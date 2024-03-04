任何单一化合物，包括灵芝都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。

在动物和细胞中的研究表明，灵芝可以保护肾脏和肝脏免受损害、杀死癌细胞和抵抗感染。

但尚未在人体研究中证实这些发现。

人体研究的证据显示，灵芝声称可提供的健康益处有限。其中许多研究规模较小，质量较差，不同研究得出的结果相互矛盾。

进行细致的综述后发现，证据不足以支持灵芝作为癌症的初始治疗。证据尚不能表明灵芝是否能延长癌症患者的生存期。

一些设计薄弱的小规模研究还表明，灵芝治疗可减轻疼痛并促进老年人疼痛性水痘-带状疱疹病变愈合。其他小型研究发现，灵芝可能会缓解乳腺癌患者的疲劳，并提高生活质量。其他证据表明，灵芝可能有助于缓解前列腺肥大男性的尿路症状。