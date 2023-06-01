医生会做盆腔检查，并可能会建议进行其他检查。在盆腔检查期间，医生会按压腹部以感受子宫和卵巢的大小和形状。他们还使用工具查看阴道和子宫颈（子宫下部）内部以检查是否有任何问题。

要确定是否患有子宫肌瘤，医生可以做其他检查，包括：

超声波，使用探头放置在阴道内（经阴道超声波）

医生在子宫内注射液体后进行超声检查以查看内部

MRI（磁共振成像），一种影像学检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像

子宫内膜活检

在组织活检中，医生从子宫内膜中取出少量组织。在显微镜下检查组织，以确保没有更严重的问题，如子宫癌。