产程是指一系列规律且逐渐增强的子宫收缩，可以使胎儿下降，依次经过子宫下段（宫颈）和产道（阴道）。
（也请参见分娩概述。）
产程分为三个主要阶段：
第一产程： 这个阶段（分为两个时期：潜伏期和活跃期）通常是时间最长的阶段。当子宫强烈而有规律地收缩，导致宫颈逐渐张开（扩张）、变薄并缩短（消失）直至完全扩张，使婴儿能够进入产道时，分娩正式开始。
第二产程： 母亲推动婴儿，然后分娩。
第三产程： 胎盘（子宫内发育的器官，为婴儿提供氧气和营养物质）娩出。这一阶段也称为“产后”。
产程多发生在预产期前、后的两周以内。精确的来说，引起临产的原因还不明确。通常接近妊娠晚期（妊娠 37 周以后），医生常常通过检查宫颈情况来预计临产的时间。
一般说来，初产妇（第一次分娩）产程需要经历 12～18 小时，而经产妇（有过分娩经历的产妇）产程缩短，平均 6～8 小时。在第一产程中站立和行走可帮助缓解疼痛并可能缩短产程 1 小时以上。
分娩的阶段
第一产程
指从产程开始到宫颈完全打开（扩张）至约 10 厘米。
潜伏期：
活跃期
第二产程
从宫颈完全打开到婴儿出生： 这一阶段通常在初产妇中持续约 2 小时，在经产妇中持续约 1 小时。如果产妇接受了硬膜外注射缓解疼痛，该过程可能会延长一小时或更长时间。在此阶段，产妇向外推动。
第三产程
从婴儿出生到胎盘娩出： 此阶段通常仅持续几分钟，但也可能持续长达 30 分钟。
分娩开始
分娩通常开始于
下腹部出现有规律的宫缩
有时背痛
如果产妇有过急产病史，一旦觉得自己即将进入产程，她应该及时通知产科医生。宫缩刚开始的时候，可能下腹部疼痛的强度比较弱，不规律，且间隔时间较长。产妇可能觉得痛经相似。随着时间的推移，子宫收缩变得更长、更强、更加频繁。收缩和背痛前可能会有或伴有其他现象，例如：
见红： 从阴道排出少量血性粘液（流出“宫颈粘液栓”）往往是产程即将开始的比较可靠的征象。然而，性交也可能导致见红。见红多发生在规律宫缩开始前的 72 小时左右。如果出现阴道出血，产妇应联系医疗保健专业人员，因为可能需要在医生诊室或医院进行评估。
胎膜破裂： 通常，在分娩中，包裹胎儿的充满液体的膜（羊膜囊）破裂，羊水通过阴道流出。通常，这一征象又被称为“破水” 偶尔，分娩开始前膜会破裂。分娩前胎膜破裂称为胎膜早破。一些产妇会感到阴道有液体涌出，接着是持续的渗漏。有时很难知道渗漏的液体是羊水、尿液还是阴道分泌物。
如果胎膜破裂，应该立即联系医生或助产士。约 80%-90% 产妇在预产期时或接近预产期时发生胎膜破裂，并且在胎膜破裂 24 小时内自发进入产程。如果胎膜破裂几小时后，产程没有自行发动，且胎儿已经到预产期，通常我们建议产妇入院待产，同时为了避免继发感染的可能性，需给予人为的干预措施发动产程（催产）。胎膜破裂后，阴道内的细菌更容易进入子宫，造成产妇或者胎儿感染，甚至母婴同时感染。
胎膜早破的产妇被送往分娩中心后，会使用催产素（使子宫收缩）或类似药物（如前列腺素）催产。然而，如果胎膜在预产期前 6 周以上破裂（早产或 34 周前），医生通常在胎儿更成熟前，不会进行催产。
入院待产
发生以下情况时，产妇应该致电她的医疗保健专业人员，以确定她是否应该去医院或分娩中心：
胎膜破裂（“羊水破裂”）。
在 1 小时内，每次宫缩持续至少 30 秒，并且有规律地发生，间隔约 6 分钟或更短。
在医疗机构，医疗保健专业人员将评估产妇和胎儿。如果产妇产程进入活跃期或胎膜破裂，产妇会被收入待产和分娩室。如果医生或助产士不确定分娩是否已经开始，通常会观察产妇并监控胎儿一小时左右。如果在此期间未确认分娩，产妇可以返回家中。
在产妇进入分娩室后，将测量其生命体征并抽血进行分析。
记录胎儿心音的存在和心率，并进行体格检查。对产妇腹部进行检查，估计胎儿的大小，确定是头位还是臀位（胎位），并进一步确定是头先露、面先露、肩先露或者臀先露（先露部位）。有时还需要借助超声进行检查。
胎位及胎先露决定胎儿如何通过产道。最常见并且最安全的胎方位是：
头位
枕前位（当产妇仰卧时，胎儿面部向下）
头部俯曲（颈部向前弯曲）
下巴向颈部收紧
胎儿头部最先进入骨盆入口的胎产式称为头先露。在出生前 1～2 周，大多数胎儿会进行一系列旋转使胎头后部最先进入骨盆入口。异常胎位或胎先露，例如臀部先露（臀位）或肩部先露或胎儿面向前方，对于产妇、胎儿及医生来说，分娩就变得相当困难。建议剖腹产。
可能使用窥器进行阴道检查，以确定胎膜是否破裂。（窥器是一种金属或塑料工具，可将阴道壁分开）。注意羊水颜色。羊水应该透明并且没有显著气味。如果膜破裂，羊水是绿色的，胎儿的的第一次大便（胎儿胎粪）是变色原因。
然后，医生或助产士用手指检查宫颈，以确定宫颈扩张程度（以厘米为单位）和宫颈缩短（消失）程度（以百分比或厘米为单位）。如果孕妇出血或胎膜自发破裂，可以省略此检查。
如果在初始检查、胎儿监护和实验室检查后对并发症有疑虑，将进行额外的检查或监护。
通常在住院分娩时将静脉置管插入孕妇的手臂。该静脉置管用于向产妇提供液体，防止脱水，并在需要时给药。
当开通静脉并给予补液时，产妇在分娩的过程中就不需要自己喝水及饮食了，当然产妇也可以选择自己少许喝水及进食。孕妇空腹分娩可降低呕吐的可能性。极少数情况下，呕吐物被误吸，通常是在全身麻醉后，这可导致严重的感染性肺炎。
正常胎位和胎先露
在妊娠晚期，胎儿移动至适于出生的胎位。正常的胎位是胎儿颜面部朝后（朝向母体背部）、面部和躯体偏向一侧、颈部弯曲，先露部是头。