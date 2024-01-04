避免日晒 ：例如，寻找阴凉处，在上午 10 点至下午 4 点（光线最强的时候）尽量减少户外活动，避免日光浴及使用晒黑床

涂抹防晒霜：根据说明涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防 UVA 和 UVB 的防晒霜，每两小时以及在游泳或出汗后重复涂抹，但是不可以以延长日光暴露时间为目的而涂抹防晒霜