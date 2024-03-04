灵芝是一种深色蘑菇，植物名为Ganoderma lucidum。灵芝被认为是一种适应原，即一种可以帮助身体应对压力并增强免疫系统的化合物。
灵芝在包括中国、日本和韩国在内的多个亚洲国家的传统医学体系中占有重要地位。
灵芝的别名有赤芝、担子菌、灵芝（中国）和mannentake（日本）。
人们可以食用整个灵芝，但传统医学或替代医学中最常使用粉末状或提取物形式的灵芝。
（另请参见膳食补充剂概述。）
灵芝声称的益处
灵芝的支持者声称它可以通过多种方式有益于健康，包括：
增强免疫系统（尽管这意味着什么、如何增强尚不清楚）以预防或治疗感染
缓解疲劳
降低高胆固醇和高血压
增强力量和耐力
治疗HIV和艾滋病
预防或治疗癌症
减轻炎症
灵芝的益处证据
任何单一化合物，包括灵芝都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。
在动物和细胞中的研究表明，灵芝可以保护肾脏和肝脏免受损害、杀死癌细胞和抵抗感染。
但尚未在人体研究中证实这些发现。
人体研究的证据显示，灵芝声称可提供的健康益处有限。其中许多研究规模较小，质量较差，不同研究得出的结果相互矛盾。
进行细致的综述后发现，证据不足以支持灵芝作为癌症的初始治疗。证据尚不能表明灵芝是否能延长癌症患者的生存期。
一些设计薄弱的小规模研究还表明，灵芝治疗可减轻疼痛并促进老年人疼痛性水痘-带状疱疹病变愈合。其他小型研究发现，灵芝可能会缓解乳腺癌患者的疲劳，并提高生活质量。其他证据表明，灵芝可能有助于缓解前列腺肥大男性的尿路症状。
灵芝的副作用
服用灵芝提取物长达一年可能是安全的，但服用灵芝粉剂超过一个月可能会损害肝脏。
灵芝的其他副作用包括口干、皮疹、胃部不适、腹泻、头痛、流鼻血和头晕。
灵芝在孕妇和哺乳期女性中的安全性尚未得到彻底研究。
高剂量灵芝可能会增加患有某些出血性疾病，包括血小板减少症（血液中血小板水平较低）的人的出血风险。
在手术前或手术期间服用高剂量灵芝可能会增加出血的风险。
因为灵芝可能会降低血压，它可能会使血压已经很低的人的低血压恶化。
灵芝与药物的相互作用
灵芝可能会降低血压，因此同时服用灵芝和降低血压的药物（如卡托普利、依那普利、赖诺普利、氨氯地平、氢氯噻嗪）可能会使血压过低。
灵芝可能会减缓血液凝固，因此将灵芝与减缓凝血的药物（例如氯吡格雷、布洛芬、萘普生、肝素和华法林）联合使用可能会增加出血和瘀伤的几率。
灵芝可能会降低一些化疗药物的疗效（尽管它也有可能会使一些化疗药物更有效）。
灵芝可能会干扰血清肿瘤标志物（CA72-4）的实验室检测，该检测提示存在某些类型的癌症。
在动物研究中，灵芝可与糖尿病药物相互作用从而降低血糖。这一点尚未在人体中表现。
灵芝的使用建议
对于大多数人来说，似乎没有令人信服的理由服用灵芝。
尚未在高质量人体研究中证实灵芝所声称的对健康的有益作用。
不过，灵芝对大多数人来说可能是安全的，但即使如此，
孕妇和哺乳期女性、低血压或某些出血性疾病患者以及正在接受手术者应避免服用灵芝。
使用某些药物（包括减缓血液凝固的药物和化疗药物）的人应在服用灵芝前咨询医生。