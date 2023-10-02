日光与皮肤损伤的概述

紫外线（UV）虽为不可见光，但却是日光中对皮肤影响最多的成分。根据波长，紫外线分为 3 种类型：

长波紫外线 (UVA)

中波紫外线(UVB)

短波紫外线(UVC)

紫外线（所有类型）会损伤脱氧核糖核酸（DNA-机体遗传物质），并能最终导致癌症。紫外线也还导致损伤效应，如过早的皮肤老化及皱纹。晒伤也是由紫外线 (UV) 导致的，尤其是 UVB。没有建议的安全水平的紫外线。

到达地球表面的紫外线剂量正逐渐增加，尤其在北纬地区。这种增加是因大气层上部的臭氧保护层枯竭所致。臭氧是一道防止过量紫外线到达地球表面的天然化学屏障。臭氧与氯氟烃（制冷剂和喷雾剂能产生的化学物质）发生化学反应后会消耗掉臭氧保护层中的臭氧。

到达地球表面的紫外线量也取决于其他因素。在上午 10 点到下午 4 点之间、夏季、高海拔和低纬度地区（如赤道）紫外线更强烈。紫外线可被玻璃、厚重的云层、烟雾部分滤过，但能穿透白云、雾，以及大约 1 英尺深的清水，可能导致严重灼伤。