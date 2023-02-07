在子宫腺肌病中，来自子宫内层（子宫内膜）腺体的组织生长到子宫肌壁中。子宫增大，有时增大到原来的两倍或三倍。

子宫腺肌病可引起月经量大、痛经和盆腔疼痛。

医生在进行盆腔检查时若怀疑子宫腺肌病，他们通常会进行超声检查或磁共振成像以确认诊断。

一种释放合成女性激素（称为左炔诺孕酮）的宫内节育器可能有助于缓解症状，但子宫切除术最有效。

有多少女性患有子宫腺肌病尚不清楚，部分原因是难以诊断。

子宫腺肌病只在一些女性中引起症状，通常是 35-50 岁的女性。一些患有子宫腺肌病的女性也有子宫内膜异位症或子宫肌瘤。

子宫腺肌病的病因不明。子宫腺肌病可能在多次怀孕的女性中更常见。

子宫腺肌病的症状 子宫腺肌病的症状包括月经过多和疼痛（痛经）、骨盆区隐痛、以及膀胱和直肠压迫感。大量出血可导致贫血。有时性生活时会疼痛。 症状通常在绝经后消失或减轻。

子宫腺肌病的诊断 盆腔检查

超声检查或磁共振成像 当医生进行盆腔检查并发现子宫增大、呈圆形且比正常更软时，会怀疑是子宫腺肌病。 医生通常基于盆腔超声检查或磁共振成像 (MRI) 结果诊断子宫腺肌病。超声检查通常通过插入阴道的手持超声波设备来完成（称为经阴道超声检查）。 然而，为了明确诊断子宫腺肌病，医生必须检查取自子宫的组织。获得这些组织的唯一方法是切除子宫（子宫切除术）。