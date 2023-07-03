医生询问症状和病史，然后做体格检查。他们在病史和体格检查中发现的情况通常会提示病因和可能需要进行的检查（参见表孕早期恶心和呕吐的一些病因和特征）。

医生询问关于呕吐的问题如下：

什么时候开始的

持续多长时间

一天发生几次

是否一些情况会缓解或使呕吐恶化

呕吐量多大

是否能吃下食物和/或喝下液体

医生询问孕妇是否有其他症状，尤其是腹痛、腹泻、便秘，以及这些症状如何影响到她及家庭人员——她是否能工作或照顾自己和孩子。医生还会询问既往妊娠中的呕吐情况，既往腹部手术情况，以及服用的可能导致呕吐的药物。

在体格检查期间，医生会进行常规的产前评估，包括测量孕妇的生命体征和评估胎儿。他们将寻找严重疾病的体征，例如血压过低或过高、发热或腹部压痛。

这些信息帮助医生确定呕吐是否由妊娠引起，还是由不相关的疾病等其他原因引起。例如，以下情况的呕吐更可能由妊娠引起

症状开始于孕早期。

症状持续数天到数周，或数天或数周反复发生。

孕妇没有腹痛。

没有涉及其他器官系统的症状。

以下情况的呕吐可能由与妊娠无关的疾病引起

孕早期过后开始

伴随腹痛和/或腹泻