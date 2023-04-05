肠梗阻是指肠道完全阻塞或严重阻碍食物、液体、消化道分泌物和气体通过肠道。
成人患者的最常见病因是既往腹部手术后形成的瘢痕组织、疝和肿瘤。
常见症状是疼痛、腹胀和食欲不振。
体格检查和X线检查可诊断。
常需手术解除梗阻。
（也可参见胃肠道急症概述。）
梗阻可发生于肠道任何部位，小肠到大肠，可完全梗阻也可部分梗阻。梗阻之上的肠道部分继续工作。这部分肠道充满食物、液体、消化性分泌物和气体时会扩大。肠黏膜变肿发炎。如未及时治疗，肠道可穿孔，并使肠内容物漏入腹腔，引起腹腔炎症和感染（腹膜炎）。
肠梗阻的病因
肠梗阻的病因取决于患者年龄和梗阻部位。
在新生儿和婴儿中，肠梗阻的常见病因是出生缺陷、肠内容物中有硬块（胎粪栓综合征）、肠袢扭转（肠扭转）、一部分肠道狭窄或缺失（肠闭锁）或一个肠段套入另一个肠段中（肠套叠）。
总的来说，成人的最常见病因是既往腹部手术后形成的内部带状瘢痕组织（粘连）、部分肠道通过异常开口膨出（疝）以及肿瘤。可能的特异性原因取决于受累的肠襻。
十二指肠（小肠第一段）梗阻可能归因于胰腺癌、溃疡愈合后形成的瘢痕或克罗恩病。罕见情况下，胆结石、未消化食物团块或一大群寄生蠕虫可阻塞小肠的其他部分。
大肠梗阻的常见病因是癌症、憩室炎或大块粪便（粪便嵌塞）。粘连和肠扭转是不太常见的大肠梗阻病因。
肠绞窄
肠梗阻的症状
肠梗阻的症状通常包括腹部绞痛，伴随腹胀和食欲不振。疼痛往往是波澜起伏的，最终会转变为持续疼痛。呕吐常见于小肠梗阻患者中，但在大肠梗阻患者中则不太常见，而且起始时间更晚。
完全性肠梗阻会引起严重便秘，而部分性肠梗阻可引起腹泻。
发生肠绞窄时，疼痛剧烈而持续。发热常见，尤其当肠壁穿孔时。
如果出现肠扭转，患者会经常突然感到疼痛。
肠梗阻的诊断
肠梗阻的治疗
使用鼻胃管抽吸
静脉补液
绞窄修补手术
有时进行结肠造瘘术
任何怀疑肠梗阻的患者都需住院治疗。
通常，将一细长管子经鼻插入胃（称为鼻胃管）或小肠。抽出聚集在梗阻部位以上的内容物。静脉输注液体和电解质（钠、氯化物、钾），补充因呕吐或腹泻流失的水盐。
有时，未经治疗，肠梗阻也会自行消失而恢复正常，尤其是瘢痕或肠粘连引起的肠梗阻。有时，经肛门插入内镜（一根柔性观察导管）或钡灌肠（对大肠充气），可用来治疗一些疾病，例如大肠下段扭转。但大多数情况下,对肠梗阻要尽快手术。
肠梗阻病因决定是否需手术解除梗阻而不需切除部分肠段。有时可以切割粘连以释放被套入的肠段，但粘连可能再次形成，梗阻可能复发。在有些病例中，为了缓解梗阻，需进行回肠造瘘术（将小肠截断端永久附着于腹壁手术开口的手术）或结肠造瘘术（通过手术在大肠和腹壁之间制作开口——参见图了解结肠造口术）。
了解结肠造口术
在结肠造口术中，大肠（结肠）被切断。通过腹壁上的手术开口，将肠梗阻部分前的大肠健康末端带到皮肤表面。然后将其缝于开口的皮肤。粪便则通过开口进入装粪便的口袋。结肠造口术可使大肠的其余部分得以休息，同时让患者恢复。患者从手术中恢复且结肠愈合后，可重新连接结肠两端，以便大便正常排出。