胎儿和新生儿溶血性疾病

当孕妇的血型为 Rh 阴性而胎儿血型为 Rh 阳性时，会发生胎儿和新生儿溶血性疾病。

胎儿和新生儿溶血性疾病可以导致胎儿红细胞被破坏，有时会导致严重贫血。

对于 Rh 阴性血型女性和 Rh 阳性血型男性的胎儿，应定期检查有无贫血证据。

假如怀疑存在贫血，应给予胎儿输血。

为了防止胎儿出现问题，医生会在大约妊娠 28 周、任何严重出血事件发生后、分娩后和某些手术后，向 Rh 阴性血液的女性注射 Rh 抗体。

假如 Rh 阴性血型孕妇的丈夫是 Rh 阳性血型，其胎儿有可能是 Rh 阳性血型。

你知道吗……

Rh 因子是出现在某些人红细胞表面的分子。如果红细胞有 Rh 因子，就是 Rh 阳性，没有就是Rh阴性。胎儿的 Rh 阳性血进入母体血液中就会出现问题。母体的免疫系统能识别胎儿的红细胞，把它当作异物处理，并产生抗体（称为 Rh 抗体）以破坏 Rh 阳性血细胞。抗体产生称为 Rh 致敏。（抗体是免疫细胞产生的蛋白质，有助于抵御外来物质。）

在 Rh 阴性血液的女性中，致敏作用可能发生在怀孕期间的任何时候。然而，最有可能的时间是分娩时。怀孕期间首次出现致敏时，胎儿或新生儿不太可能受到影响。一旦孕妇已发生致敏，那么在以后每次怀孕时，如果胎儿血液为 Rh 阳性，出现问题的可能性更高。在致敏后的每一次怀孕中，孕妇都会更早产生更多的 Rh 抗体。

如果Rh抗体通过胎盘到达胎儿，可能破坏胎儿的红细胞。这种红细胞破坏被称为胎儿溶血病（胎儿成红细胞增多）或新生儿溶血病（新生儿幼红细胞增多病）。如果破坏的红细胞多于新生成的红细胞，胎儿就会发生贫血（红细胞过少）。重度贫血可导致胎儿死亡。

红细胞遭到破坏时会产生称为胆红素的色素。如何很多红细胞被破坏，胆红素可以在皮肤和其他组织内积聚。其结果是，新生儿的皮肤和眼白可能变为黄色（称为黄疸）。在严重病例中，大脑可能会受到损伤（称为核黄疸）。

通常，胎儿和新生儿溶血性疾病在孕妇中没有症状。

偶尔，孕妇红血细胞的其他分子与胎儿的不相容。这种不相容可导致类似于胎儿和新生儿溶血性疾病的问题。

胎儿和新生儿溶血性疾病的诊断 血液化验

如果孕妇的血液中含有 Rh 抗体，则进行多普勒超声检查 首次产前检查时，所有孕妇都应筛查血型，确认是否为 Rh 阳性血型或 Rh 阴性血型，以及是否有 Rh 抗体或其他红细胞抗体。 医生通常会评估 Rh 阴性血型的女性对 Rh 因子敏感并产生 Rh 抗体的风险，如下所示： 如果父亲可接受检测，则确定其血型。

如果父亲无法进行检测，或者如果他接受检测并且血液为 Rh 阳性，则可以进行称为无细胞胎儿核酸 (DNA) 检测的血检，确定胎儿血液是否为 Rh 阳性。在这个检测中，医生会对孕妇进行血检，以检测和测试胎儿 DNA 的小片段，这些片段在孕妇的血液中含量很少（通常在 10 到 11 周后）。 如果父亲的血型为 Rh 阴性，则无需进一步检查。 如果父亲的血型为 Rh 阳性，医生会定期测量母亲血液中的 Rh 抗体水平。如果水平达到某一点，胎儿贫血的风险就会增加。在此类情况下，应定期进行多普勒超声检查以评估胎儿脑部血流。如果异常，胎儿可能贫血。

胎儿和新生儿溶血性疾病的治疗 对于胎儿贫血，进行输血

有时提前分娩 如果胎儿有 Rh 阴性血液，或者如果检测结果继续显示胎儿没有贫血，则无需任何治疗即可继续妊娠。 如果胎儿被诊断出贫血，胎儿可以在出生前由专门研究高危妊娠的医疗中心的专科医生进行输血。大多数情况下，通过插入到脐带静脉的针输血。通常，额外输血直至妊娠 32 至 35 周。输血的确切时间取决于贫血的严重程度和胎龄。分娩时间取决于每个孕妇的情况。 在第一次输血前，如果妊娠已达 23 周或以上，通常会给孕妇使用皮质类固醇。皮质类固醇有助于胎儿的肺成熟，并有助于预防可能影响早产儿的常见并发症。 婴儿出生后可能需要额外输血。有时，在出生之前不需要输血。