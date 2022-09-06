分娩是生孩子的第一产程。分娩时，子宫肌肉会一次又一次地挤压，以打开子宫颈，将婴儿推出体外。这些挤压被称为宫缩。
娩出包括第二产程和第三产程。婴儿娩出是第二产程。胎衣（胎盘）娩出是第三产程。在这些阶段，婴儿和胎衣通过产道出来。
剖腹产（剖宫产）是指医生通过产妇腹部的切口分娩婴儿。
大多数时候，娩出进行得很顺利，但是医生会观察产妇是否有可能出现并发症。
产妇会在何处分娩？
通常会在医院或分娩中心分娩。
在有些医院，产妇会在一个病房待产，然后在不同的病房分娩婴儿。
在有些设施中，产妇将在同一个病房待产和分娩。
分娩时会发生什么？
当产妇即将分娩时，医生和护士可能会帮助产妇移动到介于完全躺下和坐起之间的部分坐姿。该姿势：
帮助胎儿慢慢向阴道移动
伤害产妇的背部或骨盆的可能性较小
有些产妇喜欢躺下或以其他姿势分娩。
在分娩期间，医生或助产士会：
检查产妇的阴道，以便找到婴儿头部
要求产妇在每次宫缩时都要用力
当婴儿头从阴道出来时，支撑住它，以防止撕裂
将婴儿的身体侧转，这样肩膀一次只能伸出一个
接住婴儿
婴儿出生后，医生或助产士会：
从婴儿的鼻子和嘴里吸出液体和粘液
在脐带上夹一个夹子，然后剪断脐带，这不会伤害产妇或婴儿
擦干婴儿的身体，然后使用毯子包裹
将婴儿放在摇篮里或产妇怀里
分娩时可以提供什么帮助？
有时由于婴儿或产妇需要医疗帮助，医生会加快分娩速度。医生可以通过以下方式更快地接生婴儿：
真空吸引助产（帮助医生将婴儿拉出的吸盘装置）
产钳（帮助医生将婴儿拉出的抓取装置）
会阴切开术（对阴道组织的一个小切口，以扩大产道，帮助婴儿出生）
胎盘如何娩出？
胎盘即胎衣。这是附着在子宫上的盘状组织，为婴儿提供氧气和营养。它通过脐带附着在婴儿身上。
通常，胎盘会在婴儿出生后 30 分钟内自行脱落
医生或助产士可能会按摩产妇腹部，给与一种叫做催产素的药物，帮助产妇收缩子宫，推出胎盘
如果胎盘没有出来或者只有一部分出来，医生可能需要将手伸进子宫取出胎盘。
娩出后会发生什么？
取出胎盘后，医生或助产士可能会使用以下方法帮助产妇收缩子宫：
腹部按摩
叫做催产素的药物
医生还会缝合子宫颈和阴道的任何撕裂或伤口。
然后产妇和婴儿会在康复室待上几个小时。在有些医院里，婴儿将在整个住院期间和产妇在同一病房。在其他医院，婴儿也会在幼儿房度过一段时间。
大多数问题发生在分娩后 24 小时内。护士和医生会定期检查产妇和婴儿。