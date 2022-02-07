分娩后子宫感染的症状

分娩后子宫感染的症状

子宫感染的症状通常包括下腹或盆腔疼痛、发热（通常在分娩后 1 至 3 天内）、脸色苍白、发冷、全身疾病或不适感，以及经常头痛和食欲不振。心率加快、白细胞计数异常增高。子宫增大、变软、触痛。阴道分泌物常常有恶臭，量多少不等。分泌物可能含有或不含血液。但往往症状不典型，只表现为低热。

当感染累及宫旁组织时，子宫增大有压痛，水肿的炎性组织使子宫固定。产妇出现严重的疼痛和高热。

一些并发症可能发生，但不是经常的。它们包括：

中毒性休克时产妇血压迅速下降、心率加快，可引起严重的肾脏损害，甚至产妇死亡。严重的肾脏损害，甚至可能死亡。

盆腔脓肿感觉像可触及的肿块，或引起发热和腹痛。

这些并发症已经很罕见了，尤其是当产褥感染被及时诊断治疗后。