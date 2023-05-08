毛发角化病的肿块较小，呈肤色或红色，干燥。它们会发生在毛囊处，使皮肤感觉粗糙。有时，肿块中间是堵塞的，看起来像痘。通常，这些肿块不痒也不疼，只会导致美观问题，但有时也会导致瘙痒。

本病最常见于上臂、大腿和臀部。面部也可以出现丘疹，尤其是在儿童期。

这些肿块在冬季更易发生，但在夏季消失。

皮肤可能呈红色。