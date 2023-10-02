光线性角化病（日光性角化病）是长期暴晒所引起的癌前增生。
很多年的日光照射会导致皮肤上形成光化性角化病。
光化性角化病会导致皮肤粗糙、有鳞屑，呈各种颜色。
诊断通常基于医生的评估。
可以通过物理手段或通过应用于皮肤的各种治疗去除增生物。
（另见日光与皮肤损伤概述。）
光化性角化病很常见。随着年龄的增长，人们会更容易患这种皮肤病。光化性角化病可进展为鳞状细胞癌，这是一种皮肤癌。不会进展为鳞状细胞癌的增生物可能会消失或保持光化性角化病。消失的增生物可能会复发。
除了多年日光照射外，光化性角化病的其他危险因素包括年龄较大、免疫系统受损、金发或红发人群、蓝眼人群以及 I 型或 II 型皮肤（见表Fitzpatrick 皮肤分型）。
Fitzpatrick 皮肤分型
皮肤类型
典型特征
晒黑能力
I
皮肤苍白；头发为红色或金色；眼睛是蓝/绿色；雀斑
总是被晒伤，不会被晒黑
II
皮肤白；头发为红色或金色；眼睛为蓝色、淡褐色或绿色
容易晒伤，很难晒黑
III
深白色；眼睛和头发为任何颜色
有时轻度晒伤，逐渐被晒黑
IV
皮肤为浅棕色
仅轻度晒伤，容易晒黑
V
棕色皮肤
很少被晒伤，容易晒得很黑
VI
皮肤为深褐色或黑色
从来不会被晒伤，始终很容易晒黑
光化性角化病的症状
光化性角化病皮肤通常为粉红色、红色，少数情况下为灰色或棕色。它们会让皮肤感觉粗糙和有鳞屑。
增生物经常发生在日光照射的部位（如嘴唇、秃头头皮、面部、颈部或手和前臂的背面）。
光化性角化病的诊断
医生的检查
医生通过观察和触摸来诊断光化性角化病。由于患病皮肤质地粗糙，光化性角化病通常更容易感觉到而不是看到。医生还会将它们与脂溢性角化病区分开来，后者看起来类似于光化性角化病。
光化性角化病的治疗
物理切除或在皮肤上涂抹药物
人们应该采取预防措施，以尽量减少日光的破坏作用（见晒伤预防）。已经形成的损伤难以逆转。
日光性角化病根据增生物的数量、增生物的位置以及患者可以耐受的疗法进行治疗。
如果患者仅有少量增生物或无法耐受其他治疗方法，医生通常通过液氮冷冻（冷冻治疗）或刮除（刮匙）来去除它们。这些治疗选择最快，但与其他治疗选择相比，留下瘢痕的风险更高。
如果一个人有很多赘生物，医生会给人们涂抹乳膏、凝胶或软膏（外用）。通常使用含氟尿嘧啶（一种涂抹在皮肤上的化疗药物）的液体或霜剂。在治疗期间，皮肤外观常可短暂性的变得严重，这是因为氟尿嘧啶会引起角化部位及光损伤周边的皮肤发红、脱屑和有烧灼感。
咪喹莫特能有效治疗日光性角化病，因为它可帮助免疫系统识别并摧毁癌前皮肤增生物和早期皮肤癌。在皮肤上涂抹咪喹莫特乳膏。咪喹莫特会引起与氟尿嘧啶类似的发红、鳞屑和灼烧感。
双氯芬酸凝胶是一种非甾体类抗炎药 (NSAID)，可在皮肤上涂抹 2 至 3 个月。它可能导致轻度至中度皮肤问题，例如皮疹、发红、瘙痒、皮肤干燥和皮肤刺激。它比氟尿嘧啶和咪喹莫特的疗效差。
特班布林是一种通过杀死快速生长的异常细胞起作用的新药。目前建议在面部或头皮上涂抹软膏 5 天。它可能需要使用更长时间，因为使用这种疗法后，角化病通常还会复发。特班布林可引起瘙痒和疼痛。
另一种治疗方法是光动力疗法，应用化学制剂到皮肤上，然后采用人造光源进行照射，从而破坏病变组织。这种疗法会导致类似晒伤一样的外观。光动力疗法的主要优点是通常会减少皮肤发红、脱屑和刺激的总天数。患者可能需要多期治疗。
如果这些治疗对患者没有帮助，医生可能会进行活检以排除鳞状细胞癌。