寻常型天疱疮的主要临床表现是大小不一的、清亮的、柔软的，通常无痛的水疱（有时会出现痒和触痛）。另外，轻捏或轻擦可使皮肤上层与下层分离，导致皮层剥脱和痛性糜烂面。

寻常型天疱疮（糜烂） 隐藏详情 这张照片显示周围全部发红的开放性皮肤区域（糜烂）。 图片由医学博士 Daniel M. Peraza 提供。

寻常型天疱疮 隐藏详情 此照片显示了由寻常天疱疮引起的典型清晰软水疱。一些水疱会破裂，而水疱附近的皮肤（包括已治愈水疱）会变红。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

寻常型天疱疮（剥离和开放性溃疡） 隐藏详情 此照片显示了脱落的皮肤，并使开放性皮肤疼痛（腐蚀）。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

水疱常首发唇部并且很快破裂，形成痛性创口（溃疡）。随后，更多的水疱和溃疡形成直到全部口唇黏膜受累，导致吞咽困难。皮肤也可形成水疱。

寻常型天疱疮（口疮） 隐藏详情 此照片显示了破裂并形成口疮（溃疡）的水疱。显示在皮肤上之前，水疱通常会显示在嘴边。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

然后这些水疱破裂，留下新鲜的、痛的和结痂的伤口。患者全身不适。水疱可能会泛发，一旦破裂，可能会感染。如果严重，程度等同于严重的烧伤。与烧伤一样，受损皮肤会渗出大量液体并且易被细菌感染。