皮炎是皮肤上层发炎，可引起瘙痒、水疱、发红、肿胀，经常有渗出、结痂和脱屑。

已知的原因包括皮肤干燥、接触特定的物质、某些药物或治疗性药物，以及静脉曲张。

典型的症状包括红色发痒的皮疹、脱屑、开放性疮口、渗出和结痂。

通常基于症状诊断，并通过皮肤测试结果或皮肤样本或疑似药物或刺激物的存在来确诊。

避免已知的刺激物和过敏原（导致过敏反应的物质），以减少皮炎风险。

治疗通常取决于病因及特殊的症状。

（另见瘙痒。）

皮炎是涵盖了许多不同的疾病的广义术语，这些疾病都会导致红色、发痒的皮疹。湿疹是皮炎的同义词，但常用来指特应性皮炎。皮肤感染（真菌感染）不归为皮炎。

某些类型的皮炎仅累及身体的特定部位（如接触性皮炎，包括毒葛；钱币状皮炎；淤滞性皮炎；慢性单纯性苔藓；脂溢性皮炎；手足皮炎），而其他皮炎可发生在任何部位（如特应性皮炎）。

某些类型的皮炎有一个已知的原因（如过敏性接触性皮炎），而其他的则没有（如钱币状皮炎）。

慢性皮炎会持续较长的一段时间。手尤其容易出现慢性皮炎，因为手会频繁接触许多异物。慢性皮炎可能有多种不同的病因。瘙痒引起的慢性抓挠和摩擦通常会导致皮肤增厚（苔藓样变）。

皮炎的症状 皮炎会导致 发红

瘙痒

脱屑

水肿

渗液

结痂

水疱（有时）

皮肤增厚或苔藓样变（慢性皮炎） 慢性皮炎通常会引起皮肤增厚和皮肤开裂。任何类型的皮炎都可能并发感染。

皮炎的诊断 医生的检查

皮肤或血液检查，或两者

有时活组织检查 医生根据患者的症状和皮疹外观以及所在身体部位来诊断皮炎。医生会尝试确定患者是否接触过刺激物质、是否有过敏、以及是否有感染。 为了确诊，医生可能会进行某些检查，例如斑贴试验或血液检查。他们可能会取皮肤样本送到实验室（活检）。

皮炎的预防 避免诱发因素 为降低皮炎的风险，应避免已知的过敏原和刺激性物质（诱发物）。