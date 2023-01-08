提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

皮炎概述

作者：Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
已审核/已修订 1月 2023
浏览专业版

皮炎是皮肤上层发炎，可引起瘙痒、水疱、发红、肿胀，经常有渗出、结痂和脱屑。

  • 已知的原因包括皮肤干燥、接触特定的物质、某些药物或治疗性药物，以及静脉曲张。

  • 典型的症状包括红色发痒的皮疹、脱屑、开放性疮口、渗出和结痂。

  • 通常基于症状诊断，并通过皮肤测试结果或皮肤样本或疑似药物或刺激物的存在来确诊。

  • 避免已知的刺激物和过敏原（导致过敏反应的物质），以减少皮炎风险。

  • 治疗通常取决于病因及特殊的症状。

（另见瘙痒。）

皮炎是涵盖了许多不同的疾病的广义术语，这些疾病都会导致红色、发痒的皮疹。湿疹是皮炎的同义词，但常用来指特应性皮炎。皮肤感染（真菌感染）不归为皮炎。

某些类型的皮炎仅累及身体的特定部位（如接触性皮炎，包括毒葛钱币状皮炎淤滞性皮炎慢性单纯性苔藓脂溢性皮炎手足皮炎），而其他皮炎可发生在任何部位（如特应性皮炎）。

某些类型的皮炎有一个已知的原因（如过敏性接触性皮炎），而其他的则没有（如钱币状皮炎）。

慢性皮炎会持续较长的一段时间。手尤其容易出现慢性皮炎，因为手会频繁接触许多异物。慢性皮炎可能有多种不同的病因。瘙痒引起的慢性抓挠和摩擦通常会导致皮肤增厚（苔藓样变）。

皮炎的症状

皮炎会导致

  • 发红

  • 瘙痒

  • 脱屑

  • 水肿

  • 渗液

  • 结痂

  • 水疱（有时）

  • 皮肤增厚或苔藓样变（慢性皮炎）

慢性皮炎通常会引起皮肤增厚和皮肤开裂。任何类型的皮炎都可能并发感染。

皮炎的诊断

  • 医生的检查

  • 皮肤或血液检查，或两者

  • 有时活组织检查

医生根据患者的症状和皮疹外观以及所在身体部位来诊断皮炎。医生会尝试确定患者是否接触过刺激物质、是否有过敏、以及是否有感染。

为了确诊，医生可能会进行某些检查，例如斑贴试验或血液检查。他们可能会取皮肤样本送到实验室（活检）。

皮炎的预防

  • 避免诱发因素

为降低皮炎的风险，应避免已知的过敏原和刺激性物质（诱发物）。

皮炎治疗

  • 支持性护理（如保湿剂和敷料，以及抗瘙痒的抗组胺药）

  • 外用皮质类固醇或其他免疫抑制剂（降低免疫系统反应的治疗性药物）乳膏或软膏

  • 有时使用抗生素

  • 有时使用系统性（全身）免疫抑制药物或注射剂

  • 有时使用紫外线 (UV) 线疗法

皮炎治疗取决于病因及具体症状。例如，医生可给予患者保湿剂或皮质类固醇乳膏来缓解瘙痒。可能给予某些患者口服抗生素或注射某些治疗性药物。紫外线暴露（光疗）可能对某些人有帮助。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。