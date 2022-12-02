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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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体内藏毒和体腔填塞

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 12月 2022
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为了把违禁毒品成功带过边境或各检查点，毒贩们可能自愿吞服填满毒品的包或将这些包隐藏在体腔中。

  • 装有毒品的包裹一旦破裂，携毒者就会发生毒品过量反应，有时可引起严重的症状。

  • 毒品过量的风险和后果取决于毒品的数量和类型及其包装方式。

体内藏毒

体内藏毒通常包含具有高街头价值的毒品（主要为海洛因可卡因）。这些毒品来源于其他国家，可以放在避孕套中或包装在几层保鲜膜或乳胶中的包装内，有时用一层外蜡覆盖，以备跨境运输。当携毒者吞下几袋毒包后，在取出前，他们一般会服用减慢消化道蠕动的药物。一些携毒者可能会一次吞下和走私数百袋毒包。

装有毒品的包裹一旦破裂，携毒者就会发生毒品过量反应，有时可引起严重的症状。毒包可阻塞或破坏肠道。一旦发生肠破裂，肠内容物会进入腹腔引起严重发炎和感染，导致一种叫做腹膜炎的疾病。毒包破裂导致的毒品过量症状取决于毒品种类，可能包括反复癫痫发作、高血压、体温过高、呼吸困难和昏迷。

体腔填塞

体腔填塞与体内藏毒相类似。它发生在人们吞食毒包以避免被执法人员抓住时，但有时毒包被隐藏在直肠或阴道内。毒品的数量比体内藏毒的毒品数量更少。但是，由于毒包通常不牢固，因此仍然会出现过量。

体内藏毒和体腔填塞的诊断

  • 医生的怀疑

  • 体腔搜查

  • 有时进行X光平片检查或计算机断层扫描（CT扫描）

执法人员通常会将可疑的体内藏毒者和填塞者送去就医，但是如果近期旅行者和新入狱的人出现昏迷或不明原因的癫痫发作，医生应考虑体内藏毒。应进行盆腔和直肠检查（体腔检查）以检查那些区域是否有毒包。普通X光检查有时可以确认消化道中是否存在毒包，但是CT扫描是在胃肠道中定位毒包的最灵敏检查。

体内藏毒和体腔填塞的治疗

  • 毒品过量并发症的治疗

  • 去除毒包

  • 有时候使用特异性解毒剂

医生会通过针对症状的支持性治疗（包括对呼吸和血压的支持以及抗癫痫药）为出现毒品过量症状（和疑似毒包破裂）的人提供治疗。有时，需要使用特异性解毒剂（如有）。

通常，消化道中未破裂的毒包可以通过称为全肠灌洗（用大量电解质溶液冲洗消化道）的程序除去。

但是，一旦毒包破裂，医生会尝试使用外科手术或内窥镜（采用装有摄像头的柔性管进行的非手术程序）立即去除所有毒包。但是，手术或内窥镜检查可能要花费一些时间。死亡通常是由于体内藏毒者的毒包破裂，释放的毒品量大且毒品纯净，因此剂量非常高。肠梗阻（阻塞）或撕裂（穿孔）的人也需要立即手术。活性炭是一种通过口服吸收非法毒品的物质，可能会有所帮助，但对于肠梗阻或撕裂的人来说是危险的。

医生通常可用戴手套的手取出阴道和直肠毒包。

应当观察无症状的体内藏毒者或填塞者，直到他们排出所有毒包并排出数次无毒包的粪便为止。一些医生使用整肠灌洗来促使毒包排出。如果患者有潜在毒品中毒或毒品过量的症状，医生可能需要做内镜检查以取出毒包。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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