分娩通常开始于

下腹部出现有规律的宫缩

有时背痛

如果产妇有过急产病史，一旦觉得自己即将进入产程，她应该及时通知产科医生。宫缩刚开始的时候，可能下腹部疼痛的强度比较弱，不规律，且间隔时间较长。产妇可能觉得痛经相似。随着时间的推移，子宫收缩变得更长、更强、更加频繁。收缩和背痛前可能会有或伴有其他现象，例如：

见红： 从阴道排出少量血性粘液（流出“宫颈粘液栓”）往往是产程即将开始的比较可靠的征象。然而，性交也可能导致见红。见红多发生在规律宫缩开始前的 72 小时左右。如果出现阴道出血，产妇应联系医疗保健专业人员，因为可能需要在医生诊室或医院进行评估。

胎膜破裂： 通常，在分娩中，包裹胎儿的充满液体的膜（羊膜囊）破裂，羊水通过阴道流出。通常，这一征象又被称为“破水” 偶尔，分娩开始前膜会破裂。分娩前胎膜破裂称为胎膜早破。一些产妇会感到阴道有液体涌出，接着是持续的渗漏。有时很难知道渗漏的液体是羊水、尿液还是阴道分泌物。

如果胎膜破裂，应该立即联系医生或助产士。约 80%-90% 产妇在预产期时或接近预产期时发生胎膜破裂，并且在胎膜破裂 24 小时内自发进入产程。如果胎膜破裂几小时后，产程没有自行发动，且胎儿已经到预产期，通常我们建议产妇入院待产，同时为了避免继发感染的可能性，需给予人为的干预措施发动产程（催产）。胎膜破裂后，阴道内的细菌更容易进入子宫，造成产妇或者胎儿感染，甚至母婴同时感染。

胎膜早破的产妇被送往分娩中心后，会使用催产素（使子宫收缩）或类似药物（如前列腺素）催产。然而，如果胎膜在预产期前 6 周以上破裂（早产或 34 周前），医生通常在胎儿更成熟前，不会进行催产。