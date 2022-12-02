亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）

MDMA会引起兴奋和去抑制（对行为的控制力松懈）。它还会增强身体感觉、同理心和人际关系亲密感。毒性作用与其他安非他明类相似，但较少见，可能是因为人们更可能间歇性使用MDMA。但是，即使偶尔使用，也可能出现诸如体温过高和低钠血症（血液中钠含量异常低）之类的重大问题。间歇性、偶尔使用的影响尚不确定。很少会发生肝衰竭。

长期反复使用可能会引起与安非他明类相似的问题，包括依赖性。一些使用者可发展为偏执性精神病。反复频繁使用也会导致精神功能减退。