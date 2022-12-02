科尔萨科夫精神病是长期硫胺素缺乏的一种并发症，会导致近期事件记忆力减退、神智错乱和行为改变。 它经常与韦尼克脑病一起诊断。
（也可见药物使用与滥用 。）
80％未经治疗的韦尼克脑病患者会发生科尔萨科夫精神病，这是长时间喝大量酒的人发生的维生素缺乏症引起的脑部疾病。科尔萨科夫精神病有时是由重度震颤性谵妄引起，这是酒精戒断的一种形式，无论是否曾发生过典型的韦尼克脑病。其他原因包括头部受伤、中风、脑部出血和某些脑部肿瘤（很少）。
科尔萨科夫精神病的症状
患有科尔萨科夫精神病的人对最近发生的事件丧失记忆。远期事件记忆受影响较小。记忆力很差，以至于患者常常编造一些故事，有时甚至很有说服力，以掩盖无法记住的东西（称为虚构）。他们没有时间观念。这些人变得神智错乱、冷漠，对发生的事情没什么反应甚至是别人感到害怕。人们还会出现韦尼克脑病的所有症状，包括深度共济失调（宽基蹒跚步态）和难以控制眼球运动。
科尔萨科夫精神病的诊断
已知会导致科尔萨科夫精神病的病史，例如重度慢性酒精使用疾患
医生对科尔萨科夫精神病的诊断基于存在可能导致科尔萨科夫精神病的疾病的人，例如重度慢性酒精使用疾病患者的症状，特别是虚构症状。医生需要排除导致症状的其他原因，例如感染。
科尔萨科夫精神病的治疗
硫胺素
液体
科尔萨科夫精神病的治疗方法包括维生素，即硫胺素和水合。不幸的是，尽管进行治疗，但症状逆转情况仍然差，而且恢复可能性很小。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
匿名戒酒互助社：饮酒问题患者的国际协会，开创了 12 步法，帮助其成员克服他们对酒精的成瘾，并帮助其他人也这样做。
LifeRing：通过促进分享实际经验和节制支持，作为传统 12 步项目的替代，为有药物和酒精使用问题的人提供支持。
Phoenix House：通过 12 步计划（与匿名戒酒互助社所用方法类似），帮助人们对抗成瘾，无论导致成瘾的物质是什么。
Samaritan Daytop Village：一家纽约的机构，帮助不同人群应对成瘾，包括退伍军人、母亲和婴儿以及无家可归者。