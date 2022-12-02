可卡因是一种由古柯植物的叶子制成的成瘾性兴奋剂药物。
可卡因是一种强效兴奋剂，可增加清醒度，引起欣快感，使用后会感觉精力充沛。
尿液检查可帮助确定诊断。
静脉注射镇静剂如劳拉西泮可缓解许多症状。
停止使用该药时需密切观察患者，因为他们可能会抑郁并需要更多的帮助来保持不使用药物的状态。
（也可见药物使用与滥用 。）
可卡因有许多效应与安非他明类似。可喷用、直接注射至血管或蒸发或吸入。当与碳酸氢钠一同煮沸时，可卡因变成叫做霹雳可卡因的毒品形式。加热霹雳可卡因释放可被吸入的可卡因蒸汽。吸入蒸气通常被称为吸烟，但实际快克上并未燃烧。霹雳可卡因几乎与静脉注射可卡因起效时间相同。
严重的常规使用者及静脉注射使用者或吸“烟”者很可能产生依赖性。轻微的偶尔使用者及经鼻或经口喷用该药者产生依赖性的可能往往较小。
可卡因中毒的迹象
使用可卡因会导致直接和长期症状。
即刻效应
静脉注射或吸入可卡因产生高度警觉感、欣快感及精力充沛。喷入时效果会差些。因为可卡因紧可持续很短的时间，使用者可每隔15～30分钟注射或雾化或喷一次。超过数日狂服该药可导致精疲力竭并需要睡觉。
过量
长期效应
戒断症状
戒断反应（可卡因洗脱综合征）包括极度疲劳、嗜睡和沮丧，这与药物的作用相反。食欲增加也是其表现之一，还可表现为注意力集中困难。当人们停止服用这种药物时，就会产生自杀念头。
你知道吗……
可卡因中毒的诊断
医师的评估
尿液化验
医生通常根据已知使用过可卡因的人出现的症状进行诊断。尿液检查可以确认药物的证据。
可卡因中毒的治疗
观察和监测，直到患者清醒
有时使用镇静剂，来控制躁动、高血压或癫痫发作
心理治疗（用于成瘾）
紧急治疗
可卡因是一种非常短效的药物，所以通常没有必要治疗其不适反应。可给予极度躁动或精神紊乱的人或存在癫痫发作或高血压的人苯二氮䓬类药物（镇静剂），如静脉注射劳拉西泮。如果镇静剂不能控制血压，医生可静脉注射硝酸盐类或其他降压药。医生避免使用称为β受体阻滞剂的降压药，因为它们会加重可卡因对血压的影响。还应使用降温技术来治疗体温过高，例如将空气润湿并吹到皮肤上或使用专用降温毯。
脱瘾及康复疗法
需对长期使用可卡因后停用患者进行密切观察，因为使用者很可能会变得抑郁，且有自杀倾向。到医院或药物治疗中心寻求治疗是有必要的。治疗可卡因使用障碍最有效的方法是心理疏导。许多自助团体及可卡因热线有助使用者远离药物。
有时，可卡因使用障碍者中常见的精神健康障碍（例如抑郁）需要使用针对这些障碍的适当药物进行治疗。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
可卡因匿名世界服务：为从可卡因上瘾中恢复的人提供12步互助会。
Dual Diagnosis.org：为那些同时患有精神疾病和物质使用障碍的人提供资源，包括提供综合治疗的Foundations Recovery Network计划。
Inpatient.org：提供针对药物和/或酒精成瘾的住院康复计划。
全国心理疾病联盟 (NAMI)：提供宣传、教育、支持和公众意识计划和服务的国家心理健康组织。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)：对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得可卡因特定信息。