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为了把违禁毒品成功带过边境或各检查点，毒贩们可能自愿吞服填满毒品的包或将这些包隐藏在体腔中。
装有毒品的包裹一旦破裂，携毒者就会发生毒品过量反应，有时可引起严重的症状。
毒品过量的风险和后果取决于毒品的数量和类型及其包装方式。
体内藏毒
体腔填塞
体腔填塞与体内藏毒相类似。它发生在人们吞食毒包以避免被执法人员抓住时，但有时毒包被隐藏在直肠或阴道内。毒品的数量比体内藏毒的毒品数量更少。但是，由于毒包通常不牢固，因此仍然会出现过量。
体内藏毒和体腔填塞的诊断
体内藏毒和体腔填塞的治疗
毒品过量并发症的治疗
去除毒包
有时候使用特异性解毒剂
医生会通过针对症状的支持性治疗（包括对呼吸和血压的支持以及抗癫痫药）为出现毒品过量症状（和疑似毒包破裂）的人提供治疗。有时，需要使用特异性解毒剂（如有）。
通常，消化道中未破裂的毒包可以通过称为全肠灌洗（用大量电解质溶液冲洗消化道）的程序除去。
但是，一旦毒包破裂，医生会尝试使用外科手术或内窥镜（采用装有摄像头的柔性管进行的非手术程序）立即去除所有毒包。但是，手术或内窥镜检查可能要花费一些时间。死亡通常是由于体内藏毒者的毒包破裂，释放的毒品量大且毒品纯净，因此剂量非常高。肠梗阻（阻塞）或撕裂（穿孔）的人也需要立即手术。活性炭是一种通过口服吸收非法毒品的物质，可能会有所帮助，但对于肠梗阻或撕裂的人来说是危险的。
医生通常可用戴手套的手取出阴道和直肠毒包。
应当观察无症状的体内藏毒者或填塞者，直到他们排出所有毒包并排出数次无毒包的粪便为止。一些医生使用整肠灌洗来促使毒包排出。如果患者有潜在毒品中毒或毒品过量的症状，医生可能需要做内镜检查以取出毒包。