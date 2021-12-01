甲真菌病是甲的真菌感染。
（另见甲疾病概述。）
大约 10% 的人患有甲真菌病，足趾甲比手指甲更易感染。在老年人（特别是男性）、脚血液循环不良（外周动脉疾病 [ see page 足部护理]）、糖尿病 ( see page 糖尿病引起足部问题)、免疫系统减弱（疾病或药物引起）、香港脚或甲营养不良患者中最为常见。
即使经过长时间治疗，甲真菌病仍经常复发。
甲真菌病的病因
大多数病例是皮肤癣菌导致的。皮肤癣菌是霉菌（一种真菌）。与感染者接触或接触有真菌存在的表面（如浴室墙壁）便会染上真菌。
甲真菌病的症状
感染的甲有异常形态，但无痛痒感。轻度感染者的甲会有白色或黄色的异色斑。有时白垩的白色鳞屑可扩至甲表面下。严重感染者的甲会增厚，畸形和变色。它们可能与甲床分离 ( see page 甲肿瘤)。病甲的碎屑通常会聚集在甲的游离缘。
甲真菌病的诊断
医生的检查
检查甲碎屑或剪屑
医生通常基于甲的临床表现诊断甲真菌病。为了确诊甲真菌病，医生可能需要在显微镜下检查甲碎屑样本，有时需要进行培养，以确定是哪种真菌导致感染，或剪掉部分甲，进行称为聚合酶链反应 (PCR) 的检查。通过 PCR 检测，可产生许多拷贝的真菌基因，使真菌更容易识别。
甲真菌病的治疗
口服抗真菌药物
有时需要外用抗真菌药物
这些真菌感染难以治愈，但通常不会引起并发症，所以推荐仅在症状特别严重或麻烦，或者存在并发症风险时进行治疗。例如，糖尿病或外周血管疾病和甲真菌病患者会有出现潜在脚部和腿部皮肤和软组织严重感染（称为蜂窝织炎）的风险。
口服抗真菌药物
如果需要治疗，医生通常需要开口服药物，如特比萘芬、氟康唑或伊曲康唑。这些抗真菌药物需要长时间服用，通常至少数月。但即使在新的健康甲长出来（可能需要 12-18 个月）后，指甲也不会看起来是正常的。现有的变形或变色指甲不会改善，但新增长的指甲应该显示正常。
局部治疗
环吡酮是抗真菌药物，在指甲油中混合，但如果不同时使用口服药物，不是很有效。艾氟康唑和 tavaborole 是新型抗真菌药物，可直接涂抹在指甲上（外用）。它们不像口服药物那样有效，但与口服药物一起使用时，可以增加治愈感染的机率。不能口服任何药物的患者也可以使用它们。
足部护理
为减少复发的可能性，要坚持修剪指甲，保持浴后足部干燥（包括脚趾间），穿吸汗袜，可以外用抗真菌足粉或软膏。旧鞋可能含有高浓度的真菌孢子，如果可能的话，尽量不穿。