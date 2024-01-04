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角化棘皮瘤是硬的圆形增生物，常呈肉色，中心凹陷脱屑或结痂。某些角化棘皮瘤可能是一种鳞状细胞癌。
角化棘皮瘤最常出现在面部、前臂和手背等暴露于日光的部位，且生长迅速。在 1 个月或 2 个月内，它们通常会长成约 1 英寸（约 2.5 厘米）宽的肿块，但有时它们会增长两倍以上。通常在几个月内自然消失，遗留瘢痕。
角化棘皮瘤的病因尚不清楚。多数医生认为角化棘皮瘤是一种鳞状细胞癌（皮肤癌）。
角化棘皮瘤
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这种坚硬的的圆形高起肿块和中心凹陷是角化棘皮瘤的典型表现，其被认为是鳞状细胞癌的一种形式。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
角化棘皮瘤的诊断
活检
为了确诊角化棘皮瘤，医生常进行活检，即取一块皮肤在显微镜下检查。有时，他们在活检过程中彻底切除肿瘤。
角化棘皮瘤的治疗
手术或注射甲氨蝶呤或 5-氟尿嘧啶
不能保证角化棘皮瘤会自行消失，即使消失，也常常有疤痕。因此，通常会切掉或刮掉（刮除）角化棘皮瘤，或注射甲氨蝶呤或 5-氟尿嘧啶。
角化棘皮瘤的预防
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美国癌症协会：什么是基底和鳞状细胞皮肤癌？ 有关鳞状细胞癌的信息，包括治疗选择和预后