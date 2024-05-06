环状肉芽肿是一种慢性的皮肤病，表现为小而硬且凸起的肿块，扩大后呈环形分布，中心皮肤正常或稍凹陷。
（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）
环状肉芽肿可能是免疫系统反应的结果。
患者可能会有一个或多个环，且颜色各异。
诊断通常基于皮肤外观，并可通过皮肤活检确认。
通常，环状肉芽肿不需治疗即可自愈。
环状肉芽肿的病因尚不清楚，但医生怀疑该病是免疫系统反应的结果。已在环状肉芽肿患者中发现了许多疾病、感染、药物和环境因素，但罹患环状肉芽肿并不意味着存在另一种疾病。
女性的环状肉芽肿发生率是男性的两倍。
环状肉芽肿的症状
肿块通常为红色，但也可为浅蓝色、黄褐色或周围皮肤的颜色。在深肤色患者中，肿块可能看起来比周围肤色浅。
患者可能有一个或多个肿块。肿块可能有触痛，但通常无疼痛或瘙痒。它们最好发于儿童和成人的足部、腿部、双手或手指。
肿块通常向外长成环。每个环的中心可能无病变或略凹陷，有时为苍白色或浅棕色。在某些患者中，环可能分布很广。
环状肉芽肿的诊断
医师的评估
有时进行皮肤活检
医生常通过外观来诊断环状肉芽肿。
可取皮肤样本在显微镜下检查（称为皮肤活检），以便确诊。
环状肉芽肿的治疗
有时，把皮质类固醇注入皮肤或涂抹在皮肤上，把他克莫司涂抹在皮肤上，使用光疗或冷冻疗法
对于广泛分布的环状肉芽肿，有时需要使用其他药物
环状肉芽肿大部分时候不需治疗即可自愈，因此无症状患者通常无需治疗。但是，治愈可能需要数年的时间。
使用皮质类固醇乳膏或将皮质类固醇注入皮疹中可能有助于清除皮疹。或者，可在皮肤上涂抹一种叫做他克莫司的药物。光疗（暴露在紫外线下）和冷冻疗法（暴露在寒冷下）是其他也可能使用的治疗方法。
如果环状肉芽肿分布广泛，羟氯喹、异维 A 酸、氨苯砜和环孢素是其他可能有效的药物。
其他抑制免疫系统的药物，如英夫利昔单抗和阿达木单抗，可用于治疗环状肉芽肿，但它们在一些人中也可能触发这种疾病。