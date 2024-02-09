血检测量某些激素的水平

超声检查

医生可以评估以下女性可能有卵子的问题：

35 岁或以上

有过卵巢手术

对刺激卵泡成熟和排卵的助孕药物（如促性腺激素）反应欠佳

医生可能会在月经周期的特定时间测量血液中卵泡刺激素和雌激素的水平。（促卵泡激素刺激卵子释放，称为排卵。） 在月经周期早期促卵泡激素水平升高和雌激素水平降低表明卵子有问题。

用于诊断卵子问题的最可靠测试是

通过血液测试来测量抗苗勒管激素 (AMH) 的水平，抗苗勒管激素是由卵泡（卵巢中包含卵子的充满液体的小囊）产生的

将超声设备置于阴道内进行超声检查（经阴道超声检查），查看和计算卵泡的数量

低水平的抗苗勒管激素表明卵泡数量很少。少量卵泡（在超声中观察和计数）意味着体外受精后怀孕的可能性较小，但仍然有可能。

但是，即使测试结果显示异常，也有可能怀孕。