血液携带的氧气减少，并且患者出现疲劳和虚弱（另见成人贫血概述）。
骨髓含有可产生血细胞的专门细胞。通常，骨髓在出生至 3 或 4 周龄之间很少产生新的红细胞，从而在出生后 2-3 个月内引起红细胞计数缓慢下降（称为生理性贫血）。
非常早产儿的红细胞计数下降更大。这种情况称为早产儿贫血。早产儿贫血最常影响孕龄（卵子受精后在子宫中停留的时间长度）少于 32 周的婴儿和在医院住院许多天的婴儿。
严重的贫血会发生在以下几种情况下
红细胞分解得太快（称为溶血的过程）。
在早产儿中抽取了大量血液用于血液检查。
生产或分娩过程中流失血液过多。
骨髓不能产生足够的新的红细胞。
这些过程中的几种情况可同时发生。
红细胞快速分解（溶血）
重度红细胞分解会导致贫血和血液中胆红素水平高（高胆红素血症）。
新生儿溶血性疾病是可能会导致母亲血液中的抗体迅速破坏新生儿的红细胞的疾病。
如果新生儿存在红细胞遗传异常，红细胞也会被快速破坏。如患遗传性球形红细胞症，红细胞在显微镜下观察呈小圆球状。
另一个例子发生在缺少称为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD 缺乏症）的红细胞酶的婴儿中。如果在怀孕期间，母亲或者胎儿暴露在某种药物下（如含苯的染色剂、磺胺类药物或其他药物），婴儿会产生红细胞迅速破裂。
溶血还可能伴有血红蛋白病。血红蛋白病是影响血红蛋白结构或生成的遗传性疾病。血红蛋白是红细胞内的一种蛋白质，可使细胞从肺中携带氧气并将其输送到身体的各个部位。地中海贫血是血红蛋白病的一个例子，很少在新生儿中引起问题。
出生前获得的感染，如弓形虫病、风疹、巨细胞病毒感染、单纯疱疹病毒感染或梅毒，也可能迅速破坏红细胞，新生儿出生时或出生后获得的细菌感染也可能破坏红细胞。
失血
失血也是导致贫血的原因。新生儿失血可以多种方式发生。例如，如果胎儿血液通过胎盘（将胎儿连接到子宫并为胎儿提供营养的器官）和母亲血液循环大量流动（称为胎儿-母亲间输血），就会发生失血。如果分娩时过多血液滞留在胎盘中，也会失血，这种情况可能发生在新生儿脐带被钳夹前在母亲腹部上方停留太长时间时。
双胞胎输血会使血液从一个胎儿流向另一个胎儿，从而导致双胞胎之一贫血，而另一个胎儿则血液过多（红细胞增多症）。
胎盘在分娩前可能与子宫分离（胎盘早剥），或胎盘可能附着在错误位置（前置胎盘），导致胎儿失血。
对胎儿进行某些侵入性检查，以检测基因和染色体异常时，可能会发生失血。侵入性操作是那些需要将器械插入母亲体内的操作。这些操作包括羊膜穿刺术、绒毛膜绒毛采样和脐带血采样。
有时，新生儿在分娩过程中损伤时会发生失血。例如，分娩过程中肝或脾破裂可能会导致内出血。罕见情况下，在分娩过程中使用真空吸引器或产钳时，会导致新生儿头皮下出血。
维生素 K 缺乏的新生儿也可能发生失血。维生素 K 是有助于人体形成凝血块并帮助控制出血的物质。维生素 K 缺乏会导致新生儿出血性疾病，其特征是容易出血。新生儿通常在出生时维生素 K 水平较低。为防止出血，新生儿在出生时通常会接受维生素 K 注射。
导致贫血的内出血可能发生在出生时患有严重遗传性出血性疾病（如血友病）的婴儿中，尤其是分娩困难的婴儿中。
经常抽取患病新生儿的血液也可能导致贫血。
红细胞生成减少
新生儿贫血的症状
新生儿贫血的诊断
出生前，进行产前超声
出生后，根据症状和血液检查
在出生前，医生可能会进行产前超声检查，有时可能会发现胎儿有贫血迹象。
出生后，根据症状进行贫血诊断，并通过对新生儿血液样本进行的检查证实。此外，在美国的一些州对新生儿进行一些贫血病因筛查，例如 G6PD 缺乏症。