皮肤癌是最常见的癌症类型，所有肤色人群都会受到影响。肤色较浅者尤其易患大部分类型的皮肤癌，这与其产生黑色素较少有关。黑色素是位于皮肤外层（表皮）中的保护性色素，有助于防止皮肤受到紫外线 (UV) 的伤害。但是，肤色较深的人，以及皮肤没有日光暴晒史的人也可发生皮肤癌。

皮肤癌更常见于在户外工作或娱乐时间较长的人。皮肤癌可见于身体的任何部位，但最常在经常暴露于阳光的部位（如头颈部）进行诊断。

皮肤癌也可能在放射治疗多年后或接触致癌物质（例如摄入砷）后出现。

2012 年，在美国确诊了超过 540 万新发非黑色素瘤皮肤癌病例（如基底细胞皮肤癌和鳞状细胞皮肤癌）。

三种最常见的皮肤癌是

这三种类型是（至少部分）长时间暴露在太阳下引起的。

不太常见的皮肤癌 是

原位鳞状细胞癌（以前称为 Bowen 病）和潜在角化棘皮瘤是鳞状细胞癌的两种形式。

许多皮肤癌是可治愈的，尤其是早期患者。起初，皮肤癌通常不会引起任何症状。因此，任何增大或持续超过数周的异常皮肤增生应让医生进行检查。

皮肤癌 视频

皮肤癌治疗 大多数皮肤癌可通过手术切除治疗。通常，术后留下的疤痕取决于原来癌症的大小，如果早发现的话，体积会很小。 除了手术切除，非常小或非常薄的皮肤癌还可以使用药膏、液氮或刮除术（将癌症组织刮去）等手术技术治疗。 对于大面积或浸润性更强的癌症，可能需要手术去除大量皮肤，并且必须以植皮或皮瓣替换。 皮肤移植时，从患者身体的其他部位取一块皮肤，通常是皮肤松弛部位。将这块皮肤缝到切除癌症的部位。 用皮瓣时，医生从相邻部位取下皮肤来替换切除癌症的部位。对于皮瓣，不是皮片，转移的皮肤并没有完全切断，因此仍然有其自己的血液供应。此外，皮瓣通常比皮片更厚。 已经扩散到身体其他部位或太大而无法手术切除的皮肤癌可能需要其他形式的治疗，例如放疗或化疗。