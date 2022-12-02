韦尼克脑病是一种脑部疾病，会引起神智错乱、眼睛问题、平衡丧失和硫胺素缺乏症。

韦尼克脑病是由一类称为硫胺素的维生素B重度缺乏引起的。体内硫胺素量很少的人们可由消耗碳水化合物而引发。

重度酒精使用障碍者更容易患韦尼克脑病，因为长期过量使用酒精会干扰硫胺素从消化道的吸收以及硫胺素在肝脏中的储存。而且，酒精使用疾患患者常常饮食不足因而导致硫胺素缺乏。韦尼克脑病可能是由其他可导致长期营养不良或维生素缺乏的疾病引起的。这些情况包括透析、重度呕吐、饥饿、胃旁路手术、癌症和艾滋病。

韦尼克脑病的症状 韦尼克脑病可导致 意识模糊

瞌睡

非自主眼球运动（眼球震颤）

眼肌部分麻痹（眼肌麻痹）

失去平衡（为保持平衡，患者双脚分开，走路缓慢而步伐小。） 体内各种程序发生障碍，从而引起震颤、躁动、体温降低、站立时血压突然过度降低（体位性低血压）以及晕厥。

韦尼克脑病的诊断 医师的评估 对于具有特征性症状及营养不良或硫胺素缺乏症的人，尤其是酒精使用疾患患者，医生怀疑该诊断。 可通过检测排除其他原因，这些检测有血液检测血糖水平、全血细胞计数、肝功能检测及成像学检查。硫胺素检测不是常规检查方法。

韦尼克脑病的预后 预后情况依赖于疾病得到诊治的快慢程度。及时治疗可以纠正所有异常情况。眼睛问题通常会在治疗后24小时内改善。但是，丧失平衡和神智错乱可能会持续数天至数月，并且记忆力丧失可能无法完全好转。 如果不治疗，死亡率达10%～20%。80％的幸存者出现科尔萨科夫精神病, 患者出现记忆力减退、神智错乱和行为改变。其联合称为韦尼克-科尔萨科夫综合征。