在脊柱推拿（一类手法与身体基础的实践）中，脊柱结构与神经系统功能之间的关系被视为维持或恢复健康的关键之处。完成两者之间平衡的主要方法是脊柱的调理。脊柱推拿师还可以提供物理疗法（例如，冷热、电刺激和康复策略），按摩或指压，或建议进行锻炼或改变生活方式。他们可能会建议人们在工作环境中重新安排事情的方式，以使其更容易和更安全地使用（人体工程学变化）。这样的变化可以帮助防止诸如背痛之类的问题。（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）

一些脊柱推拿师使用脊柱手法按摩来纠正所谓的脊柱（脊椎）错位，以恢复生命能量的流动。这些脊柱推拿师实施能量疗法和手法治疗的组合。其他脊柱推拿师拒绝这种理念。

脊柱推拿的医疗用途 目前正在对脊柱推拿进行积极地研究。脊柱推拿最常治疗的问题包括腰背痛、头痛、颈部疼痛和神经压迫引起的神经痛。 过去的临床试验（确定治疗在人们中的安全性和有效性的研究）显示，脊柱推拿可有效短期缓解腰背痛。常规医疗实践指南将脊柱推拿作为治疗尽管患者自行采取措施而疼痛仍持续存在的突发性下背痛的一种选择。超过3个月的不断按摩治疗可能并不能提供更多的好处。 你知道吗…… 对于与肌肉骨骼系统不直接相关的疾病（如儿童哮喘、绞痛和耳部感染）进行手法治疗的有用性尚未确定。少数已完成研究表明，手法治疗对于这些疾病无效。

脊柱推拿可能的副作用 脊柱手法治疗导致严重并发症，例如腰背痛，颈神经损伤和颈动脉损伤很罕见。其它不良作用包括不适、头痛，和疲劳，一般在24小时内消失。有以下情况或曾经有过以下情况的人禁用脊柱手法治疗： 骨质疏松症

神经损伤或功能障碍（神经病）的症状，例如一个或多个肢体的感觉或力量丧失

曾做过脊柱手术

中风

血管疾病