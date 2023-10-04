皮肤幼虫移行症（匍匐疹）是由温暖、潮湿土壤内的钩虫感染暴露的皮肤所致。

皮肤幼虫移行症由钩虫属（称为钩口线虫）引起。钩虫属于寄生虫。寄生虫是寄生在其他生物（宿主）上或其内部的生物体，依靠宿主提供营养来生存。这种钩虫是一种寄生虫，因为一部分钩虫通常生活在狗和猫的肠道中，而另一部分则生活在人类皮肤中。钩虫虫卵通过狗和猫的粪便排泄，当排泄在温暖潮湿的土壤或沙地上时会变为幼虫。幼虫可长为成虫，在人光着脚行走在被污染的土壤或沙地上或在该等土壤或沙地上沐日光浴时，其可穿透皮肤。

皮肤幼虫移行症全球发生，但在热带环境中最常见。在世界从未受影响的地区，这种疾病的出现被认为是由气候变化引起的。

足部皮肤幼虫移行症 图片 © Springer Science+Business Media

皮肤幼虫移行症 图片 供图：Karen McKoy,医学博士。

从侵入点开始，通常是足部、腿部、臀部或背部，钩虫无规则地钻隧，留下一条弯曲、细长、隆起的红色皮疹。皮疹非常瘙痒。可能也会出现小凸块和水疱。通常，抓挠凸块或水疱会导致皮肤细菌感染。

皮肤幼虫移行症的诊断 医师的评估 医生根据皮疹外观和位置，以及患者最近接触土壤或沙子的历史，诊断皮肤幼虫移行症。