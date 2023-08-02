绝育能使人无法生育。

中断携带精子或卵子的（输精或输卵）管可终止再次产生精子或卵子的能力。

绝育始终被认为是永久性避孕手段，但有时这些方法可以逆转。

男性输精管结扎用时很短，在医生办公室完成。

女性的手术（通常称为输卵管绝育术）更加复杂，可以通过腹部小切口插入细管或通过腹部较大的切口进行。

在美国，大约有三分之一的已婚夫妇（尤其是 30 岁以上的女性）采用的计划生育方法是选择绝育。对男性实施的手术是输精管切除术。对于女性，可以通过腹部小切口（腹腔镜）或腹部切口（微型剖腹手术——参见下文）插入一根细管进行绝育。女性绝育通常称为输卵管绝育术，也指代特定的绝育手术，即所谓的结扎输卵管。

绝育手术非常有效。1 年后怀孕的女性比例是

输精管切除术：0.15%

涉及输卵管的手术：0.6%

不足 0.2% 的女性在伴侣接受输精管切除术后一年内怀孕。大约 1.1% 的女性在伴侣接受输精管切除术后的 5 年内怀孕。

绝育始终被认为是永久性避孕手段。但是，如果夫妻改变主意，则可以进行重新连接或复通相应的输卵管或输精管的手术（称为再吻合术），以尝试恢复生育能力。它的成功部分取决于实施了哪种绝育手术。男性的再吻合效果比女性差。对于夫妇来说，男性接受再吻合术后的怀孕率约为 26%。

对于女性来说，逆转绝育术的可能性取决于以下方面：

实施了哪种手术

患者年龄

剩余管状况

瘢痕形成的程度

女性及其伴侣的生育力测试结果

如果再吻合术不成功，可以通过体外（试管）受精怀孕。

输精管切除术 输精管切除术用于男性绝育。它涉及到切割和密封输精管（携带睾丸精子的管）。泌尿科医师做输精管切除术，只需要耗时20分钟，可在局麻下进行。在每侧阴囊上切一小切口，切除部分输精管，封闭开放端。 输精管切除术之后，应使用备用的避孕方法，直到确认绝育。通常，男性在手术后要射精约 20 次后才会绝育，因为许多精子储存在精囊中。当实验室检查显示两次射出的精液中不含精子，即可确认绝育成功，此检查通常在术后3个月进行。 输精管切除术 视频 输精管切除术的并发症包括 阴囊内有血块（发生率为 5% 或以下）

精子渗漏引起的炎症反应

自发性再吻合（发生率不到 1%） 在自发性再吻合中，被破坏的输精管会自己重新连接或再通，从而恢复生育能力。如果发生再吻合，通常会在术后不久。 男性可以在术后根据自己的意愿很快恢复性行为，但在确认绝育成功之前，应采取避孕措施，并在最初几天避免射精，因为这会导致疼痛。 你知道吗……

输卵管绝育 女性绝育包括通过外科手术破坏输卵管（输卵管将卵子从卵巢运送到子宫）。或者输卵管可以被完全切除。 如果输卵管被完全切除，则无法怀孕。在接受非输卵管切除的绝育手术后，大约 2% 的女性在最初 10 年内怀孕。在这些妊娠中，大约三分之一在输卵管中发生异位妊娠。 绝育手术可以提前计划，并作为择期手术进行，或绝育手术可以在剖腹产期间或阴道分娩后 1-2 天进行。 手术切除子宫（子宫切除术）也可导致不孕。该手术通常用于治疗疾病而不是用做节育手术。

腹腔镜绝育术 通常进行腹腔镜输卵管绝育。这项操作需在手术室进行。全身麻醉后，医生在女性肚脐正下方做小切口。然后通过切口插入一根细内视镜（腹腔镜），并通过腹腔镜进行手术，通过执行以下操作之一来切除、中断和／或封闭输卵管： 使用电烙术（一种产生电流切断组织的装置）将输卵管完全切除，或将每根输卵管封闭约 1 英寸

使用装置（例如塑料带或金属夹）阻止管道或夹住它们并保持关闭 腹腔镜绝育术后，女性通常当天即可回家。腹腔镜术后，约有6%的女性出现轻微并发症，如切口部位的皮肤感染或便秘。有不到1%的患者出现严重并发症，如出血或膀胱、肠道的穿孔。 输卵管绝育

微型剖腹手术 微型剖腹手术有时可用来代替腹腔镜输卵管绝育手术，通常在女性希望在分娩后立即绝育时进行。 使用全身或局部麻醉。住院时间不必长于生孩子时的住院时间。医生在腹部切开一个小切口（约1至3英寸）。然后，通常会切除每个输卵管的一部分。与腹腔镜手术相比，小切口将导致更多的痛苦和恢复时间较长。

宫腔镜绝育术 2018 年 12 月 31 日后，美国将不再提供该手术所需的特殊设备。 此手术无需切口。使用局部麻醉，有或没有药物使女性昏昏欲睡（镇静剂）。 医生将柔性内视镜（宫腔镜）插入阴道和子宫并进入输卵管。然后将线圈（微插入）插入到输卵管，以阻断它们。线圈会刺激输卵管中的组织，导致形成疤痕组织。疤痕组织阻断输卵管。瘢痕组织需要长达 3 个月才能形成，所以女性必须使用其他避孕方法，直到医生确认输卵管被阻塞。女性通常在手术当天即可回家。 3月后，采取不透过射线的造影剂通过阴道注入子宫和输卵管中，通过X射线检查确认是否绝育成功。如果染剂未从输卵管末端出来，即可确认输卵管被阻塞。 通常，这种类型的绝育不能逆转。 无论使用宫腔镜还是腹腔镜进行绝育，意外怀孕率相似。但是，宫腔镜绝育后，女性更有可能需要进行第二次手术。