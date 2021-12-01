感染的甲有异常形态，但无痛痒感。轻度感染者的甲会有白色或黄色的异色斑。有时白垩的白色鳞屑可扩至甲表面下。严重感染者的甲会增厚，畸形和变色。它们可能与甲床分离 ( see page 甲肿瘤)。病甲的碎屑通常会聚集在甲的游离缘。

甲真菌病 隐藏详情 在顶部的照片中，感染不仅涉及整个甲板（由蛋白质角蛋白构成的指甲坚硬部分），还可以在指甲表面正下方看到垩白垢。在底部的照片中，感染更加广泛，指甲变厚、变形，发黄。 医学博士Thomas Habif供图。