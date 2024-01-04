鳞状细胞癌是起源于皮肤鳞状细胞的癌症。

皮肤上出现致密的鳞屑性增生物，不可自愈。

为诊断癌症，医生进行活检。

手术治疗、皮肤化疗和有时放疗通常可以治愈癌症，除非癌症已扩散。

如果癌症已扩散，可能会给予患者称为 PD-1 抑制剂的药物。

如果肿瘤已扩散至身体其他部位，可能会危及生命。

鳞状细胞（角质形成细胞）是表皮结构的主要细胞。鳞状细胞癌是这些细胞的癌症。在美国，每年有 180 万人确诊为鳞状细胞癌。

鳞状细胞癌（第二大最常见的皮肤癌，仅次于基底细胞癌）一般发生在日光暴露部位。然而，它也可能生长在皮肤或口腔中的任何位置，尽管这些位置日光暴露最小。

皮肤接触过更多阳光的人出现鳞状细胞皮肤癌的风险更高。浅肤色人群较深肤色人群更容易患鳞状细胞癌。

鳞状细胞癌可能发生在正常皮肤上，但更可能见于受损皮肤。这种损害包括

在口腔里，癌前皮肤增生物呈白色或红色斑点（白斑或红斑）。

原位鳞状细胞癌和潜在角化棘皮瘤是鳞状细胞癌的两种形式。

鳞状细胞癌的症状 鳞状细胞癌表现为外观厚、有鳞屑且不规则，但可能外观不一，医生可能会怀疑日光暴露表面有任何不会愈合的溃疡。 鳞状细胞癌通常在开始时是一块红色部位，表面有鳞屑且结痂。随着生长，肿瘤可逐渐凸起变硬，有时表面为疣状。最后，肿瘤变为——开放性溃疡并向深部组织浸润。 鳞状细胞癌的示例 鳞状细胞癌 鳞状细胞癌可能呈现多种外观。此图片显示凸起、脱屑且结痂的外观。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 鳞状细胞癌（手臂） 手臂上的红色不规则区域经活检后被诊断为鳞状细胞癌。 © Springer Science+Business Media 鳞状细胞癌（耳垂） 鳞状细胞癌可能呈现多种外观。这张照片显示的皮肤区域有鳞屑、结痂，且颜色比周围肤色深。经活检后诊断为鳞状细胞癌。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 鳞状细胞癌（唇部） 该例唇部鳞状细胞癌显示角蛋白（皮肤表面形成的一种蛋白质，外观为棕色痂皮）过量积聚，并分解形成开放性溃疡。（医生已用笔标记了癌的边界。） Gregory L. Wells医学博士供图。 鳞状细胞癌 鳞状细胞癌可能呈现多种外观。此图片显示凸起、脱屑且结痂的外观。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 鳞状细胞癌（手臂） 手臂上的红色不规则区域经活检后被诊断为鳞状细胞癌。 © Springer Science+Business Media 鳞状细胞癌（耳垂） 鳞状细胞癌可能呈现多种外观。这张照片显示的皮肤区域有鳞屑、结痂，且颜色比周围肤色深。经活检后诊断为鳞状细胞癌。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 鳞状细胞癌（唇部） 该例唇部鳞状细胞癌显示角蛋白（皮肤表面形成的一种蛋白质，外观为棕色痂皮）过量积聚，并分解形成开放性溃疡。（医生已用笔标记了癌的边界。） Gregory L. Wells医学博士供图。

鳞状细胞癌的诊断 活检 当医生怀疑鳞状细胞癌时，会进行活检来区分癌症与其他外观类似的疾病。在活检中，医生会取一块肿瘤在显微镜下检查。

鳞状细胞癌的治疗 去除肿瘤（许多不同的方法） 医生治疗鳞状细胞癌的方法包括：用电针刮除和烧灼肿瘤（刮除术和电干燥法）、切除肿瘤（手术切除）、使用极低温方法摧毁癌灶（冷冻疗法）或对皮肤应用化疗药物。医生还可能使用光动力疗法（见使用激光治疗皮肤病），即对皮肤用化学药物和激光，或偶尔使用放疗治疗鳞状细胞癌。 鳞状细胞癌复发或较大的患者应使用一种称为莫氏显微控制手术的技术来治疗。可以在手术后进行放疗。 已扩散（已转移）到身体一个或一些其他部位的鳞状细胞癌可使用放疗。如果癌症扩散，可能不会使用放疗，化疗通常无效。 如患者患有不能手术且已扩散到下方组织或身体其他部位的大鳞状细胞癌，可给予 PD-1 抑制剂（如西米普利单抗和帕博利珠单抗）。PD-1 抑制剂有助于身体免疫系统破坏癌灶。这些药物被称为 PD-1 抑制剂，因为它们会阻断程序性细胞死亡蛋白 1 在癌细胞表面的作用。这种蛋白可以保护癌细胞免受免疫系统的作用。当 PD-1 抑制剂阻断蛋白时，免疫系统能够攻击并杀灭癌细胞。 鳞状细胞癌转移的风险高于基底细胞癌，因此医生会密切监测治疗和随访。

鳞状细胞癌的预后 及早充分切除的小肿瘤的预后通常良好。治疗通常是有效的，大部分患者可以存活。 大部分鳞状细胞癌仅累及周边部位，渗透至附近组织。但是，一些鳞状细胞癌扩散（转移）至身体远处部位、周边的皮肤和淋巴结，最终扩散至周边的器官，可致命。直径超过 ¾ 英寸（2 厘米）或深度超过 1/8 英寸（2 毫米）的肿瘤，或发生在耳和嘴唇周围、疤痕或神经周围的肿瘤更可能扩散。对于出现在舌头上或口腔其他部位的癌症，大约有三分之一的癌症在诊断之前便已扩散（见口腔和咽喉癌症）。 如果癌症在扩散之前得到治疗，则患者通常可治愈。但是，如果癌症已扩散，治疗后，在未来 5 年生存的几率只有 34%。