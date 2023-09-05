皮肤癣菌反应是人体对皮肤癣菌（真菌）感染的反应，这些皮疹出现的部位不是感染最先开始的部位。

（另见皮肤真菌感染概述。）

皮肤癣菌反应实际上不是一类皮肤癣菌病。身体某个部位的真菌感染会导致其他未被感染的身体部位出现过敏性皮疹。例如，足部真菌感染可能导致脚趾上出现瘙痒的凸起皮疹。这些皮疹（皮肤癣菌病，也称一致性或 id 反应）是对真菌的过敏反应。它们不是因触摸感染部位导致的。这些皮疹可能会同时出现在很多不同的身体部位。

皮疹通常发痒。它们可能表现为

充满液体的小斑点（手或脚上）

硬肿块

红色凸起斑块

胫部有较深的、凸起的挫伤样部位

类似靶标的粉红色斑点

红色凸起肿物（风团）

皮肤癣菌反应 图片 图片由 CDC/Lucille K. Georg 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

皮肤癣菌反应的诊断 皮肤碎屑检查 医生根据皮肤刮屑检查来做出皮肤癣菌反应的诊断。从出现皮肤癣菌感染的部位采集的刮屑显示真菌，但从出现皮肤癣菌反应的部位采集的刮屑没有显示真菌。结合两项检查结果发现，第二个（孤立）皮疹是皮肤癣菌反应。