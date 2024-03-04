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姜是一种有根（根茎）开花植物，长期以来一直用于烹饪和制药，被认为具有抗氧化和抗炎作用。自由基是正常细胞产生的具有很高的化学活性的产物。姜根茎含有称为姜醇的物质，可产生姜的味道和气味。姜烯酚类是另一种活性成分。姜可以新鲜、干燥或作为果汁或油食用。
（另请参见膳食补充剂概述。）
姜声称的益处
许多人服用姜来缓解妊娠相关的恶心和呕吐、术后恶心和呕吐、晕动症、痛经或骨关节炎。有些人服用姜来帮助控制 2 型糖尿病。
姜的益处证据
科学研究表明，姜对妊娠相关的恶心以及术后恶心和呕吐有效，但对化疗引起的恶心无效。
一些研究表明，姜可以适度减轻骨关节炎引起的膝关节和髋关节疼痛，但并未有其他研究证实这一作用。
对于不是由其他疾病引起的痛经（原发性痛经），研究表明姜粉可能有益。
目前正在对姜用于 2 型糖尿病进行评估，新出现的证据显示 HbA1C（一种血红蛋白形式，表示平均血糖水平）略有下降。
姜的副作用
姜通常是无害的，尽管有些人在食用时感到明显的灼热感。它可引起消化系统不适感，还可引起口腔内异味。姜可增加出血风险。
姜与药物的相互作用
同时服用姜和预防血栓药物的人可能需要接受关于出血或血栓的监测。
姜的使用建议
姜相对安全，可能对妊娠相关性恶心和术后恶心及呕吐有效。姜还可以帮助缓解原发性痛经引起的痛经。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：姜