盆腔淤血综合征是发生在腹部最下部（盆腔）的一种长期（慢性）疼痛，它由盆腔内淤积的血液产生，使静脉扩大（扩张）并且弯曲。

盆腔淤血综合征被认为是产生慢性盆腔疼痛的常见原因（盆腔疼痛持续时间超过 6 个月）。疼痛的产生是由于静脉中的血液积聚在盆腔，已扩张并且弯曲（称为静脉曲张）。由此产生的疼痛有时十分微弱。雌激素可能是引发这些静脉变化的原因。

女性也可能有臀部、大腿、阴道或外阴的静脉曲张。

许多育龄女性盆腔静脉曲张，但并非所有人都有症状。为什么有些女性会出现症状尚不清楚。

大多数盆腔淤血综合征女性患者年龄在 20 至 45 岁之间，并有多次妊娠。

盆腔淤血综合征的症状 在患有盆腔淤血综合征的女性中，盆腔疼痛通常发生在怀孕之后。每次怀孕时疼痛往往会加重。 通常情况下，疼痛是一种隐痛，但它可能变得尖锐或搏动痛。在一天结束后疼痛变得更加严重（在女性长时间坐着或站立后），躺下可以缓解。疼痛在性交过程中或性交后更严重。还常常伴有腰痛，腿部疼痛和异常阴道出血。 疼痛往往只发生在一侧。

盆腔淤血综合征的诊断 医生根据特定诊断标准进行评估

超声检查或其他成像检查

有时行腹腔镜检查 当女性有盆腔痛，但盆腔检查未发现炎症或其他异常时，医生可能会怀疑盆腔淤血综合征。患者的疼痛必须存在超过 6 个月，并且医生检查时卵巢必须存在触痛，才能诊断盆腔淤血综合征。 超声检查盆腔静脉曲张，可以帮助医生确认盆腔淤血综合征的诊断。然而，可能需要另一项成像检查来确认诊断。这些检查可能包括静脉造影术（将不透射线的造影剂注入腹股沟静脉后拍摄的静脉 X 射线图像）、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 和磁共振静脉造影。 如果疼痛很难以忍受并且原因尚未确定，可能进行腹腔镜检查。在此过程中，医生在肚脐的正下方做一个小的切口，并插入一个显像管直接查看盆腔的结构。