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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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健康日
疾病

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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姜是一种有根（根茎）开花植物，长期以来一直用于烹饪和制药，被认为具有抗氧化和抗炎作用。自由基是正常细胞产生的具有很高的化学活性的产物。姜根茎含有称为姜醇的物质，可产生的味道和气味。姜烯酚类是另一种活性成分。可以新鲜、干燥或作为果汁或油食用。

（另请参见膳食补充剂概述。）

声称的益处

许多人服用来缓解妊娠相关的恶心和呕吐、术后恶心和呕吐、晕动症痛经骨关节炎。有些人服用来帮助控制 2 型糖尿病

的益处证据

科学研究表明，对妊娠相关的恶心以及术后恶心和呕吐有效，但对化疗引起的恶心无效。

一些研究表明，可以适度减轻骨关节炎引起的膝关节和髋关节疼痛，但并未有其他研究证实这一作用。

对于不是由其他疾病引起的痛经（原发性痛经），研究表明粉可能有益。

目前正在对用于 2 型糖尿病进行评估，新出现的证据显示 HbA1C（一种血红蛋白形式，表示平均血糖水平）略有下降。

的副作用

通常是无害的，尽管有些人在食用时感到明显的灼热感。它可引起消化系统不适感，还可引起口腔内异味。可增加出血风险。

与药物的相互作用

同时服用和预防血栓药物的人可能需要接受关于出血或血栓的监测。

的使用建议

相对安全，可能对妊娠相关性恶心和术后恶心及呕吐有效。还可以帮助缓解原发性痛经引起的痛经。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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