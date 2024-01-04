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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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角化棘皮瘤

作者：Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
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角化棘皮瘤是硬的圆形增生物，常呈肉色，中心凹陷脱屑或结痂。某些角化棘皮瘤可能是一种鳞状细胞癌

角化棘皮瘤最常出现在面部、前臂和手背等暴露于日光的部位，且生长迅速。在 1 个月或 2 个月内，它们通常会长成约 1 英寸（约 2.5 厘米）宽的肿块，但有时它们会增长两倍以上。通常在几个月内自然消失，遗留瘢痕。

角化棘皮瘤的病因尚不清楚。多数医生认为角化棘皮瘤是一种鳞状细胞癌（皮肤癌）。

角化棘皮瘤
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这种坚硬的的圆形高起肿块和中心凹陷是角化棘皮瘤的典型表现，其被认为是鳞状细胞癌的一种形式。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

角化棘皮瘤的诊断

  • 活检

为了确诊角化棘皮瘤，医生常进行活检，即取一块皮肤在显微镜下检查。有时，他们在活检过程中彻底切除肿瘤。

角化棘皮瘤的治疗

  • 手术或注射甲氨蝶呤5-氟尿嘧啶

不能保证角化棘皮瘤会自行消失，即使消失，也常常有疤痕。因此，通常会切掉或刮掉（刮除）角化棘皮瘤，或注射甲氨蝶呤或 5-氟尿嘧啶。

角化棘皮瘤的预防

角化棘皮瘤可能是日光暴露引起的，因此可以从童年开始通过以下方式预防这种癌症：

  • 避免日晒：例如，寻找阴凉处，在上午 10 点至下午 4 点（光线最强的时候）尽量减少户外活动，避免日光浴及使用晒黑床

  • 穿防护服：穿戴防护衣物（如长袖衫，裤子，宽边帽）

  • 涂抹防晒霜：根据说明涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防 UVA 和 UVB 的防晒霜，每两小时以及在游泳或出汗后重复涂抹，但是不可以以延长日光暴露时间为目的而涂抹防晒霜

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国癌症协会：什么是基底和鳞状细胞皮肤癌？ 有关鳞状细胞癌的信息，包括治疗选择和预后

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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