体内藏毒通常包含具有高街头价值的毒品（主要为海洛因或可卡因）。这些毒品来源于其他国家，可以放在避孕套中或包装在几层保鲜膜或乳胶中的包装内，有时用一层外蜡覆盖，以备跨境运输。当携毒者吞下几袋毒包后，在取出前，他们一般会服用减慢消化道蠕动的药物。一些携毒者可能会一次吞下和走私数百袋毒包。

装有毒品的包裹一旦破裂，携毒者就会发生毒品过量反应，有时可引起严重的症状。毒包可阻塞或破坏肠道。一旦发生肠破裂，肠内容物会进入腹腔引起严重发炎和感染，导致一种叫做腹膜炎的疾病。毒包破裂导致的毒品过量症状取决于毒品种类，可能包括反复癫痫发作、高血压、体温过高、呼吸困难和昏迷。