水痘症状开始于感染后7～21天。它们包括

轻度头痛

中度发热

食欲不振（不常见）

患病般的感觉（不舒服）

幼小儿童一般没有这些症状，但在成人症状往往很严重。

在初始症状出现后大约24～36小时，皮肤上开始出现扁平的小红疹。小红疹一开始出现于躯干和面部，后来发展至上下肢。有些人只有几个斑疹。其他人皮疹遍布全身，包括头皮和口腔黏膜。

在 6 至 8 小时内，斑疹开始隆起。在发红的皮肤上形成瘙痒的、圆的、充满液体的水疱，最后结痂。以后的数天里，皮疹继续出现并结痂。水痘的标志是皮疹一茬一茬地出现，因此在任何受累区域的斑点处于各种不同的发展状态。极少数情况下，斑点被细菌感染，这可能导致严重的皮肤感染（蜂窝组织炎或坏死性筋膜炎）。

通常到了第5天，新发皮疹停止出现，到第6天时多数已经结痂，大部分在20天以内消失。

有时，接种过水痘疫苗的儿童也会出水痘。这些儿童的皮疹一般更轻，发烧更少见，病程也更短。不过，他们的溃疡灶仍有传染性。

口腔黏膜的疱疹很快破裂并形成疼痛的破损（溃疡），常引起吞咽疼痛。溃疡也可以发生在眼睑、上呼吸道、直肠和阴道。水痘最严重的时期一般持续4～7天。

水痘（面部） 图片 Image courtesy of Renelle Woodall via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

水痘（背部） 图片 Image courtesy of Ann Cain via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.