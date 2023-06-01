什么是子宫肌瘤？
子宫肌瘤是女性子宫中的肿瘤。子宫是婴儿出生前生长所在的器官。子宫肌瘤不是癌症，但它们可能会导致疼痛，并导致出血和其他症状。
只有当肌瘤引起症状时，才需要治疗——大多数肌瘤不需要治疗
到 45 岁时，多达 7/10 的白人女性和 8/10 的黑人女性会出现一个或多个肌瘤
子宫肌瘤可能很小，也可能大如篮球
医生通过体格检查和超声检查对肌瘤（使用声波创建体内动态图像的检查）进行检查
子宫肌瘤在肥胖女性中更常见
可能需要手术来治疗疼痛等症状或使女性能够生育
什么原因导致子宫肌瘤？
医生们尚不清楚导致子宫肌瘤的病因。
高水平的女性激素（雌激素和孕酮）可促进子宫肌瘤生长。当怀孕期间这些激素水平升高时，肌瘤倾向于变大。当在绝经期这些激素水平下降时，它们往往会缩小。
子宫肌瘤的症状是什么？
医生如何判断我是否患有子宫肌瘤？
医生会做盆腔检查，并可能会建议进行其他检查。在盆腔检查期间，医生会按压腹部以感受子宫和卵巢的大小和形状。他们还使用工具查看阴道和子宫颈（子宫下部）内部以检查是否有任何问题。
要确定是否患有子宫肌瘤，医生可以做其他检查，包括：
超声波，使用探头放置在阴道内（经阴道超声波）
医生在子宫内注射液体后进行超声检查以查看内部
MRI（磁共振成像），一种影像学检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像
子宫内膜活检
在组织活检中，医生从子宫内膜中取出少量组织。在显微镜下检查组织，以确保没有更严重的问题，如子宫癌。
医生如何治疗子宫肌瘤？
除非症状困扰患者或者导致患者无法怀孕，否则不需要治疗。如果肌瘤变大或开始引起严重症状，治疗可包括：
使用药物缩小肌瘤并减少出血
有时通过手术切除肌瘤或子宫
有时通过手术破坏肌瘤并缓解症状
破坏肌瘤的手术包括冷冻或加热。在手术过程中可以使用超声或 MRI，以帮助医生看清肌瘤。
绝经后，肌瘤可能会自行缩小。