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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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痛经

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是痛经？

痛经是在月经前、月经期间或月经后几天内出现的下腹部疼痛。

  • 疼痛可能是绞痛或者是锐痛

  • 疼痛可能从下腹部延伸至下背部并下行至腿后部

  • 保证足够的睡眠、锻炼和服用 NSAID（非甾体类抗炎药，如布洛芬）可能有助于减轻不适

痛经有两种类型：

  • 原发性

  • 继发性

原发性痛经是最常见的类型。这种痛经：

  • 通常从青春期开始

  • 通常有家族史

  • 通常随着年龄的增长或生完孩子后，症状会减轻

继发性痛经：

  • 由别的健康问题引起，例如子宫肌瘤

  • 通常在成年后发生

什么原因导致痛经？

原发性痛经可能是由以下原因引起的：

  • 高水平的前列腺素

前列腺素是人体产生的化学物质。它们会让子宫收缩，并使神经末梢对疼痛更加敏感。

继发性痛经通常是由影响子宫的健康问题引起的，例如：

  • 子宫内膜异位症：正常情况下属于子宫内部的组织（子宫内膜）生长到了子宫外部

  • 子宫肌瘤：子宫中的肿瘤（不是癌症）

  • 子宫腺肌病：子宫内膜组织生长到子宫壁中，导致月经期间子宫增大肿胀

痛经的症状是什么？

主要症状包括：

  • 下腹部会出现绞痛或锐痛——疼痛可能会时有时无，或者是持续性的钝痛

您可能还出现：

  • 头痛

  • 感觉胃部不适或呕吐

  • 便秘

  • 腹泻（频繁、稀松的水样大便）

在以下情况下，更容易出现严重症状：

  • 月经期开始较早

  • 月经期出血时间长且量大

  • 抽烟

  • 家族有女性成员也有严重的痛经

我应该什么时候就医治疗痛经？

痛经令人不快，但并不危险。然而，某些更严重的医疗问题有时也会导致下腹部疼痛。

如果出现下腹疼痛并有任何下列这些症状，请当天就医

  • 突然开始的疼痛

  • 持续的疼痛

  • 当触摸腹部或走路时疼痛会变得更严重

  • 发烧或发冷

  • 阴道有稠厚的白色或黄色分泌物（液体）

如果痛经比平时更严重或持续时间比平时更长，请在几天内就医。如果没有上述任何一项，请在适当的时候打电话给医生。

医生如何判断我是否有痛经？

医生会根据症状和检查怀疑痛经。为了确定没有其他原因导致这些症状，他们可能做一项或多项测试：

  • 妊娠试验

  • 下腹部超声检查卵巢、子宫和子宫颈

  • 如果医生认为你可能患有盆腔炎，他们会用棉签从子宫颈采集样本并检测其是否存在感染

在极少情况下，医生可能需要进行影像学检查，例如磁共振成像 (MRI)，或使用内视镜（宫腔镜）来查看子宫内部。

医生如何治疗痛经？

如果患有原发性痛经，医生会建议通过以下方法减轻疼痛：

  • 保证充足的睡眠

  • 锻炼

  • 把加热垫放在下腹部

  • 在月经开始前 1 天或 2 天以及月经开始后的头 2 天服用 NSAID（非甾体类抗炎药），如布洛芬

如果仍然有疼痛，医生可能会：

  • 使用避孕药——这些药可防止卵巢排卵

  • 使用其他激素治疗

  • 尝试神经止痛药物，如加巴喷丁

  • 建议替代疗法，如针灸

如果即使接受治疗，疼痛仍然非常严重，医生可能会：

  • 做手术以切断将疼痛信号从子宫传递给大脑的神经

如果患有继发性痛经，医生会治疗导致疼痛的健康问题。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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