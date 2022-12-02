患有科尔萨科夫精神病的人对最近发生的事件丧失记忆。远期事件记忆受影响较小。记忆力很差，以至于患者常常编造一些故事，有时甚至很有说服力，以掩盖无法记住的东西（称为虚构）。他们没有时间观念。这些人变得神智错乱、冷漠，对发生的事情没什么反应甚至是别人感到害怕。人们还会出现韦尼克脑病的所有症状，包括深度共济失调（宽基蹒跚步态）和难以控制眼球运动。