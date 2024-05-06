环状肉芽肿是一种慢性的皮肤病，表现为小而硬且凸起的肿块，扩大后呈环形分布，中心皮肤正常或稍凹陷。

（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）

环状肉芽肿可能是免疫系统反应的结果。

患者可能会有一个或多个环，且颜色各异。

诊断通常基于皮肤外观，并可通过皮肤活检确认。

通常，环状肉芽肿不需治疗即可自愈。

环状肉芽肿的病因尚不清楚，但医生怀疑该病是免疫系统反应的结果。已在环状肉芽肿患者中发现了许多疾病、感染、药物和环境因素，但罹患环状肉芽肿并不意味着存在另一种疾病。

女性的环状肉芽肿发生率是男性的两倍。

环状肉芽肿的症状 肿块通常为红色，但也可为浅蓝色、黄褐色或周围皮肤的颜色。在深肤色患者中，肿块可能看起来比周围肤色浅。 患者可能有一个或多个肿块。肿块可能有触痛，但通常无疼痛或瘙痒。它们最好发于儿童和成人的足部、腿部、双手或手指。 肿块通常向外长成环。每个环的中心可能无病变或略凹陷，有时为苍白色或浅棕色。在某些患者中，环可能分布很广。 环状肉芽肿 隐藏详情 这张照片显示由环状肉芽肿引起的，未受累中心部位周围隆起的红色环。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

环状肉芽肿的诊断 医师的评估

有时进行皮肤活检 医生常通过外观来诊断环状肉芽肿。 可取皮肤样本在显微镜下检查（称为皮肤活检），以便确诊。