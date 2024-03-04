截肢对患者来说是一个难关。丧失肢体不仅在身体上具有挑战性，而且人们在失去一部分“自己”之后的自我形象常会改变。医生试图通过解释为什么需要进行截肢以及在截肢前后和假肢定制过程中会发生什么来为患者及其家人做好准备。了解过程并且对可能遇到的困难和最可能的结局有现实期望的人更有可能坚持并取得更好的结果。医生和假肢专家通常会安排患者与已经截肢并且适应良好的人交谈。
术前
手术前，外科医生、假肢专家（设计、建模、制作和调整假肢的专家）、物理治疗师与需要截肢的人一起讨论计划、目标和现实结局。他们共同努力完成以下
功能评估，以确定患者当前的能力和目标
术前计划，包括在术前开始的锻炼计划
术后计划
截肢后愈合和康复在手术前尽可能保持健康的人群中更为成功。例如，在截肢之前，人们应该遵循健康饮食习惯，尽可能控制自己的医学状况（例如糖尿病和心脏病或肺部疾病），并停止吸烟。
无论年龄和当前身体状况如何，截肢者都应在术前开始进行一般和特定锻炼计划，并在手术后继续锻炼。物理治疗师讲授维持或增加肌肉力量、柔韧性和运动范围的锻炼。肌肉越有力和越灵活，不论有没有假肢，截肢的人都能够做得更多。当预计日常活动会有困难时，职业疗法计划也可能会有用。
术后
手术后，临床团队和截肢者共同制定目标
保护残肢免受意外伤害（例如，颠簸和跌倒）
控制肿胀
促进愈合
保持力量、心血管耐力和关节活动范围
术后，残肢需要愈合。按摩、敲击、振动和渐进式承重可以帮助残肢降低敏感性。有许多敷料选择可保护残肢并控制肿胀。有效控制肿胀有助于增加血液循环，促进愈合并降低术后疼痛和幻肢痛的严重程度。摄入健康饮食在手术后也很重要。
物理治疗师将在出院前和出院后与患者合作。训练内容包括站立时平衡、双杠行走、助行器、拐杖和/或轮椅的使用以及自我保健技能，包括移动和个人卫生。
假肢专家将每周监测愈合进度，并评估患者对预备性（临时）假肢的准备情况。
准备假肢
当残肢愈合并且液体量相当稳定时（通常在术后6至10周，但是如果出现并发症，则更长），则患者已贴合预备性假肢。预备性假肢是一种临时性假肢，它可进行渐进的承重和更换部件，这在人们习惯于行走和进行其他活动时是必需的。在此期间，预备性假肢的接受腔可能需要重新贴合数次。
除了改善活动和自理能力之外，早期假肢定制的优势还包括更好地接受截肢、恢复身体形象、减轻幻肢痛并改善总体健康状况。
截肢后12到18个月内，成人的残肢继续经历相当大的体积和形状变化。此时，当体积和形状稳定到一定程度时，将定制确定的假肢，而此时，患者继续使用预备性假肢。确定的假肢具有较高质量的组件，并且通常使用在预备阶段被认为是最好的相同关节和附肢组件。但是，残肢的液体量将每天和长期持续波动。液体量的变化因人而异，有时可能会成问题。