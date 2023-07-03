怀孕经常导致恶心和呕吐。它通常被称为“晨吐”，但可以在白天或晚上的任何时间发生。这种类型的恶心和呕吐通常在妊娠 5 周左右开始，在大约 9 周时最糟糕。通常大约 16 至 18 周可消失。症状可轻可重（妊娠剧吐）。
妊娠剧吐是一个严重的持续型妊娠相关的呕吐。妊娠剧吐的女性呕吐太多，以至于她们会减重并脱水。这种女性不能摄入足够的食物以提供身体所需的能量。然后身体开始分解脂肪，造成废物（酮）堆积，患上叫做酮症的疾病。酮症能造成乏力、口臭、头晕以及其他症状。妊娠剧吐的女性经常会脱水，以至于维持身体正常运转所需的电解质平衡被打乱。如果女性偶尔呕吐，但是却增重了，并且也没有脱水，那么，她们就不是妊娠剧吐。
妊娠期恶心和呕吐的原因
通常来说，妊娠期恶心和呕吐与妊娠相关。但是，有时这些症状是由非妊娠相关的疾病造成的。
妊娠相关原因
妊娠相关恶心和呕吐最常见的原因是
晨孕反应（最常见）
孕吐和妊娠剧吐的原因尚不清楚。这些症状可能与孕早期两种激素的水平快速升高有关：人绒毛膜促性腺激素 (hCG) 和雌激素，前者在孕早期由胎盘产生，后者可以维系妊娠。此外，孕酮等激素可能会减慢消化系统的蠕动，可能导致恶心和呕吐。
产前服用含铁的维生素会导致恶心。胃食管反流，常伴烧心，常见于妊娠期。
偶尔，黄体（一种在孕早期常见的卵巢囊肿）可导致卵巢在支持它的韧带和组织周围扭曲，切断卵巢的血液供应。这种疾病叫做附件扭转，与妊娠不相关，但是却在妊娠期更常见。
极少数情况下，严重、持续的呕吐是由葡萄胎妊娠引起的（胎盘异常生长，有或没有胎儿，由异常的受精卵引起）。
其他病因
妊娠期恶心呕吐的评估
医生首先会试着确定恶心和呕吐是否由严重疾病造成。孕妇晨吐和妊娠剧吐仅在排除其他因素后才作为确诊因素。
警示体征
在呕吐的孕妇中，下列症状是需要考虑的原因：
呕吐持续或恶化
腹痛
脱水症状，如排尿减少、出汗减少、口渴、口干、心跳加快、站起身时头晕
发热
如果怀孕 24 周或以上，无胎动
意识混乱、身体的一侧无力或麻木、说话或视觉障碍或呆滞
何时就医
有警示症状的孕妇应立即就医。
没有警示体征的女性应咨询医生。医生会根据她们症状的性质和严重程度帮助患者确定是否需要和什么时候见医生。具有轻度至中度恶心和呕吐、没有体重减轻并且能控制体液的女性，除非症状恶化，否则不需要见医生。
医生会怎么做
医生询问症状和病史，然后做体格检查。他们在病史和体格检查中发现的情况通常会提示病因和可能需要进行的检查（参见表孕早期恶心和呕吐的一些病因和特征）。
医生询问关于呕吐的问题如下：
什么时候开始的
持续多长时间
一天发生几次
是否一些情况会缓解或使呕吐恶化
呕吐量多大
是否能吃下食物和/或喝下液体
医生询问孕妇是否有其他症状，尤其是腹痛、腹泻、便秘，以及这些症状如何影响到她及家庭人员——她是否能工作或照顾自己和孩子。医生还会询问既往妊娠中的呕吐情况，既往腹部手术情况，以及服用的可能导致呕吐的药物。
在体格检查期间，医生会进行常规的产前评估，包括测量孕妇的生命体征和评估胎儿。他们将寻找严重疾病的体征，例如血压过低或过高、发热或腹部压痛。
这些信息帮助医生确定呕吐是否由妊娠引起，还是由不相关的疾病等其他原因引起。例如，以下情况的呕吐更可能由妊娠引起
症状开始于孕早期。
症状持续数天到数周，或数天或数周反复发生。
孕妇没有腹痛。
没有涉及其他器官系统的症状。
以下情况的呕吐可能由与妊娠无关的疾病引起
孕早期过后开始
伴随腹痛和/或腹泻
孕早期恶心和呕吐的一些病因和特征
病因
一般特征
诊断方法†
妊娠相关（产科）
妊娠期恶心和呕吐（孕吐）
轻度单纯性恶心和呕吐，一天中不同的时间段间歇发作，主要发生于孕早期
医生的检查
频繁、持续的恶心呕吐
不能保证充分地摄入水分、食物
通常表现为脱水的症状，例如少尿，少汗，嘴唇干燥，口渴加重，心跳加快以及起床时头晕
体重减轻
血液测试来检查脱水的迹象，通过检测电解质、血液尿素氮 (BUN)、肌酐和肝酶水平确定化学物质的失衡
尿液检查来检测酮（当没有摄入足够食物并且机体分解脂肪补充能量时产生）
葡萄胎妊娠（胎盘异常生长，有或沒有胎儿，由异常的受精卵引起）
怀孕数周的子宫比预期大
没有检测到胎儿心跳或胎动
在妊娠后期，有时高血压、脚或手肿胀、阴道流血或流出葡萄串样组织
血液检查来检测人绒毛膜促性腺激素（即 hCG——一种孕早期胎盘产生的激素）
盆腔超声检查
非产科
经常需要排尿（尿频）、排尿疼痛（排尿困难）、迫切需要立即排尿（尿急）
伴有肾脏感染，腰侧或腰背部疼痛和发热
尿液检查（尿检）和培养
突然开始呕吐，通常伴有腹泻
有时最近与受感染的人或动物接触，或最近进食了未煮熟的、污染的食物或污染的水
医生的检查
有时需要粪便样本
肠堵塞（肠梗阻）
突然开始的恶心和呕吐，通常见于过去进行过腹部手术或患有胃癌或腹股沟疝的女性
绞痛和腹胀
X 射线检查
有时进行腹部超声检查
有时 CT 检查（在 X 线和超声检查不明确的情况下）
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果孕妇有令人担忧的症状，医生会评估孕妇生命体征，进行体格检查，并使用胎儿心率监测仪或超声检查评估胎儿的状态。
CT=计算机断层扫描。
检查
医生经常使用手提式多普勒超声装置，置于女性的腹部上，检查胎儿的心跳。如果未检测到心跳，医生会进行盆腔超声检查以评估胎儿并排除异常。罕见情况下，妊娠期恶心和呕吐可能是葡萄胎妊娠的症状。
如果女性经常呕吐或表现为脱水，或者可能为葡萄胎妊娠，通常要做检查。做什么检查则根据医生怀疑的原因是什么而定：
妊娠剧吐： 尿检查（检查酮水平），可能进行血液检查（检查电解质水平和其他物质）
葡萄胎妊娠： 盆腔超声检查
与妊娠不相关的疾病： 针对该疾病的特殊检查
妊娠期恶心和呕吐的治疗
如果症状是常见的妊娠期恶心呕吐（孕吐），饮食或饮食习惯的某些调整可能有帮助：
少量多次饮食（每天5~6次少量饮食）
在感到饥饿前就进食
仅进食清淡的食物，如香蕉、米饭、苹果酱、干吐司（叫做BRAT饮食）
在床边放一些薄脆饼干，早晨起床前吃一两片
饮用碳酸饮料（苏打水）
生姜（可制成胶囊或棒棒糖）、针灸、晕车带和催眠可能会有所帮助，从产前维生素转为服用儿童叶酸咀嚼片维生素也可能会有所帮助。
如果需要，可以用药物缓解恶心（止吐药）。医生会选择在孕早期安全的药物。首先使用维生素B6。若无效，也可能会给予另一种药物（多西拉敏、甲氧氯普胺、昂丹司琼、异丙嗪）。
如果呕吐导致了脱水，可给孕妇静脉注射液体（直接注入静脉）。液体通常含有糖（葡萄糖）并根据需要含有电解质和维生素。如果呕吐严重且持续，孕妇应住院，并继续给予含有任何所需补充剂的液体。孕妇还可使用口服、注射或栓剂止吐药。呕吐减弱后，转为口服流体。如果能保持这些流体，那么可以多次进食一些少量的清淡食物。如果能耐受更多的食物，那么每次进食量可适当增加。
如果恶心呕吐是由与妊娠无关的某种疾病导致，那么要治疗该疾病。
关键点
孕期呕吐常常是自限性的，注意饮食可以改善。
妊娠剧吐较少见但很严重，可导致脱水、酮血症和体重减轻。
应排除非产科疾病引起的呕吐，如胃肠炎、尿道感染，或者罕见的，肠梗阻。
改良膳食能够帮助缓解与妊娠相关的轻度恶心和呕吐。
如果发生妊娠剧吐并且脱水，那么需要静脉注射流体。