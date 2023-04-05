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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肠梗阻

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
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小知识

肠梗阻是指肠道完全阻塞或严重阻碍食物、液体、消化道分泌物和气体通过肠道。

  • 成人患者的最常见病因是既往腹部手术后形成的瘢痕组织、疝和肿瘤。

  • 常见症状是疼痛、腹胀和食欲不振。

  • 体格检查和X线检查可诊断。

  • 常需手术解除梗阻。

（也可参见胃肠道急症概述。）

梗阻可发生于肠道任何部位，小肠到大肠，可完全梗阻也可部分梗阻。梗阻之上的肠道部分继续工作。这部分肠道充满食物、液体、消化性分泌物和气体时会扩大。肠黏膜变肿发炎。如未及时治疗，肠道可穿孔，并使肠内容物漏入腹腔，引起腹腔炎症和感染（腹膜炎）。

肠梗阻的病因

肠梗阻的病因取决于患者年龄和梗阻部位。

新生儿和婴儿中，肠梗阻的常见病因是出生缺陷、肠内容物中有硬块（胎粪栓综合征）、肠袢扭转（肠扭转）、一部分肠道狭窄或缺失（肠闭锁）或一个肠段套入另一个肠段中（肠套叠）。

总的来说，成人的最常见病因是既往腹部手术后形成的内部带状瘢痕组织（粘连）、部分肠道通过异常开口膨出（）以及肿瘤。可能的特异性原因取决于受累的肠襻。

十二指肠（小肠第一段）梗阻可能归因于胰腺癌溃疡愈合后形成的瘢痕克罗恩病。罕见情况下，胆结石、未消化食物团块或一大群寄生蠕虫可阻塞小肠的其他部分。

大肠梗阻的常见病因是癌症憩室炎或大块粪便（粪便嵌塞）。粘连和肠扭转是不太常见的大肠梗阻病因。

肠绞窄

如梗阻阻断肠道供血，称为肠绞窄。将近 25% 的小肠梗阻患者会发生绞窄。当部分肠道陷入异常开口内（绞窄疝）、发生肠扭转或肠套叠时，通常会导致绞窄。6 小时内即可出现坏疽。肠绞窄发生后可导致肠壁坏死,常引起肠穿孔，以致引起腹膜炎；如不及时治疗，患者可因此死亡。

引起肠绞窄的原因?

肠绞窄（对肠道的供血阻断）通常由以下三种情况之一引起：绞窄疝肠扭转肠套叠

肠梗阻的症状

肠梗阻的症状通常包括腹部绞痛，伴随腹胀和食欲不振。疼痛往往是波澜起伏的，最终会转变为持续疼痛。呕吐常见于小肠梗阻患者中，但在大肠梗阻患者中则不太常见，而且起始时间更晚。

完全性肠梗阻会引起严重便秘，而部分性肠梗阻可引起腹泻。

发生肠绞窄时，疼痛剧烈而持续。发热常见，尤其当肠壁穿孔时。

如果出现肠扭转，患者会经常突然感到疼痛。

肠梗阻的诊断

  • 医生检查腹部

  • X 射线检查

  • 计算机断层扫描 (CT)

医生检查腹部是否压痛、肿胀或有肿块。发生梗阻时，腹部几乎始终肿胀。用听诊器听诊腹部可发现，由正常肠道收缩产生的肠鸣音变得很响，声调高，或肠鸣音消失。除非肠穿孔引起腹膜炎，医师触诊腹部时，患者一般不会感到疼痛。

医生通常也会进行腹部影像学检查，如 X 光检查或 CT 扫描。

X 光检查可显示扩张的肠袢，从而提示梗阻部位。X 光检查还可显示肠周或膈下（膈是将腹部与胸部隔开的肌肉层）的空气。正常情况下，在上述部位不会发现空气，若出现则提示肠穿孔。

腹部 CT 可清晰显示肠道图像，能用来确定肠道梗阻的准确位置和原因。

肠梗阻的治疗

  • 使用鼻胃管抽吸

  • 静脉补液

  • 绞窄修补手术

  • 有时进行结肠造瘘术

任何怀疑肠梗阻的患者都需住院治疗。

通常，将一细长管子经鼻插入胃（称为鼻胃管）或小肠。抽出聚集在梗阻部位以上的内容物。静脉输注液体和电解质（钠、氯化物、钾），补充因呕吐或腹泻流失的水盐。

有时，未经治疗，肠梗阻也会自行消失而恢复正常，尤其是瘢痕或肠粘连引起的肠梗阻。有时，经肛门插入内镜（一根柔性观察导管）或钡灌肠（对大肠充气），可用来治疗一些疾病，例如大肠下段扭转。但大多数情况下,对肠梗阻要尽快手术。

肠梗阻病因决定是否需手术解除梗阻而不需切除部分肠段。有时可以切割粘连以释放被套入的肠段，但粘连可能再次形成，梗阻可能复发。在有些病例中，为了缓解梗阻，需进行回肠造瘘术（将小肠截断端永久附着于腹壁手术开口的手术）或结肠造瘘术（通过手术在大肠和腹壁之间制作开口——参见图了解结肠造口术）。

了解结肠造口术

在结肠造口术中，大肠（结肠）被切断。通过腹壁上的手术开口，将肠梗阻部分前的大肠健康末端带到皮肤表面。然后将其缝于开口的皮肤。粪便则通过开口进入装粪便的口袋。结肠造口术可使大肠的其余部分得以休息，同时让患者恢复。患者从手术中恢复且结肠愈合后，可重新连接结肠两端，以便大便正常排出。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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