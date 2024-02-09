如果卵巢内卵子数量低和/或卵子功能不佳，则女性可能会不育。
卵巢内卵子的数量和质量在 30 岁甚至更早就可能开始下降，并在 40 岁后快速下降。
医生会进行血液检查，以测量涉及排卵的激素水平和/或进行卵巢超声检查，以查看和计算卵泡（包含卵子的充满液体的小囊）的数量。
治疗取决于女性的情况和年龄，可能包括使用其他女性的卵子，尤其是对于 42 岁以上的女性。
（也请参见不孕不育概述。）
卵巢包含卵子，女性出生时卵巢内会包含所有卵子。在以后不会产生新的卵子。卵子的数量和质量（卵巢储备功能）在30岁甚至更早可能开始下降。40岁以后迅速下降。但是年龄并不是卵子数量和质量下降的唯一原因。卵巢异常患者，也可以引起如此大的跌幅。
如果发生原发性卵巢功能不全（有时称为过早绝经），卵巢中卵子的数量在女性较年轻时便会减少。在少数女性中，原发性卵巢功能不全是月经期不规律或者闭经的原因。
卵子问题的诊断
血检测量某些激素的水平
超声检查
医生可以评估以下女性可能有卵子的问题：
35 岁或以上
有过卵巢手术
对刺激卵泡成熟和排卵的助孕药物（如促性腺激素）反应欠佳
医生可能会在月经周期的特定时间测量血液中卵泡刺激素和雌激素的水平。（促卵泡激素刺激卵子释放，称为排卵。） 在月经周期早期促卵泡激素水平升高和雌激素水平降低表明卵子有问题。
用于诊断卵子问题的最可靠测试是
通过血液测试来测量抗苗勒管激素 (AMH) 的水平，抗苗勒管激素是由卵泡（卵巢中包含卵子的充满液体的小囊）产生的
将超声设备置于阴道内进行超声检查（经阴道超声检查），查看和计算卵泡的数量
低水平的抗苗勒管激素表明卵泡数量很少。少量卵泡（在超声中观察和计数）意味着体外受精后怀孕的可能性较小，但仍然有可能。
但是，即使测试结果显示异常，也有可能怀孕。
卵子问题的治疗
根据女性的情况和年龄进行治疗
由于有可能怀孕，医生建议根据每位女性的情况和年龄提供不同治疗方法。这类治疗包括用于治疗排卵问题的药物，例如克罗米芬、来曲唑和人促性腺激素。
如果女性年龄超过 42 岁，或如果卵子数量或质量下降，则使用其他女性（供者）的卵子（如果可行）可能是一种选择。