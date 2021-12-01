畸形、营养不良和指甲变色

已审核/已修订 12月 2021 | 修改的 9月 2022

畸形和营养不良通常可互换使用，有时甚至由医生使用。然而，它们的含义稍有不同。

畸形：指甲形状的变化

营养不良：指甲质地、颜色或两者的变化

医生更常使用的是营养不良，而不是畸形。（另见甲疾病概述。）

约 50% 的指甲营养不良是真菌感染引起的（甲真菌病）。其他的是各种病因导致的，包括甲损伤、甲出生畸形、银屑病、扁平苔癣和偶发肿瘤（癌性和非癌性）。药物、感染和疾病可导致甲异色。例如感染假单胞细菌可致绿甲 ( see page 绿甲综合征)。

医生通常通过检查甲来诊断真菌引起的甲营养不良。但为了确诊，医生可能需要取真菌刮屑进行培养（在实验室培养生物的过程）或做聚合酶链反应 (PCR) 分析，看有无真菌的遗传物质。

为诊断不是真菌引起的甲营养不良，医生可能会对甲板（甲硬的部分）或甲母质（位于甲根部，是甲开始生长的位置）进行活检。

如果治疗潜在疾病并不能改善指甲的外观，修甲师可以通过修剪和抛光来掩饰某些营养不良。

指甲解剖结构 图片

甲出生畸形 有些婴儿出生时即无甲（甲缺如）。对于甲髌综合症，拇指甲缺失或变小，有凹陷和纵脊。Darier 病可致甲板上的红白纹和指甲末梢的 V 型缺口。对于先天性厚甲，甲床（指甲连接手指的指甲部分）会增厚和变色，并左右弯曲，形成钳形甲畸形。 Darier 病（甲） 隐藏详情 此图显示由 Darier 病引起的甲边缘切迹。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。

与系统性疾病相关的甲畸形和营养不良 有时累及其他器官的疾病（全身性疾病）也会导致甲出现变化，包括如下： 缺铁可能会引起勺状甲（反甲）。这种畸形是普拉默 - 文森综合征的特别特征。

肾衰会导致甲的下半部变白，上半部甲变粉色或有色素沉着（对半甲或 Lindsay 甲）。健康人也会发生这种营养不良。

肝硬化可使甲变白，尽管甲末梢依然变得更粉。淡白甲（又称为 Terry 甲）不仅在肝硬化患者中存在，而且也可见于慢性心衰或糖尿病患者。低白蛋白（肝硬化患者可表现）可使甲出现水平白色条纹。Terry 甲有时可能是正常衰老的一部分。

某些常伴有淋巴水肿（组织中淋巴液积聚）的肺病可能会导致黄甲综合征，表现为甲增厚、弯曲过度，呈黄色或黄绿色。

博氏线是指甲中的水平凹槽，会在指甲生长临时减慢时出现。有时，凹槽会一路穿过整个指甲，导致甲完全脱落。它们可能会在感染、损伤、全身性疾病或化疗之后出现。

横跨指甲部分的白色水平线条（白甲）可能会在受伤后出现。但在水平方向横跨整个指甲的所有线条（米氏线）可能与更严重的健康问题有关，包括癌症或心衰、化疗或某些毒素暴露，如砷、铊或其他重金属。如果停止接触这些毒素或化疗，甲可能正常生长。 与全身性疾病相关的甲畸形和营养不良的示例 甲沟炎 这张照片显示缺铁性贫血患者的匙形甲。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 Terry 甲 甲几乎全白，甲外缘常有一条棕色至粉红色窄带，称为 Terry 甲。它们是慢性肝衰竭或肾衰竭的体征。 © Springer Science+Business Media 黄甲综合征 这张图显示黄甲综合征患者的甲增厚、甲弯曲度增加。这一罕见疾病最常见于有某些肺部问题、组织中淋巴液积聚的患者。 © Springer Science+Business Media 指甲油导致的甲变色 长期使用指甲油可导致甲变黄或变褐色。虽然甲可能呈黄色，但并不代表有黄甲综合征。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 化疗导致的博氏线 这张图显示一名接受多个周期化疗的患者出现指甲博氏线。一个治疗周期导致出现一条线。 © Springer Science+Business Media 博氏线 从侧面看指甲时，很容易看到甲板的水平凹槽（博氏线）。博氏线可能会在感染、损伤、全身性疾病或化疗之后出现。 © Springer Science+Business Media 米氏线 (Leukonychia Striata) 这张照片显示了在水平方向贯穿指甲的白线（箭头所示）。这些线条称为米氏线。米氏线可能由更严重的健康问题所致，包括癌症或心衰、化疗或某些毒素暴露，如砷、铊或其他重金属。 科学图片库 甲沟炎 这张照片显示缺铁性贫血患者的匙形甲。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 Terry 甲 甲几乎全白，甲外缘常有一条棕色至粉红色窄带，称为 Terry 甲。它们是慢性肝衰竭或肾衰竭的体征。 © Springer Science+Business Media 黄甲综合征 这张图显示黄甲综合征患者的甲增厚、甲弯曲度增加。这一罕见疾病最常见于有某些肺部问题、组织中淋巴液积聚的患者。 © Springer Science+Business Media 指甲油导致的甲变色 长期使用指甲油可导致甲变黄或变褐色。虽然甲可能呈黄色，但并不代表有黄甲综合征。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 化疗导致的博氏线 这张图显示一名接受多个周期化疗的患者出现指甲博氏线。一个治疗周期导致出现一条线。 © Springer Science+Business Media 博氏线 从侧面看指甲时，很容易看到甲板的水平凹槽（博氏线）。博氏线可能会在感染、损伤、全身性疾病或化疗之后出现。 © Springer Science+Business Media 米氏线 (Leukonychia Striata) 这张照片显示了在水平方向贯穿指甲的白线（箭头所示）。这些线条称为米氏线。米氏线可能由更严重的健康问题所致，包括癌症或心衰、化疗或某些毒素暴露，如砷、铊或其他重金属。 科学图片库

与皮肤疾病相关的畸形和营养不良 皮肤疾病有时也可影响甲单元和甲的外观。用来治疗皮肤病的某些药物可以改变指甲板。例如，异维甲酸和依曲替酯等视黄醇药物可引起指甲的干燥和脆性。 在银屑病中，甲可能会出现不规则凹陷（甲表面的小凹陷）、油点（甲下黄棕色斑点）、甲板与甲床分离（甲剥离）及甲板增厚和破裂。

甲母质扁平苔癣导致形成瘢痕，伴有早期甲嵴和甲分裂，随后导致结疤，形成胬肉。扁平苔癣导致的甲胬肉是甲根 V 型外生形成的瘢痕，会使甲脱落。

斑秃（突然发生的圆形不规则片状脱发）患者可能会表现出甲凹陷，呈几何形状分布。

斑秃、扁平苔癣、特应性皮炎或银屑病患者可能会出现粗面甲（有纵脊和砂纸样外观的粗糙不透明的甲）。指甲粗糙脆裂最常发生于儿童。 与皮肤疾病相关的甲畸形和营养不良的示例 指甲银屑病伴凹坑和变色 这张照片显示一名银屑病患者的凹坑和黄褐色变色区（称为油斑）。 © Springer Science+Business Media 指甲扁平苔藓 这张照片显示扁平苔藓患者的拇指指甲纵向隆起。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 甲翼状胬肉 这张照片显示翼状胬肉（甲底部向外的瘢痕，呈 V 形）和数个甲萎缩（逐渐脱落），其可见于扁平苔藓患者。 © Springer Science+Business Media 甲沟炎 在这张照片中，指甲不透明且粗糙，外观呈砂纸样。 © Springer Science+Business Media 指甲银屑病伴凹坑和变色 这张照片显示一名银屑病患者的凹坑和黄褐色变色区（称为油斑）。 © Springer Science+Business Media 指甲扁平苔藓 这张照片显示扁平苔藓患者的拇指指甲纵向隆起。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 甲翼状胬肉 这张照片显示翼状胬肉（甲底部向外的瘢痕，呈 V 形）和数个甲萎缩（逐渐脱落），其可见于扁平苔藓患者。 © Springer Science+Business Media 甲沟炎 在这张照片中，指甲不透明且粗糙，外观呈砂纸样。 © Springer Science+Business Media

药物对甲的影响 药物可能会导致其他甲问题，如甲黑纹（棕色或黑色色素线条）和甲剥离。不同的药物可导致甲的异色，停药后和甲的外生可好转： 化疗药物可使甲板颜色加深（色素沉着过度）。服用化疗药物的患者也出现水平的色素纹或白纹。

用来治疗寄生虫感染和自身免疫疾病的氯喹可使甲板变为蓝黑色。

银，通过职业暴露或饮食添加剂内胶体银蛋白进入人体后，可使甲变成灰蓝色。

含金的药物（罕见情况下用来治疗类风湿性关节炎）会使指甲变成浅棕色或深棕色。

四环素类抗生素、酮康唑、磺胺类抗生素、苯茚二酮和吩噻嗪可引起蓝色或棕色变色。

用来治疗人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染的齐多夫定 (ZDV) 会导致棕黑色纵向条纹。但是，这些条纹也可出现在未接受齐多夫定治疗的艾滋病患者身上。

砷中毒会导致指甲出现水平白线，导致指甲变成褐色。

甲中部营养不良 在甲中部营养不良中，指甲中心的小裂缝延伸到两侧，并最终看起来像是常绿树的分支（例如圣诞树）。在某些情况下，甲正中营养不良的原因尚不清楚，但反复损伤，包括频繁使用计算机键盘和类似装置，被认为起到了一定作用。患者必须停止损伤甲。使用他克莫司软膏治疗已被证明在某些情况下可以有所帮助。 甲中部营养不良 隐藏详情 这张甲中部营养不良的照片显示指甲中部生长中断。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

甲黑纹 甲黑纹是正常褐色皮肤色素黑色素导致甲板出现灰色、褐色或黑色条纹。条纹纵向走行，从甲基底走向甲末梢。对于肤色深的人，该条纹可能是正常的且无需治疗。甲黑纹的其他非癌性原因包括痣、HIV 感染、甲状腺功能亢进、使用某些药物、怀孕、甲损伤、艾迪生病和库欣综合征。 甲黑纹 隐藏详情 甲黑纹是由正常褐色皮肤色素（黑色素）导致的甲板灰色、棕色或黑色条纹。在这张图片中，一条线在左手无名指的指甲中最为明显（箭头）。 图片由 Chris G. Adigun 医学博士提供。 但甲内或周围的类似黑线或变色可能是癌症的早期征兆，尤其是起源于生甲组织（甲母质）色素细胞的黑素瘤。如果担心变色可能是癌性的，医生通常会进行甲母质活检。

甲剥离 是指甲板与甲床的分离或甲板的完全脱落。它可以源自 受伤（例如穿不合脚的鞋长时间远足或滑雪）

过度清洁指甲

银屑病和甲状腺毒症

频繁接触水、柑橘类水果和某些化学品（如清洁剂中的化学品）

使用多柔比星、卡托普利、普拉洛尔、5-氟尿嘧啶和类视黄醇治疗

甲真菌病 此外，其他药物，例如多西环素、补骨脂素以及氟喹诺酮类，可在指甲暴露于太阳光之后引起甲剥离（光甲剥离）。 甲剥离 隐藏详情 这名银屑病患者可见甲剥离（如指甲外缘白色变色所示）以及凹陷。 © Springer Science+Business Media 甲剥离患者易感染念珠菌和真菌。保持干燥和外用抗真菌乳膏可预防。