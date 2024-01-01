胎盘植入是指胎盘与子宫壁粘连异常紧密。

曾有过剖腹产分娩，在当前妊娠中有前置胎盘（胎盘覆盖子宫颈），或两种情况都有会增加侵入性胎盘的风险。

如果女性有侵入性胎盘的危险因素，医生会在怀孕期间定期进行超声以检查这种并发症。

如果侵入性胎盘的风险很高，医生可能会与孕妇讨论计划在预产期之前几周通过子宫切除术（切除子宫）进行剖腹产。

胎儿娩出后，胎盘通常从子宫脱落，孕妇可自行或在医生或助产士帮助下娩出胎盘。当胎盘与子宫壁粘连异常紧密时，分娩后胎盘仍有部分附着于子宫肌层内。在这种情况下，分娩过程被延长，子宫出血及继发感染的危险性增加。出血将会危及生命。

在美国，剖腹产率增加，因此侵入性胎盘发生率也在增加。

风险因素 在之前妊娠时进行过剖腹产，而在本次妊娠中有前置胎盘，会增加侵入性胎盘的风险。如果同时存在这两种情况，风险会大大增加。其他的危险因素包括 35 岁或以上

多次既往妊娠

患有子宫壁（子宫内膜）下子宫肌瘤

既往接受过除剖腹产外的子宫手术，包括切除子宫肌瘤

有子宫内膜疾病，例如子宫腔粘连综合征（因感染或手术造成子宫内膜瘢痕形成）

胎盘植入的诊断 超声检查

有时进行磁共振成像（MRI）检查 在分娩前，有时医生可以通过超声波检查或者核磁共振成像诊断胎盘植入。超声检查，使用放置在腹部或阴道内的手持设备，可以周期性地进行，在妊娠大约20至24周时开始。如果超声检查无法确定病因，可以做 MRI。 分娩期间，如果出现以下任何情况，则怀疑胎盘植入： 婴儿出生后 30 分钟内胎盘尚未娩出。

医生不能用手将胎盘与子宫分开。

试图摘除胎盘会导致大量出血。