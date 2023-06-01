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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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子宫肌瘤

（平滑肌瘤；肌瘤）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是子宫肌瘤？

子宫肌瘤是女性子宫中的肿瘤。子宫是婴儿出生前生长所在的器官。子宫肌瘤不是癌症，但它们可能会导致疼痛，并导致出血和其他症状。

  • 只有当肌瘤引起症状时，才需要治疗——大多数肌瘤不需要治疗

  • 到 45 岁时，多达 7/10 的白人女性和 8/10 的黑人女性会出现一个或多个肌瘤

  • 子宫肌瘤可能很小，也可能大如篮球

  • 医生通过体格检查和超声检查对肌瘤（使用声波创建体内动态图像的检查）进行检查

  • 子宫肌瘤在肥胖女性中更常见

  • 可能需要手术来治疗疼痛等症状或使女性能够生育

什么原因导致子宫肌瘤？

医生们尚不清楚导致子宫肌瘤的病因。

高水平的女性激素（雌激素和孕酮）可促进子宫肌瘤生长。当怀孕期间这些激素水平升高时，肌瘤倾向于变大。当在绝经期这些激素水平下降时，它们往往会缩小。

子宫肌瘤的症状是什么？

很多子宫肌瘤不会引起任何症状。症状可能取决于：

  • 子宫肌瘤的数量

  • 它们在子宫中的位置

  • 大小（子宫肌瘤越大，越有可能引起症状）

子宫肌瘤的症状包括：

  • 月经量大或者持续时间延长（异常阴道出血

  • 经期失血过多导致的贫血（红细胞计数低）

  • 下腹部区域疼痛、压迫感，或者坠胀感

  • 持续或突然需要排尿（小便）

  • 便秘（排便困难）

  • 排尿困难

  • 腹部肿胀

子宫肌瘤也可能导致怀孕问题，如：

  • 难以怀上孩子

  • 流产（妊娠结束于 20 周之前，在婴儿能够在体外生存之前）

  • 早产

  • 胎位异常

  • 分娩后失血过多（产后出血

如果肌瘤生长过大，它们可能无法获得足够的血液。这使它们缩小并导致患者疼痛。

医生如何判断我是否患有子宫肌瘤？

医生会做盆腔检查，并可能会建议进行其他检查。在盆腔检查期间，医生会按压腹部以感受子宫和卵巢的大小和形状。他们还使用工具查看阴道和子宫颈（子宫下部）内部以检查是否有任何问题。

要确定是否患有子宫肌瘤，医生可以做其他检查，包括：

  • 超声波，使用探头放置在阴道内（经阴道超声波）

  • 医生在子宫内注射液体后进行超声检查以查看内部

  • MRI（磁共振成像），一种影像学检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像

  • 子宫内膜活检

在组织活检中，医生从子宫内膜中取出少量组织。在显微镜下检查组织，以确保没有更严重的问题，如子宫癌。

医生如何治疗子宫肌瘤？

除非症状困扰患者或者导致患者无法怀孕，否则不需要治疗。如果肌瘤变大或开始引起严重症状，治疗可包括：

  • 使用药物缩小肌瘤并减少出血

  • 有时通过手术切除肌瘤或子宫

  • 有时通过手术破坏肌瘤并缓解症状

破坏肌瘤的手术包括冷冻或加热。在手术过程中可以使用超声或 MRI，以帮助医生看清肌瘤。

绝经后，肌瘤可能会自行缩小。

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