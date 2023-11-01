什么是痛经？
痛经是在月经前、月经期间或月经后几天内出现的下腹部疼痛。
疼痛可能是绞痛或者是锐痛
疼痛可能从下腹部延伸至下背部并下行至腿后部
保证足够的睡眠、锻炼和服用 NSAID（非甾体类抗炎药，如布洛芬）可能有助于减轻不适
痛经有两种类型：
原发性
继发性
原发性痛经是最常见的类型。这种痛经：
通常从青春期开始
通常有家族史
通常随着年龄的增长或生完孩子后，症状会减轻
继发性痛经：
由别的健康问题引起，例如子宫肌瘤
通常在成年后发生
什么原因导致痛经？
痛经的症状是什么？
主要症状包括：
下腹部会出现绞痛或锐痛——疼痛可能会时有时无，或者是持续性的钝痛
您可能还出现：
头痛
感觉胃部不适或呕吐
便秘
腹泻（频繁、稀松的水样大便）
在以下情况下，更容易出现严重症状：
月经期开始较早
月经期出血时间长且量大
抽烟
家族有女性成员也有严重的痛经
我应该什么时候就医治疗痛经？
痛经令人不快，但并不危险。然而，某些更严重的医疗问题有时也会导致下腹部疼痛。
如果出现下腹疼痛并有任何下列这些症状，请当天就医：
突然开始的疼痛
持续的疼痛
当触摸腹部或走路时疼痛会变得更严重
发烧或发冷
阴道有稠厚的白色或黄色分泌物（液体）
如果痛经比平时更严重或持续时间比平时更长，请在几天内就医。如果没有上述任何一项，请在适当的时候打电话给医生。
医生如何判断我是否有痛经？
医生会根据症状和检查怀疑痛经。为了确定没有其他原因导致这些症状，他们可能做一项或多项测试：
妊娠试验
下腹部超声检查卵巢、子宫和子宫颈
如果医生认为你可能患有盆腔炎，他们会用棉签从子宫颈采集样本并检测其是否存在感染
在极少情况下，医生可能需要进行影像学检查，例如磁共振成像 (MRI)，或使用内视镜（宫腔镜）来查看子宫内部。
医生如何治疗痛经？
如果患有原发性痛经，医生会建议通过以下方法减轻疼痛：
保证充足的睡眠
锻炼
把加热垫放在下腹部
在月经开始前 1 天或 2 天以及月经开始后的头 2 天服用 NSAID（非甾体类抗炎药），如布洛芬
如果仍然有疼痛，医生可能会：
使用避孕药——这些药可防止卵巢排卵
使用其他激素治疗
尝试神经止痛药物，如加巴喷丁
建议替代疗法，如针灸
如果即使接受治疗，疼痛仍然非常严重，医生可能会：
做手术以切断将疼痛信号从子宫传递给大脑的神经
如果患有继发性痛经，医生会治疗导致疼痛的健康问题。