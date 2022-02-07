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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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分娩后子宫感染

（产后子宫感染；产后子宫感染）

作者：Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 2月 2022 | 修改的 9月 2022
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小知识

分娩后发生的感染（产后感染）通常始于子宫。

  • 分娩后不久，细菌就可以很快感染子宫及周围组织。

  • 这样的感染通常会引起下腹部疼痛、发热及腥臭的阴道分泌物。

  • 诊断通常依靠临床症状及体格检查。

  • 抗生素可以有效的地治疗子宫感染。

分娩后，如果包裹胎儿的膜（羊膜囊）被感染（称为绒毛膜羊膜炎），子宫可能会被感染。

子宫感染包括

  • 子宫内膜感染（子宫内膜炎）

  • 子宫肌肉感染（子宫肌炎）

  • 子宫周围区域感染（子宫旁组织炎）

分娩后子宫感染的病因

健康阴道中的正常菌群也可引起产后感染。某些情况会使产妇更容易感染：

出现宫腔感染的几率主要取决于分娩的类型：

  • 正常阴道分娩：1 至 3%

  • 在分娩发动之前进行的择期剖腹产：5 至 15%

  • 在分娩发动之后进行的非择期剖腹产：15 至 20%

分娩后子宫感染的症状

子宫感染的症状通常包括下腹或盆腔疼痛、发热（通常在分娩后 1 至 3 天内）、脸色苍白、发冷、全身疾病或不适感，以及经常头痛和食欲不振。心率加快、白细胞计数异常增高。子宫增大、变软、触痛。阴道分泌物常常有恶臭，量多少不等。分泌物可能含有或不含血液。但往往症状不典型，只表现为低热。

当感染累及宫旁组织时，子宫增大有压痛，水肿的炎性组织使子宫固定。产妇出现严重的疼痛和高热。

一些并发症可能发生，但不是经常的。它们包括：

  • 腹部膜的炎症（腹膜炎）

  • 盆腔静脉血栓（盆腔血栓性静脉炎

  • 血栓流向肺部并阻塞肺动脉（肺栓塞

  • 由感染细菌产生的血液中的高水平有毒物质（毒素），导致脓毒症（全身感染）或感染性休克

  • 骨盆脓（脓肿）

中毒性休克时产妇血压迅速下降、心率加快，可引起严重的肾脏损害，甚至产妇死亡。严重的肾脏损害，甚至可能死亡。

盆腔脓肿感觉像可触及的肿块，或引起发热和腹痛。

这些并发症已经很罕见了，尤其是当产褥感染被及时诊断治疗后。

分娩后子宫感染的诊断

  • 医师的评估

子宫感染主要根据体格检查结果来诊断。有时候产妇产后 24 小时内发热，但又找不到其他病因时，会诊断为感染。

通常，医生会取尿液标本进行分析（尿分析）并送至实验室进行细菌培养和检测。尿液检查可以帮助鉴别尿路感染。

很少需要其他检查，但可能会从子宫内膜采集组织样本进行培养和腹部的影像学检查（通常是计算机断层扫描）。

分娩后子宫感染的治疗

  • 静脉给予抗生素

如果子宫感染，通常会经静脉（静脉内）给予抗生素，直到至少 48 小时无发热。大多数产妇随后不需要口服抗生素。

剖腹产前，医生可能会在手术不久之前给让产妇服用抗生素。这种治疗可以帮助防止感染子宫和它周围的区域。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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