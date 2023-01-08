皮炎是皮肤上层发炎，可引起瘙痒、水疱、发红、肿胀，经常有渗出、结痂和脱屑。
已知的原因包括皮肤干燥、接触特定的物质、某些药物或治疗性药物，以及静脉曲张。
典型的症状包括红色发痒的皮疹、脱屑、开放性疮口、渗出和结痂。
通常基于症状诊断，并通过皮肤测试结果或皮肤样本或疑似药物或刺激物的存在来确诊。
避免已知的刺激物和过敏原（导致过敏反应的物质），以减少皮炎风险。
治疗通常取决于病因及特殊的症状。
（另见瘙痒。）
皮炎是涵盖了许多不同的疾病的广义术语，这些疾病都会导致红色、发痒的皮疹。湿疹是皮炎的同义词，但常用来指特应性皮炎。皮肤感染（真菌感染）不归为皮炎。
某些类型的皮炎仅累及身体的特定部位（如接触性皮炎，包括毒葛；钱币状皮炎；淤滞性皮炎；慢性单纯性苔藓；脂溢性皮炎；手足皮炎），而其他皮炎可发生在任何部位（如特应性皮炎）。
某些类型的皮炎有一个已知的原因（如过敏性接触性皮炎），而其他的则没有（如钱币状皮炎）。
慢性皮炎会持续较长的一段时间。手尤其容易出现慢性皮炎，因为手会频繁接触许多异物。慢性皮炎可能有多种不同的病因。瘙痒引起的慢性抓挠和摩擦通常会导致皮肤增厚（苔藓样变）。
皮炎的症状
皮炎会导致
发红
瘙痒
脱屑
水肿
渗液
结痂
水疱（有时）
皮肤增厚或苔藓样变（慢性皮炎）
慢性皮炎通常会引起皮肤增厚和皮肤开裂。任何类型的皮炎都可能并发感染。
皮炎的诊断
皮炎的预防
避免诱发因素
为降低皮炎的风险，应避免已知的过敏原和刺激性物质（诱发物）。
皮炎治疗
支持性护理（如保湿剂和敷料，以及抗瘙痒的抗组胺药）
外用皮质类固醇或其他免疫抑制剂（降低免疫系统反应的治疗性药物）乳膏或软膏
有时使用抗生素
有时使用系统性（全身）免疫抑制药物或注射剂
有时使用紫外线 (UV) 线疗法
皮炎治疗取决于病因及具体症状。例如，医生可给予患者保湿剂或皮质类固醇乳膏来缓解瘙痒。可能给予某些患者口服抗生素或注射某些治疗性药物。紫外线暴露（光疗）可能对某些人有帮助。