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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）

（狂喜）

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 12月 2022
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MDMA（3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺）与安非他明相似，但具有刺激作用和致幻作用。

（另请参阅安非他明类和与物质相关疾患概述。）

MDMA使用的症状

MDMA会引起兴奋和去抑制（对行为的控制力松懈）。它还会增强身体感觉、同理心和人际关系亲密感。毒性作用与其他安非他明类相似，但较少见，可能是因为人们更可能间歇性使用MDMA。但是，即使偶尔使用，也可能出现诸如体温过高低钠血症（血液中钠含量异常低）之类的重大问题。间歇性、偶尔使用的影响尚不确定。很少会发生肝衰竭

长期反复使用可能会引起与安非他明类相似的问题，包括依赖性。一些使用者可发展为偏执性精神病。反复频繁使用也会导致精神功能减退。

MDMA使用的诊断

  • 临床评估

常规尿液药物检测可能无法检测到MDMA。

MDMA使用的治疗

  • 观察和监测，直到患者清醒

急性毒性和依赖性的治疗与安非他明的治疗相似，尽管不常需要对急性过量进行治疗。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. Dual Diagnosis.org：为那些同时患有精神疾病和物质使用障碍的人提供资源，包括提供综合治疗的Foundations Recovery Network计划。

  2. Inpatient.org：提供针对药物和/或酒精成瘾的住院康复计划。

  3. 全国心理疾病联盟 (NAMI)：提供宣传、教育、支持和公众意识计划和服务的国家心理健康组织。

  4. 美国国家药物滥用研究所 (NIDA)：对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，可提供MDMA特定信息。

  5. 物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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