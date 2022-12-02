韦尼克脑病是一种脑部疾病，会引起神智错乱、眼睛问题、平衡丧失和硫胺素缺乏症。
韦尼克脑病是由一类称为硫胺素的维生素B重度缺乏引起的。体内硫胺素量很少的人们可由消耗碳水化合物而引发。
重度酒精使用障碍者更容易患韦尼克脑病，因为长期过量使用酒精会干扰硫胺素从消化道的吸收以及硫胺素在肝脏中的储存。而且，酒精使用疾患患者常常饮食不足因而导致硫胺素缺乏。韦尼克脑病可能是由其他可导致长期营养不良或维生素缺乏的疾病引起的。这些情况包括透析、重度呕吐、饥饿、胃旁路手术、癌症和艾滋病。
韦尼克脑病的症状
韦尼克脑病的诊断
医师的评估
对于具有特征性症状及营养不良或硫胺素缺乏症的人，尤其是酒精使用疾患患者，医生怀疑该诊断。
可通过检测排除其他原因，这些检测有血液检测血糖水平、全血细胞计数、肝功能检测及成像学检查。硫胺素检测不是常规检查方法。
韦尼克脑病的预后
预后情况依赖于疾病得到诊治的快慢程度。及时治疗可以纠正所有异常情况。眼睛问题通常会在治疗后24小时内改善。但是，丧失平衡和神智错乱可能会持续数天至数月，并且记忆力丧失可能无法完全好转。
如果不治疗，死亡率达10%～20%。80％的幸存者出现科尔萨科夫精神病, 患者出现记忆力减退、神智错乱和行为改变。其联合称为韦尼克-科尔萨科夫综合征。
韦尼克脑病的治疗
硫胺素
镁
停止饮酒
迅速静脉注射或肌肉注射硫胺素。每日1次，至少持续3～5日。同时需每月予以静脉注射镁离子以协助机体吸收硫胺素。予以补液及复合维生素，如果电解质紊乱（如钾异常），需要纠正。有些人需要住院治疗。
有韦尼克脑病的人需立即停止饮酒。在主要处理措施之后还需继续口服硫胺素补充剂进行治疗。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
匿名戒酒互助社：饮酒问题患者的国际协会，开创了 12 步法，帮助其成员克服他们对酒精的成瘾，并帮助其他人也这样做。
Hazelden Betty 福特基金会：为有成瘾和精神健康问题的成人和年轻人提供综合性住院和门诊服务的非盈利组织。
LifeRing：通过促进分享实际经验和节制支持，作为传统 12 步项目的替代，为有药物和酒精使用问题的人提供支持。
Phoenix House：通过 12 步计划（与匿名戒酒互助社所用方法类似），帮助人们对抗成瘾，无论导致成瘾的物质是什么。
Samaritan Daytop Village：一家纽约的机构，帮助不同人群应对成瘾，包括退伍军人、母亲和婴儿以及无家可归者。