当残肢愈合并且液体量相当稳定时（通常在术后6至10周，但是如果出现并发症，则更长），则患者已贴合预备性假肢。预备性假肢是一种临时性假肢，它可进行渐进的承重和更换部件，这在人们习惯于行走和进行其他活动时是必需的。在此期间，预备性假肢的接受腔可能需要重新贴合数次。

除了改善活动和自理能力之外，早期假肢定制的优势还包括更好地接受截肢、恢复身体形象、减轻幻肢痛并改善总体健康状况。

截肢后12到18个月内，成人的残肢继续经历相当大的体积和形状变化。此时，当体积和形状稳定到一定程度时，将定制确定的假肢，而此时，患者继续使用预备性假肢。确定的假肢具有较高质量的组件，并且通常使用在预备阶段被认为是最好的相同关节和附肢组件。但是，残肢的液体量将每天和长期持续波动。液体量的变化因人而异，有时可能会成问题。