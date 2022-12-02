亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）

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MDMA（3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺）与安非他明相似，但具有刺激作用和致幻作用。
MDMA使用的症状
MDMA使用的诊断
临床评估
常规尿液药物检测可能无法检测到MDMA。
MDMA使用的治疗
观察和监测，直到患者清醒
急性毒性和依赖性的治疗与安非他明的治疗相似，尽管不常需要对急性过量进行治疗。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Dual Diagnosis.org：为那些同时患有精神疾病和物质使用障碍的人提供资源，包括提供综合治疗的Foundations Recovery Network计划。
Inpatient.org：提供针对药物和/或酒精成瘾的住院康复计划。
全国心理疾病联盟 (NAMI)：提供宣传、教育、支持和公众意识计划和服务的国家心理健康组织。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)：对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，可提供MDMA特定信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。