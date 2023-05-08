毛周角化症是由于皮肤上层死亡细胞形成的角质栓堵塞毛囊口而引起的一种常见病。
毛发角化病的确切病因尚不清楚，但遗传通常起一定作用。此外，特应性皮炎和季节性过敏患者更易发生毛发角化病。但毛发角化病似乎不是超敏反应或免疫系统疾病。
毛发角化病的症状
毛发角化病的肿块较小，呈肤色或红色，干燥。它们会发生在毛囊处，使皮肤感觉粗糙。有时，肿块中间是堵塞的，看起来像痘。通常，这些肿块不痒也不疼，只会导致美观问题，但有时也会导致瘙痒。
本病最常见于上臂、大腿和臀部。面部也可以出现丘疹，尤其是在儿童期。
这些肿块在冬季更易发生，但在夏季消失。
皮肤可能呈红色。
毛发角化病
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在毛发角化病中，皮肤死亡细胞会堵塞毛囊开口。
医学博士 James G. H. Dinulos 供图。
毛发角化病的诊断
医生检查皮肤
通常，医生根据典型患处皮肤的外观和感觉来诊断毛发角化病。
毛发角化病的治疗
专业皮肤保湿剂或其他乳膏、凝胶和洗剂
有时用激光治疗
毛发角化病不需要治疗，除非此类患者因肿块外观而受到困扰。
含有凡士林和水杨酸或凡士林和水的保湿剂可能有助于抚平肿块。其他有效的治疗有乳酸洗剂或乳膏、尿素乳膏、水杨酸凝胶，或以乳膏或凝胶形式涂抹在皮肤上且含类视黄醇类物质的处方去角质治疗，其中类视黄醇类物质来源于维生素 A。这些去角质治疗包括维 A 酸、阿达帕林和他扎罗汀。在皮肤上涂抹他克莫司和壬二酸也可能有效。在幼儿中应避免使用酸性乳膏，因为它们会导致灼烧感和刺痛。
如果存在面部发红并对患者造成困扰，医生可能会使用激光（见侧边栏使用激光治疗皮肤问题）治疗。
毛发角化病在治疗停止后易复发。