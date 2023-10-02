日光与皮肤损伤的概述

日光刺激维生素 D 的产生，帮助控制某些慢性皮肤疾病（如银屑病），营造一种健康的感觉。但阳光可能会导致皮肤损伤。
损害不仅包括疼痛的晒伤，还包括皱纹以及与皮肤老化相关的其它变化（光老化）、日光性角化病、皮肤癌，甚至过敏反应和某些皮肤病的恶化（参见光敏反应）。
紫外线
紫外线（UV）虽为不可见光，但却是日光中对皮肤影响最多的成分。根据波长，紫外线分为 3 种类型：
长波紫外线 (UVA)
中波紫外线(UVB)
短波紫外线(UVC)
紫外线（所有类型）会损伤脱氧核糖核酸（DNA-机体遗传物质），并能最终导致癌症。紫外线也还导致损伤效应，如过早的皮肤老化及皱纹。晒伤也是由紫外线 (UV) 导致的，尤其是 UVB。没有建议的安全水平的紫外线。
到达地球表面的紫外线剂量正逐渐增加，尤其在北纬地区。这种增加是因大气层上部的臭氧保护层枯竭所致。臭氧是一道防止过量紫外线到达地球表面的天然化学屏障。臭氧与氯氟烃（制冷剂和喷雾剂能产生的化学物质）发生化学反应后会消耗掉臭氧保护层中的臭氧。
到达地球表面的紫外线量也取决于其他因素。在上午 10 点到下午 4 点之间、夏季、高海拔和低纬度地区（如赤道）紫外线更强烈。紫外线可被玻璃、厚重的云层、烟雾部分滤过，但能穿透白云、雾，以及大约 1 英尺深的清水，可能导致严重灼伤。
天然防护作用
暴露在紫外线下时，皮肤为避免损伤会出现某些变化。表皮（皮肤的最外层）会增厚以阻挡紫外线。黑色素细胞（产生色素的皮肤细胞）会产生更多的黑色素（一种使皮肤颜色变深的褐色色素），从而导致皮肤被晒黑。黑色素能吸收紫外线的能量，有助于防止光线损伤皮肤细胞并穿透到组织深层，因此晒黑的皮肤在将来暴露在紫外线辐射下时能提供一些天然防护。在其他方面，晒黑没有任何健康益处。为了使皮肤晒黑而暴露于紫外线有损健康（参见侧边栏晒黑代表健康吗？）。
日光敏感性根据皮肤黑色素的含量有所不同。深肤色人群较浅肤色人群的皮肤中含有较多的黑色素，因此在防御日光损害方面具有更大的保护作用。但是，深肤色人群仍然比较容易受到日光损伤和暴露于紫外线所产生的长期影响。
一个人皮肤中黑色素的含量取决于遗传与近期接受日光照射的程度。经过紫外线照射后，有些人能产生大量的黑色素，而有些人却只能产生一点点。金发或红发的人群更容易受到紫外线辐射的短期和长期影响，因为他们无法产生足够的黑色素。在他们的皮肤中黑色素可以变得不均匀分布，从而导致雀斑。白癜风患者会有无任何色素的皮肤斑片部位。白化病患者只会产生少量或根本不产生黑色素。
你知道吗……
Fitzpatrick 皮肤分型
皮肤类型
典型特征
晒黑能力
I
皮肤苍白；头发为红色或金色；眼睛是蓝/绿色；雀斑
总是被晒伤，不会被晒黑
II
皮肤白；头发为红色或金色；眼睛为蓝色、淡褐色或绿色
容易晒伤，很难晒黑
III
深白色；眼睛和头发为任何颜色
有时轻度晒伤，逐渐被晒黑
IV
皮肤为浅棕色
仅轻度晒伤，容易晒黑
V
棕色皮肤
很少被晒伤，容易晒得很黑
VI
皮肤为深褐色或黑色
从来不会被晒伤，始终很容易晒黑
光老化
暴露在阳光下会导致皮肤永久老化。因长期暴露在阳光下引起的皮肤损伤被称为光老化。暴露于紫外线会产生细纹和皱纹、不规则的色斑、类似于雀斑的大面积斑点（称为着色斑）、肤色发黄、皮肤粗糙。尽管皮肤白皙的人的皮肤最脆弱，但只要接受到足够多的暴晒，每个人的皮肤都会发生改变。
光化性角化病
皮肤癌
日光和皮肤损伤的治疗
晒伤预防
对于光老化，给予皮肤外用治疗
为最大程度减少日光的破坏性作用，避免进一步日晒和使用日光浴床、穿防护衣物、涂抹防晒霜尤为重要（见晒伤防护）。由于日光可以穿透玻璃，而且人们往往在考虑采用预防措施之前就已暴露于阳光下，所以即使在室内，日常涂抹防晒霜也有助于预防光老化。已经形成的损伤难以逆转。
保湿霜可以暂时消除皱纹，化妆可帮助隐藏肤色方面的瑕疵（如雀斑、日晒斑点和着色斑）和一些细纹。然而较深的皱纹与实质性的皮肤损伤则可能需要更有效的治疗办法才能加以改善。
光老化
化学剥脱剂、α-羟酸、维甲酸乳膏和激光换肤等各种治疗可以改善长期被晒伤的皮肤的美观。
虽然这些治疗可以改善浅表皮肤变化的外观（例如，细纹、色素沉着不规则、淡黄色或棕色变色和粗糙），但它们对更深的皱纹和严重皮肤损伤的作用较小。
光化性角化病
有关光化性角化病的治疗，请参阅光化性角化病。
皮肤癌
对于皮肤癌的治疗，见皮肤癌。