尽管每一个分娩过程都不同，但多数都有一个常规模式。准妈妈可以大概知道在分娩的过程中身体会发生哪些改变，让她可以顺利的地分娩胎儿，并且了解在分娩时有哪些相关措施可以帮助她。她们还可以自己做一些选择，例如是否需要人陪伴分娩（可以是婴儿双亲中的另一位），以及在哪里分娩。

分娩环境各不相同。产妇可以选择在医院、分娩中心或家中分娩。

如果待产和分娩期间或分娩后发生意外并发症，医院分娩的优势是可立即提供医务人员和诊疗设备。这类并发症的例子包括分娩时子宫出血过多、胎盘早剥、胎儿窘迫、肩难产（胎儿肩部与产妇的耻骨相抵，婴儿被卡在产道内）、需要紧急剖腹产、新生儿异常或窘迫迹象。

分娩中心通常在医院内或医院附近，因此如果需要，可提供紧急护理。

一些产妇选择在家中分娩，这种选择在许多国家/地区很常见。如果产妇计划在家中分娩，她应该确保有医疗保健专业人员为其提供与选择在医院或分娩中心分娩的产妇同等水平的产前护理。当接近分娩开始的时间时，她还应该确保她没有任何并发症或增加的并发症风险。在家分娩应该由经过培训的持证医疗保健专业人员进行护理，并同医院做好安排，如果出现并发症，应计划在 30 分钟内或更短的时间内到达医院。在某些国家/地区，通常请不到持证的医疗保健专业人员（如注册护士助产士），分娩由非专业助产士或传统助产士协助。

对于许多产妇来说，在分娩期间有伴侣或其他支持者，如导乐或围产期支持专家陪同，是有帮助的。精神支持和鼓励可以减轻焦虑。

无论产妇选择在哪里分娩或使用哪种疼痛缓解方式，了解预期会发生什么有助于她为待产和分娩做好准备——例如，通过阅读有关分娩的内容、与其他产妇交谈以及参加分娩准备课程。分娩教育课程可帮助父母为待产和分娩做好准备，包括提供有关正常产程、监护设备和潜在并发症的信息。

（也请参见分娩并发症。）