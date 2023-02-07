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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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子宫腺肌病

作者：Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
已审核/已修订 2月 2023
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在子宫腺肌病中，来自子宫内层（子宫内膜）腺体的组织生长到子宫肌壁中。子宫增大，有时增大到原来的两倍或三倍。

  • 子宫腺肌病可引起月经量大、痛经和盆腔疼痛。

  • 医生在进行盆腔检查时若怀疑子宫腺肌病，他们通常会进行超声检查或磁共振成像以确认诊断。

  • 一种释放合成女性激素（称为左炔诺孕酮）的宫内节育器可能有助于缓解症状，但子宫切除术最有效。

有多少女性患有子宫腺肌病尚不清楚，部分原因是难以诊断。

子宫腺肌病只在一些女性中引起症状，通常是 35-50 岁的女性。一些患有子宫腺肌病的女性也有子宫内膜异位症子宫肌瘤

子宫腺肌病的病因不明。子宫腺肌病可能在多次怀孕的女性中更常见。

子宫腺肌病的症状

子宫腺肌病的症状包括月经过多和疼痛（痛经）、骨盆区隐痛、以及膀胱和直肠压迫感。大量出血可导致贫血。有时性生活时会疼痛。

症状通常在绝经后消失或减轻。

子宫腺肌病的诊断

  • 盆腔检查

  • 超声检查或磁共振成像

当医生进行盆腔检查并发现子宫增大、呈圆形且比正常更软时，会怀疑是子宫腺肌病。

医生通常基于盆腔超声检查或磁共振成像 (MRI) 结果诊断子宫腺肌病。超声检查通常通过插入阴道的手持超声波设备来完成（称为经阴道超声检查）。

然而，为了明确诊断子宫腺肌病，医生必须检查取自子宫的组织。获得这些组织的唯一方法是切除子宫（子宫切除术）。

子宫腺肌病的治疗

  • 左炔诺孕酮宫内节育器

  • 避孕药

  • 症状严重者，行子宫切除术

使用宫内节育器 (IUD) 释放一种叫做左炔诺孕酮的合成女性激素，可以帮助控制出血和痛经。医生可能会建议服用避孕药（口服避孕药），但可能没有效果。

可使用镇痛剂减轻疼痛。

如果症状严重，行子宫切除术。子宫切除术可以完全缓解症状。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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