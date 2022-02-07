分娩后发生的感染（产后感染）通常始于子宫。
分娩后不久，细菌就可以很快感染子宫及周围组织。
这样的感染通常会引起下腹部疼痛、发热及腥臭的阴道分泌物。
诊断通常依靠临床症状及体格检查。
抗生素可以有效的地治疗子宫感染。
分娩后，如果包裹胎儿的膜（羊膜囊）被感染（称为绒毛膜羊膜炎），子宫可能会被感染。
子宫感染包括
子宫内膜感染（子宫内膜炎）
子宫肌肉感染（子宫肌炎）
子宫周围区域感染（子宫旁组织炎）
分娩后子宫感染的病因
分娩后子宫感染的症状
子宫感染的症状通常包括下腹或盆腔疼痛、发热（通常在分娩后 1 至 3 天内）、脸色苍白、发冷、全身疾病或不适感，以及经常头痛和食欲不振。心率加快、白细胞计数异常增高。子宫增大、变软、触痛。阴道分泌物常常有恶臭，量多少不等。分泌物可能含有或不含血液。但往往症状不典型，只表现为低热。
当感染累及宫旁组织时，子宫增大有压痛，水肿的炎性组织使子宫固定。产妇出现严重的疼痛和高热。
一些并发症可能发生，但不是经常的。它们包括：
中毒性休克时产妇血压迅速下降、心率加快，可引起严重的肾脏损害，甚至产妇死亡。严重的肾脏损害，甚至可能死亡。
盆腔脓肿感觉像可触及的肿块，或引起发热和腹痛。
这些并发症已经很罕见了，尤其是当产褥感染被及时诊断治疗后。
分娩后子宫感染的诊断
医师的评估
子宫感染主要根据体格检查结果来诊断。有时候产妇产后 24 小时内发热，但又找不到其他病因时，会诊断为感染。
通常，医生会取尿液标本进行分析（尿分析）并送至实验室进行细菌培养和检测。尿液检查可以帮助鉴别尿路感染。
很少需要其他检查，但可能会从子宫内膜采集组织样本进行培养和腹部的影像学检查（通常是计算机断层扫描）。
分娩后子宫感染的治疗
静脉给予抗生素
如果子宫感染，通常会经静脉（静脉内）给予抗生素，直到至少 48 小时无发热。大多数产妇随后不需要口服抗生素。
剖腹产前，医生可能会在手术不久之前给让产妇服用抗生素。这种治疗可以帮助防止感染子宫和它周围的区域。