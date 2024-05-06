过敏和反应性皮肤病概述

免疫系统在维持身体所有组织的健康中起到关键作用。免疫系统会对入侵者（如微生物、异物或癌细胞）做出反应，并触发炎症来攻击这些入侵者。通常，免疫系统反应会保护身体，帮助愈合。但有时免疫系统反应过度，或者会错误地攻击健康组织，导致强烈的炎症和损伤。这些异常的免疫系统反应称为超敏反应。一些超敏反应被称为过敏，尤其是当暴露于通常对大多数人无害的物质后发生时。

超敏反应可累及皮肤并引起如下疾病：

许多免疫系统反应会累及皮肤，很多可导致皮疹。“皮疹”一词是指肤色变化（如发红）和/或纹理变化（如肿块或肿胀）。许多皮疹会发痒，例如过敏反应后经常发生的皮疹，但有些皮疹是疼痛的，而有些则不会引起任何感觉。

有时，免疫反应是由感染、人们所接触或食用的物质或是所使用的药物或非法药物而触发的，但许多时候医生都不清楚免疫系统为何会发生反应进而产生皮疹。

某些皮疹最常见于儿童，而其他的皮疹几乎见于成人。

虽然许多皮肤疾病是由免疫系统的反应引起的，但有些是由直接影响皮肤而不涉及免疫系统的事物引起的。可引起瘙痒和/或皮疹的物质包括某些化学物质、化妆品中的成分、某些药物或非法药物、体液（汗、尿）、紫外线、热、冷、摩擦和其他物质。

诊断 医生的检查

有时进行活组织检查 大多数引起皮疹的超敏反应和反应性皮肤病的诊断是基于皮疹的外观。皮疹的病因通常不能通过血液检查确定，因此通常也不做血液检查。 但对于持续性皮疹，尤其是那些对治疗后无改善的皮疹，医生可能会进行皮肤活检，即用刀片取一小块皮疹累及的皮肤在显微镜下观察。