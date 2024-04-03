对于男性，体毛数量变化很大（另见毛发生长概述），但很少有男性对过多毛发有足够关注而去看医生。在女性中，根据种族背景与文化差异，毛发的数量存在很大差异。通常情况下，过量的体毛只是一个美容和心理上的关注。然而，有时病因是严重的激素紊乱，特别是在出现男性特征（男性化）的女性中。

毛发过多被分类为：

多毛症

毛发过多

多毛症指在女性某些男性才会有较多毛发的部位出现浓黑毛发，如两鬓、口周、前胸、肩部、下腹部、背部、大腿内侧。此类部位包含面部（上唇、下颚或鬓角区域）、躯干（乳头区域或胸部、下腹或背部）和四肢（肩膀或大腿内侧）。

多毛症 图片 JOHN RADCLIFFE 医院/科学图库。

毛发过多是指身体任何部位毛发生长数量的增多，它可以是泛发的，也可以是局部的。毛发过多可能会在全身或仅在特定部位生长。毛发可能细、浅色和下垂或厚、深色和长。这种疾病可能在出生时或后期的发育过程中出现。

多毛的原因 毛发的生长依赖于雄性和雌性激素之间的平衡。雄性激素刺激粗的、深色毛发的生长。女性常产生少量的雄激素，而男性产生少量雌激素。 多毛症 多毛症通常是由于高水平的雄性激素（雄激素，如睾酮）或对正常水平雄性激素不断增加的敏感性导致。睾酮会刺激阴部和腋下毛发的生长。二氢睾酮促进胡须的生长及头发的脱落。 倾向于雄性激素的荷尔蒙平衡可能会导致多毛症。该平衡可能因多余的雄激素的产生而倾斜。然而，在多毛症存在的家庭（家族性多毛症）中，女性的毛囊似乎对正常水平的雄性激素更敏感。 多毛症的最常见病因是： 多囊卵巢综合征 (PCOS) 多毛症有很多不太常见的病因（见表多毛症的一些原因和特征）： 导致雄性激素生产过剩的垂体、卵巢或肾上腺疾病

产生雄性激素的肿瘤（包括卵巢、肾上腺、肺或消化道的某些肿瘤）

使用某些药物，如睾酮、达那唑或含高剂量孕酮的避孕药（口服避孕药）或私自使用合成代谢类固醇

家族性特征，最常见于地中海、中东或南亚裔人群中

有时在绝经后或妊娠期间当激素平衡改变时 当多毛症是由于雄激素水平升高引起时，女性常有男性化。男性化是除了面部和体发过多外，还出现了男性特征或其他特征。例如 声音低沉。

肌肉量增多。

头皮脱发。

阴蒂（对应于阴茎的较小女性器官）变大。

月经变得不规律或完全停止。

痤疮也可能发生。 毛发过多 毛过多是由于未影响雄性激素水平的疾病引起的。 毛过多的最常见病因是 某些癌症并发症（副肿瘤综合征）

使用某些药物，最常见的为米诺地尔、苯妥英、环孢素或前列腺素眼药水比马前列素或拉坦前列素

严重全身性疾病，如 HIV/艾滋病、脑部疾病或损伤、营养不良（包括神经性厌食症和贪食症等饮食障碍）、皮肌炎、卟啉病

反复损伤和/或摩擦或皮肤区域的炎症（例如，在先前受伤的臂或腿的毛发移除后注意到毛发的增加） 很少地，毛发过多是由基因突变引起的。在这种情况下，它通常在出生时出现。

多毛的评估 医生必须确定多余的毛发是由疾病导致或是仅仅是简单的美容问题。 警示体征 在体毛过多的女性中，某些症状引起人们的关注： 声音变得低沉、肌肉量增加、秃头、月经不规律或无月经以及痤疮，这些都是男性化的体征

多余毛发的突然出现及快速增长（超过几个星期到几个月）

在腹部或骨盆生长 多余毛发的突然出现可能表明癌症。 何时就医 如果出现警示特征，患者应及时就医。如果过量毛发逐渐出现且无警示症状，人们也应该去看医生，但就诊无需尽快。 一般，没有警示特征的女性，如果一直毛发过多，但感觉良好，经期正常，没有其他的男性化体征，同时家庭成员有过多的毛发，则并不需要去看医生。这样的女性有过量的体毛，因为她生长在这样的家庭中。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示病因和可能需要进行的检查（见表多毛症的一些原因和特征）。 女性通常会被询问毛发开始过度生长的时间及部位、是否有月经期、月经周期是否规律。医生还将会询问她们是否有妊娠问题，是否家庭人员有过量的毛发。 医生会询问患者正在使用的所有药物和非法药物，尤其是合成代谢类固醇及其他已知会促进毛发生长的药物。 在体检时，医生会注意毛发生长的模式，寻找其他男性化体征及导致这些体征的病因。例如，盆腔检查时触到的肿块可能提示卵巢肿瘤。 表格 多毛症的一些病因及特征 表格 检查 没有其他疾病体征的男性不进行进一步检查。 对女性进行血液检查，以测定各种激素的水平，从而帮助确定病因： 睾酮

硫酸脱氢表雄酮 (DHEA)

促卵泡激素 (FSH) 与促黄体激素 (LH)

（有时）催乳素 可能会进行骨盆超声检查和/或计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以排除盆腔或肾上腺癌，尤其是如果在盆腔发现肿块，或如果睾酮或 DHEAS 水平较高的话。如果怀疑是垂体疾病，应行头部 MRI。 如怀疑库欣综合征或通过影像学检查到肾上腺肿瘤，还应进行尿液检查。

多毛的治疗 治疗基础疾病，包括停用引起多毛的药物或非法药物

漂白或脱毛，更加美观

激素治疗 优先的情况是治疗或纠正。例如，引起多毛症的药物和非法药物被停用或改用其他药物。 治疗过量的毛发是不必要的，除非女性为了美观的原因而希望减少或消除毛发。如果过量毛发的生长与雄性激素水平的升高不相关，可用物理方法去除毛发。如果雄性激素水平升高是毛发增多的原因，除了物理方法外，激素治疗是必要的。 物理方法 有几种方法可供选择。 脱毛去除皮肤表面上毛发的一部分。方法包括刮除以及使用非处方乳膏，但乳膏可能含有硫酸钡和/或巯基乙酸钙。 脱毛包括祛除完整的带有根部的毛发。暂时祛除毛发的方法包括以钳子拔除、拔毛、打蜡及在家使用脱毛设备。某些方法具有更持久，有时产生永久的影响，但该治疗方法常常必须重复。这些方法包括电解、热解和激光治疗。 激素治疗 通常，使用激素治疗多毛症要花费很长一段时间，因为大多数引起高雄性激素水平的疾病不能治愈。这些激素包括避孕药和阻断雄性激素作用的药物，如非那雄胺或螺内酯。孕妇或准孕妇不宜服用阻断雄性激素药物，因为它可能会导致男性胎儿女性特质的发展。 如果卵巢产生极高水平的雄性激素，可以使用促性腺激素释放激素激动剂（如醋酸亮丙瑞林），但这些药物的使用必须由妇科医生或内分泌医生严密监督。皮质类固醇可用于降低由肾上腺肿瘤产生的雄性激素水平。 其他方法 漂白是除脱毛外的另一种选择。当妇女仅具有少量的多余毛发时，这种方法是便宜的，并且效果很好。漂白剂能减轻头发的颜色，使其看起来不太明显。几种类型的毛发漂白产品可供使用。大多数产品含有过氧化氢。 依氟鸟氨酸乳膏，每天使用两次，减缓毛发生长的速度。