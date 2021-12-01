畸形、营养不良和指甲变色

畸形和营养不良通常可互换使用，有时甚至由医生使用。然而，它们的含义稍有不同。
畸形：指甲形状的变化
营养不良：指甲质地、颜色或两者的变化
医生更常使用的是营养不良，而不是畸形。（另见甲疾病概述。）
约 50% 的指甲营养不良是真菌感染引起的（甲真菌病）。其他的是各种病因导致的，包括甲损伤、甲出生畸形、银屑病、扁平苔癣和偶发肿瘤（癌性和非癌性）。药物、感染和疾病可导致甲异色。例如感染假单胞细菌可致绿甲 ( see page 绿甲综合征)。
医生通常通过检查甲来诊断真菌引起的甲营养不良。但为了确诊，医生可能需要取真菌刮屑进行培养（在实验室培养生物的过程）或做聚合酶链反应 (PCR) 分析，看有无真菌的遗传物质。
为诊断不是真菌引起的甲营养不良，医生可能会对甲板（甲硬的部分）或甲母质（位于甲根部，是甲开始生长的位置）进行活检。
如果治疗潜在疾病并不能改善指甲的外观，修甲师可以通过修剪和抛光来掩饰某些营养不良。
甲出生畸形
与系统性疾病相关的甲畸形和营养不良
有时累及其他器官的疾病（全身性疾病）也会导致甲出现变化，包括如下：
缺铁可能会引起勺状甲（反甲）。这种畸形是普拉默 - 文森综合征的特别特征。
肾衰会导致甲的下半部变白，上半部甲变粉色或有色素沉着（对半甲或 Lindsay 甲）。健康人也会发生这种营养不良。
肝硬化可使甲变白，尽管甲末梢依然变得更粉。淡白甲（又称为 Terry 甲）不仅在肝硬化患者中存在，而且也可见于慢性心衰或糖尿病患者。低白蛋白（肝硬化患者可表现）可使甲出现水平白色条纹。Terry 甲有时可能是正常衰老的一部分。
某些常伴有淋巴水肿（组织中淋巴液积聚）的肺病可能会导致黄甲综合征，表现为甲增厚、弯曲过度，呈黄色或黄绿色。
博氏线是指甲中的水平凹槽，会在指甲生长临时减慢时出现。有时，凹槽会一路穿过整个指甲，导致甲完全脱落。它们可能会在感染、损伤、全身性疾病或化疗之后出现。
横跨指甲部分的白色水平线条（白甲）可能会在受伤后出现。但在水平方向横跨整个指甲的所有线条（米氏线）可能与更严重的健康问题有关，包括癌症或心衰、化疗或某些毒素暴露，如砷、铊或其他重金属。如果停止接触这些毒素或化疗，甲可能正常生长。
这张照片显示缺铁性贫血患者的匙形甲。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
甲几乎全白，甲外缘常有一条棕色至粉红色窄带，称为 Terry 甲。它们是慢性肝衰竭或肾衰竭的体征。
© Springer Science+Business Media
这张图显示黄甲综合征患者的甲增厚、甲弯曲度增加。这一罕见疾病最常见于有某些肺部问题、组织中淋巴液积聚的患者。
© Springer Science+Business Media
长期使用指甲油可导致甲变黄或变褐色。虽然甲可能呈黄色，但并不代表有黄甲综合征。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这张图显示一名接受多个周期化疗的患者出现指甲博氏线。一个治疗周期导致出现一条线。
© Springer Science+Business Media
从侧面看指甲时，很容易看到甲板的水平凹槽（博氏线）。博氏线可能会在感染、损伤、全身性疾病或化疗之后出现。
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这张照片显示了在水平方向贯穿指甲的白线（箭头所示）。这些线条称为米氏线。米氏线可能由更严重的健康问题所致，包括癌症或心衰、化疗或某些毒素暴露，如砷、铊或其他重金属。
科学图片库
这张照片显示缺铁性贫血患者的匙形甲。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
甲几乎全白，甲外缘常有一条棕色至粉红色窄带，称为 Terry 甲。它们是慢性肝衰竭或肾衰竭的体征。
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这张图显示黄甲综合征患者的甲增厚、甲弯曲度增加。这一罕见疾病最常见于有某些肺部问题、组织中淋巴液积聚的患者。
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长期使用指甲油可导致甲变黄或变褐色。虽然甲可能呈黄色，但并不代表有黄甲综合征。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这张图显示一名接受多个周期化疗的患者出现指甲博氏线。一个治疗周期导致出现一条线。
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从侧面看指甲时，很容易看到甲板的水平凹槽（博氏线）。博氏线可能会在感染、损伤、全身性疾病或化疗之后出现。
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这张照片显示了在水平方向贯穿指甲的白线（箭头所示）。这些线条称为米氏线。米氏线可能由更严重的健康问题所致，包括癌症或心衰、化疗或某些毒素暴露，如砷、铊或其他重金属。
科学图片库
与皮肤疾病相关的畸形和营养不良
皮肤疾病有时也可影响甲单元和甲的外观。用来治疗皮肤病的某些药物可以改变指甲板。例如，异维甲酸和依曲替酯等视黄醇药物可引起指甲的干燥和脆性。
在银屑病中，甲可能会出现不规则凹陷（甲表面的小凹陷）、油点（甲下黄棕色斑点）、甲板与甲床分离（甲剥离）及甲板增厚和破裂。
甲母质扁平苔癣导致形成瘢痕，伴有早期甲嵴和甲分裂，随后导致结疤，形成胬肉。扁平苔癣导致的甲胬肉是甲根 V 型外生形成的瘢痕，会使甲脱落。
斑秃（突然发生的圆形不规则片状脱发）患者可能会表现出甲凹陷，呈几何形状分布。
斑秃、扁平苔癣、特应性皮炎或银屑病患者可能会出现粗面甲（有纵脊和砂纸样外观的粗糙不透明的甲）。指甲粗糙脆裂最常发生于儿童。
这张照片显示一名银屑病患者的凹坑和黄褐色变色区（称为油斑）。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示扁平苔藓患者的拇指指甲纵向隆起。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示翼状胬肉（甲底部向外的瘢痕，呈 V 形）和数个甲萎缩（逐渐脱落），其可见于扁平苔藓患者。
© Springer Science+Business Media
在这张照片中，指甲不透明且粗糙，外观呈砂纸样。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示一名银屑病患者的凹坑和黄褐色变色区（称为油斑）。
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这张照片显示扁平苔藓患者的拇指指甲纵向隆起。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示翼状胬肉（甲底部向外的瘢痕，呈 V 形）和数个甲萎缩（逐渐脱落），其可见于扁平苔藓患者。
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在这张照片中，指甲不透明且粗糙，外观呈砂纸样。
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药物对甲的影响
药物可能会导致其他甲问题，如甲黑纹（棕色或黑色色素线条）和甲剥离。不同的药物可导致甲的异色，停药后和甲的外生可好转：
化疗药物可使甲板颜色加深（色素沉着过度）。服用化疗药物的患者也出现水平的色素纹或白纹。
用来治疗寄生虫感染和自身免疫疾病的氯喹可使甲板变为蓝黑色。
银，通过职业暴露或饮食添加剂内胶体银蛋白进入人体后，可使甲变成灰蓝色。
含金的药物（罕见情况下用来治疗类风湿性关节炎）会使指甲变成浅棕色或深棕色。
四环素类抗生素、酮康唑、磺胺类抗生素、苯茚二酮和吩噻嗪可引起蓝色或棕色变色。
用来治疗人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染的齐多夫定 (ZDV) 会导致棕黑色纵向条纹。但是，这些条纹也可出现在未接受齐多夫定治疗的艾滋病患者身上。
砷中毒会导致指甲出现水平白线，导致指甲变成褐色。
甲中部营养不良
在甲中部营养不良中，指甲中心的小裂缝延伸到两侧，并最终看起来像是常绿树的分支（例如圣诞树）。在某些情况下，甲正中营养不良的原因尚不清楚，但反复损伤，包括频繁使用计算机键盘和类似装置，被认为起到了一定作用。患者必须停止损伤甲。使用他克莫司软膏治疗已被证明在某些情况下可以有所帮助。
甲黑纹
甲黑纹是正常褐色皮肤色素黑色素导致甲板出现灰色、褐色或黑色条纹。条纹纵向走行，从甲基底走向甲末梢。对于肤色深的人，该条纹可能是正常的且无需治疗。甲黑纹的其他非癌性原因包括痣、HIV 感染、甲状腺功能亢进、使用某些药物、怀孕、甲损伤、艾迪生病和库欣综合征。
但甲内或周围的类似黑线或变色可能是癌症的早期征兆，尤其是起源于生甲组织（甲母质）色素细胞的黑素瘤。如果担心变色可能是癌性的，医生通常会进行甲母质活检。