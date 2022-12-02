可卡因是一种由古柯植物的叶子制成的成瘾性兴奋剂药物。

可卡因是一种强效兴奋剂，可增加清醒度，引起欣快感，使用后会感觉精力充沛。

大剂量可引起严重的、威胁生命的疾病，如心脏病发作或中风。

尿液检查可帮助确定诊断。

静脉注射镇静剂如劳拉西泮可缓解许多症状。

停止使用该药时需密切观察患者，因为他们可能会抑郁并需要更多的帮助来保持不使用药物的状态。

（也可见药物使用与滥用 。）

可卡因有许多效应与安非他明类似。可喷用、直接注射至血管或蒸发或吸入。当与碳酸氢钠一同煮沸时，可卡因变成叫做霹雳可卡因的毒品形式。加热霹雳可卡因释放可被吸入的可卡因蒸汽。吸入蒸气通常被称为吸烟，但实际快克上并未燃烧。霹雳可卡因几乎与静脉注射可卡因起效时间相同。

严重的常规使用者及静脉注射使用者或吸“烟”者很可能产生依赖性。轻微的偶尔使用者及经鼻或经口喷用该药者产生依赖性的可能往往较小。

可卡因中毒的迹象 使用可卡因会导致直接和长期症状。 即刻效应 静脉注射或吸入可卡因产生高度警觉感、欣快感及精力充沛。喷入时效果会差些。因为可卡因紧可持续很短的时间，使用者可每隔15～30分钟注射或雾化或喷一次。超过数日狂服该药可导致精疲力竭并需要睡觉。 过量 高剂量会损害判断力，并引起震颤、极度神经过敏、抽搐发作、幻觉、失眠、偏执妄想、谵妄和暴力行为。还可引起大量出汗、瞳孔扩大。非常大的使用量可引起威胁生命的高体温（过高热）。 可卡因过量可能致死。可卡因会增加血压和心率，并且可能会扰乱心律（称为心律不齐）。可卡因使血管狭窄。如果它使心脏血管狭窄，人们可能会感到胸痛、心脏病发作（即使是健康的年轻运动员）或猝死。可卡因还会引起肾衰竭、中风和肺部疾病，包括呼吸困难和咳嗽（“肺爆裂音”）。 长期效应 长期使用者会出现耐受性，需要越来越多的药物达到相同的效果。长期使用会损害分隔鼻腔的那部分组织（鼻中隔），引起疼痛（溃疡），这可能需要手术治疗。重度使用者可干扰精神功能，包括注意力和记忆力。长期使用还会损害心脏，导致心肌疤痕和增厚，最终导致心力衰竭。可卡因包括许多添加剂、掺杂物及杂质，注射使用可引起多种并发症，如感染。 如果女性在妊娠期间使用可卡因，胎儿更有可能出现导致流产的问题。 戒断症状 戒断反应（可卡因洗脱综合征）包括极度疲劳、嗜睡和沮丧，这与药物的作用相反。食欲增加也是其表现之一，还可表现为注意力集中困难。当人们停止服用这种药物时，就会产生自杀念头。 你知道吗……

可卡因中毒的诊断 医师的评估

尿液化验 医生通常根据已知使用过可卡因的人出现的症状进行诊断。尿液检查可以确认药物的证据。