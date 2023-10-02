物理切除或在皮肤上涂抹药物

人们应该采取预防措施，以尽量减少日光的破坏作用（见晒伤预防）。已经形成的损伤难以逆转。

日光性角化病根据增生物的数量、增生物的位置以及患者可以耐受的疗法进行治疗。

如果患者仅有少量增生物或无法耐受其他治疗方法，医生通常通过液氮冷冻（冷冻治疗）或刮除（刮匙）来去除它们。这些治疗选择最快，但与其他治疗选择相比，留下瘢痕的风险更高。

如果一个人有很多赘生物，医生会给人们涂抹乳膏、凝胶或软膏（外用）。通常使用含氟尿嘧啶（一种涂抹在皮肤上的化疗药物）的液体或霜剂。在治疗期间，皮肤外观常可短暂性的变得严重，这是因为氟尿嘧啶会引起角化部位及光损伤周边的皮肤发红、脱屑和有烧灼感。

咪喹莫特能有效治疗日光性角化病，因为它可帮助免疫系统识别并摧毁癌前皮肤增生物和早期皮肤癌。在皮肤上涂抹咪喹莫特乳膏。咪喹莫特会引起与氟尿嘧啶类似的发红、鳞屑和灼烧感。

双氯芬酸凝胶是一种非甾体类抗炎药 (NSAID)，可在皮肤上涂抹 2 至 3 个月。它可能导致轻度至中度皮肤问题，例如皮疹、发红、瘙痒、皮肤干燥和皮肤刺激。它比氟尿嘧啶和咪喹莫特的疗效差。

特班布林是一种通过杀死快速生长的异常细胞起作用的新药。目前建议在面部或头皮上涂抹软膏 5 天。它可能需要使用更长时间，因为使用这种疗法后，角化病通常还会复发。特班布林可引起瘙痒和疼痛。

另一种治疗方法是光动力疗法，应用化学制剂到皮肤上，然后采用人造光源进行照射，从而破坏病变组织。这种疗法会导致类似晒伤一样的外观。光动力疗法的主要优点是通常会减少皮肤发红、脱屑和刺激的总天数。患者可能需要多期治疗。

如果这些治疗对患者没有帮助，医生可能会进行活检以排除鳞状细胞癌。