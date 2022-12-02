合成代谢类固醇是合成（人工制造）型睾酮，用于增加肌肉大小。

合成代谢类固醇是促进肌肉生长并增加力量和能量的激素。

合成代谢类固醇也可能有许多副作用，包括心理（情绪波动、攻击性行为、烦躁）和身体（痤疮、女性男性化、男性乳房增大）。

多达6个月以后行尿液检查亦可检查出这些物质。

治疗方法是停止使用该药。

（也可见药物使用与滥用 。）

类固醇激素包括睾酮及相关药物。类固醇会产生很多生理影响，包括促进肌肉生长、增加力量和能量。因此，许多人为了在运动中取得竞争优势而非法使用该药物。使用者往往是运动员，一般足球运动员、摔跤、健美及举重运动员多见，而且大部分是男性。

合成代谢类固醇在医学上用于治疗睾丸激素水平低下（性腺功能减退），有时还可以防止卧床或重度烧伤、癌症或艾滋病患者中肌肉消耗。

这些药物可以通过口服、肌注或凝胶或贴剂的形式应用于皮肤。

运动员在特定时期会服用类固醇，且在一年中会停停用用数次。这一过程称为循环使用。运动员可同时使用多种类固醇药物（这种服用方法叫做叠加使用），并且，他们以多种途径（口服、注射、皮下注射）使用。他们也可在一个循环中增加剂量（金字塔效应）。金字塔效应会导致使用过量。循环使用、堆积使用及金字塔效应都倾向于增加欲求效应并使有害作用降到最低，但几乎没有证据表明其收益。

在治疗量内，类固醇几乎不会引起多种副作用。然而，运动员往往使用治疗量10～50倍。

合成代谢类固醇使用的症状和体征 合成代谢类固醇具有生理和心理效应。服用的药物越多，效果越好。 生理效应 合成代谢类固醇的主要身体效应是 肌肉增大 其他身体效应包括 男性乳房发育（乳房增大）和睾丸萎缩、精子数量减少

女性男性化（男性化作用），例如秃发、多余的体毛（多毛症）、阴蒂增大、声音变沉、乳房萎缩以及阴道内膜变薄（萎缩）。 男性乳房发育症及女性男性化可能是不可逆的。 男性及女性使用者都常发现痤疮增多。性欲多增强，很少降低。攻击性及食欲往往增强。年龄比较小的青少年使用类固醇可能会干扰四肢骨的发育。 长期使用会导致人体产生过多红细胞和血液中的脂肪（脂质）水平异常。低密度脂蛋白（LDL）—坏胆固醇水平升高，而高密度脂蛋白（HDL）—好胆固醇水平降低。报告称，合成代谢类固醇使用会导致重度心血管并发症，包括高血压、中风、心脏病发作和血凝块。 心理创伤 类固醇有几种心理效应（通常仅在高剂量时）： 情绪极不稳定

非理性行为

攻击性增加（类固醇癫狂）

应激

男性性欲望（性欲）增加，偶尔也会发生在女性身上

抑郁症

合成代谢类固醇使用的诊断 尿液化验 类固醇激素的分解产物可经尿液检查测出。这些产物在停药后6个月可被测出。

合成代谢类固醇使用的预防 应该从中学开始教育青少年和年龄较小的成人服用合成代谢类固醇的危险。并且需开展有效措施引导他们以不同、健康的方式增加肌肉尺寸、提高活动能力。这样的措施强调加强营养与体育锻炼同时并举。