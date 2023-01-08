毒葛是一种过敏性接触性皮炎，这是一种由于接触油性漆酚（覆盖在毒葛植物的叶子上）而引起的非常痒的皮疹。

皮肤接触植物的部位出现瘙痒、红色皮疹和多个水疱。

医生根据患者的暴露和皮疹外观进行诊断。

人们应该学习如何识别这种并避开它。

治疗包括涂抹皮质类固醇，以及采取其他缓解症状的措施。

（另见皮炎概述。）

大约 50~70% 的人对毒藤、毒橡树和毒漆树中含有的植物油漆酚敏感。类似的油也存在于腰果壳、芒果的叶子、树液和果皮以及日本漆器中。如果因接触这些油而致敏，后续的接触会导致皮疹（过敏性接触性皮炎）。

这些油会被迅速吸收到皮肤中，并长时间紧紧地粘在皮肤、衣服、户外工具或设备等物品和宠物皮毛上，仍可导致皮疹。植物燃烧产生的烟雾中也含有油，并且可能导致某些人出现反应。

毒葛皮炎的症状 毒葛皮炎症状在接触油后 8-48 小时开始出现，包括剧烈瘙痒、红色和有时肿胀的皮疹、以及可能很小或极大的多个水疱。通常，水泡会在被植物刷过的皮肤部位出现，呈现一条直线。皮疹可能会在不同时间和不同位置出现，可能是因为反复接触受污染的衣物和其他物品，也可能是因为某部分皮肤比其他皮肤更敏感。 疱液本身不会传染。 瘙痒和皮疹可能需要在最后一次接触后数周才能消退。 过敏性接触性皮炎 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 毒葛 隐藏详情 这张照片显示了接触毒葛植物后出现的水疱。 照片由 Shawnee Brown 惠赠。

毒葛皮炎的诊断 医师的评估 医生根据特征性皮疹和患者是否接触了漆酚油来诊断毒葛皮炎。

毒葛皮炎的预防 最好的预防措施是认识和避开这些植物。毒葛植物（毒漆藤）生长在美国各地，但阿拉斯加、夏威夷和西海岸地区除外。该植物的树叶排列为三组（“三叶一簇千万别碰”），呈亮绿色（在秋天为红色）。中间叶子的叶柄长于其他两片。毒葛可以长成多毛的绳状藤蔓，也可以长成独立的灌木。这些植物有绿色或黄色的花和白色至黄色的浆果。 如果要去这些植物生长的地区，应该在接触这些植物前穿长袖、长裤、靴子和手套，并尽可能避开这些植物。可以在接触前使用一些市场上销售的阻挡面霜和乳液将接触减少到最小，但不能完全防止皮肤吸油。可以使用乳胶橡胶手套吸油。不得通过打各种针或吃药或吃毒葛叶来让自己脱敏，因为这些措施不起作用。 接触后，患者应立即用肥皂和水清洗皮肤，以防止油被吸收。较强的溶剂，例如丙酮、酒精和各种商业产品，很可能并不比肥皂和水更有效。接触过的衣物应用热水和洗涤剂单独清洗。 毒葛植物 隐藏详情 这张图显示了毒葛植物毒漆藤。请注意，三叶排列是毒葛的特征。 图片由 Edwin P. Ewing, Jr.博士通过美国疾病控制和预防中心的公共卫生图库惠赠。

毒葛皮炎的治疗 在皮肤上涂抹或口服皮质类固醇

采取缓解症状的措施 最有效的治疗是皮质类固醇。小面积的皮疹可通过在皮肤上涂抹强效皮质类固醇（如曲安奈德、氯倍他索或二氟拉松）来治疗。但如果面部和生殖器受累，则不应使用强效皮质类固醇，或仅应在短时间内使用，因为它们会损害这种脆弱的皮肤。如患者有大面积皮疹或显著的面部肿胀，则通过口服皮质类固醇来治疗。 可以使用水或醋酸铝对大片水泡区域进行冷敷。 口服抗组胺药可以缓解瘙痒。炉甘石洗剂或含有清凉剂（如薄荷脑和樟脑）的洗剂，可以帮助控制瘙痒。