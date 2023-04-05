肠梗阻的病因取决于患者年龄和梗阻部位。

在新生儿和婴儿中，肠梗阻的常见病因是出生缺陷、肠内容物中有硬块（胎粪栓综合征）、肠袢扭转（肠扭转）、一部分肠道狭窄或缺失（肠闭锁）或一个肠段套入另一个肠段中（肠套叠）。

总的来说，成人的最常见病因是既往腹部手术后形成的内部带状瘢痕组织（粘连）、部分肠道通过异常开口膨出（疝）以及肿瘤。可能的特异性原因取决于受累的肠襻。

十二指肠（小肠第一段）梗阻可能归因于胰腺癌、溃疡愈合后形成的瘢痕或克罗恩病。罕见情况下，胆结石、未消化食物团块或一大群寄生蠕虫可阻塞小肠的其他部分。

大肠梗阻的常见病因是癌症、憩室炎或大块粪便（粪便嵌塞）。粘连和肠扭转是不太常见的大肠梗阻病因。