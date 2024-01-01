胎盘植入是指胎盘与子宫壁粘连异常紧密。
如果女性有侵入性胎盘的危险因素，医生会在怀孕期间定期进行超声以检查这种并发症。
如果侵入性胎盘的风险很高，医生可能会与孕妇讨论计划在预产期之前几周通过子宫切除术（切除子宫）进行剖腹产。
胎儿娩出后，胎盘通常从子宫脱落，孕妇可自行或在医生或助产士帮助下娩出胎盘。当胎盘与子宫壁粘连异常紧密时，分娩后胎盘仍有部分附着于子宫肌层内。在这种情况下，分娩过程被延长，子宫出血及继发感染的危险性增加。出血将会危及生命。
在美国，剖腹产率增加，因此侵入性胎盘发生率也在增加。
风险因素
胎盘植入的诊断
超声检查
有时进行磁共振成像（MRI）检查
在分娩前，有时医生可以通过超声波检查或者核磁共振成像诊断胎盘植入。超声检查，使用放置在腹部或阴道内的手持设备，可以周期性地进行，在妊娠大约20至24周时开始。如果超声检查无法确定病因，可以做 MRI。
分娩期间，如果出现以下任何情况，则怀疑胎盘植入：
婴儿出生后 30 分钟内胎盘尚未娩出。
医生不能用手将胎盘与子宫分开。
试图摘除胎盘会导致大量出血。
胎盘植入的治疗
剖腹产子宫切除术
如果医生在分娩之前检测到侵入性胎盘，通常会在剖腹产后切除子宫（剖腹产子宫切除术）。对于该手术，首先通过剖腹产分娩婴儿。然后切除带有胎盘的子宫。该手术通常在怀孕 34 周左右完成。它有助于可能危及生命的失血，可可能会在分娩后胎盘保持连接时发生。然而，手术可能会导致并发症，如大量出血。此外，如果手术需要很长时间和／或之后需要长时间卧床休息，可能会形成血栓。血栓会在血流中流动，堵塞肺部的动脉（这种情况称为肺栓塞）。剖腹产子宫切除术应在具备处理此类并发症的医院由有经验的外科医生进行。
如果未来生育对孕妇很重要，医生会尝试用各种技术来保留子宫。然而，如果出血非常严重或可能会非常严重（因为胎盘的位置），就不能使用这些技术。